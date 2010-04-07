S500 Precision Block Indicator

S 500 Precision Block Göstergesi – Ücretsiz Emir Bloğu Görselleştirmeniz

Bu gösterge, kanıtlanmış "S 500 Precision Block" EA'mızdan doğrudan çıkarılmıştır ve S&P 500 M30 grafiklerinde boğa ve ayı emir bloklarını hassas bir şekilde gösterir. Saf Fiyat Hareketini deneyimleyin ve piyasa genel bakışınızı iyileştirin.

Önemli Not: Bu gösterge, S&P 500 sembolleri ve M30 zaman dilimi için özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Güvenilir işlevselliği yalnızca bu belirli konfigürasyonda garanti edilmektedir.

Otomatik ticarete mi ilgi duyuyorsunuz? "S 500 Precision Block" Expert Advisor da mevcuttur ve bu emir bloklarının ticaretini gelişmiş bir stratejiyle otomatikleştirir. MQL5 Mağazası'nda bulabilirsiniz!



