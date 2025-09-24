📌 Impulse Box Trader – Profesyonel Breakout Expert Advisor

🚀 Kesin breakout’lar. Çoklu broker uyumlu.

Impulse Box Trader, MetaTrader 5 için geliştirilmiş güçlü bir EA’dır ve M15 zaman diliminde kesin breakout işlemleri için tasarlanmıştır.

En güçlü fiyat bölgelerini dinamik olarak belirler ve akıllı para yönetimiyle ani fiyat hareketlerini işlemeye olanak tanır – martingale veya riskli ortalama stratejileri içermez.

✅ Temel Özellikler:

🔹 Breakout bölgelerinin otomatik tespiti

🔹 Çoklu broker uyumluluğu (0.01 / 0.1 lot brokerlar)

🔹 Tam kontrol için etkileşimli grafik paneli

🔹 Sermaye tabanlı adım yönetimiyle akıllı AutoLot sistemi

🔹 Karı güvence altına almak için dinamik trailing stop

🔹 Daha yüksek doğruluk için trend ve oturum filtreleri

🔹 Kârı otomatik olarak kilitleyen equity take-profit

🔹 Kayıp serilerine karşı koruma ve risk ölçeklendirme

🔹 YENİ: Daha yüksek ölçekleme ve equity tabanlı risk kontrolü içeren Agresif Mod

💼 Profesyonel ticaret için optimize edilmiştir



Mikro ve standart hesaplarla uyumlu

Broker otomatik algılama ve lot ayarlama

Kontrollü drawdown ile uzun vadeli stabil strateji

Minimum 250 USD bakiyeden uygundur

📌 Önerilen Ayarlar:



Sembol: US500 / SPX500 / S&P500 CFD

Zaman dilimi: M15

Minimum sermaye: 250 USD

💰 Lansman Fiyatı: 99 USD – Gelecek güncellemelerle fiyat artacaktır!

Şimdi satın alın ve ömür boyu ücretsiz güncellemeler kazanın.

⚠️ Önemli:

Validation Mode yalnızca MQL5 Market doğrulaması içindir.

Gerçek işlem veya geriye dönük test yapmadan önce devre dışı bırakın.



