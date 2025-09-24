Impulse Box Trader

📌 Impulse Box Trader – Profesyonel Breakout Expert Advisor

🚀 Kesin breakout’lar. Çoklu broker uyumlu.
Impulse Box Trader, MetaTrader 5 için geliştirilmiş güçlü bir EA’dır ve M15 zaman diliminde kesin breakout işlemleri için tasarlanmıştır.
En güçlü fiyat bölgelerini dinamik olarak belirler ve akıllı para yönetimiyle ani fiyat hareketlerini işlemeye olanak tanır – martingale veya riskli ortalama stratejileri içermez.

Temel Özellikler:
🔹 Breakout bölgelerinin otomatik tespiti
🔹 Çoklu broker uyumluluğu (0.01 / 0.1 lot brokerlar)
🔹 Tam kontrol için etkileşimli grafik paneli
🔹 Sermaye tabanlı adım yönetimiyle akıllı AutoLot sistemi
🔹 Karı güvence altına almak için dinamik trailing stop
🔹 Daha yüksek doğruluk için trend ve oturum filtreleri
🔹 Kârı otomatik olarak kilitleyen equity take-profit
🔹 Kayıp serilerine karşı koruma ve risk ölçeklendirme
🔹 YENİ: Daha yüksek ölçekleme ve equity tabanlı risk kontrolü içeren Agresif Mod

💼 Profesyonel ticaret için optimize edilmiştir

  • Mikro ve standart hesaplarla uyumlu
  • Broker otomatik algılama ve lot ayarlama
  • Kontrollü drawdown ile uzun vadeli stabil strateji
  • Minimum 250 USD bakiyeden uygundur

📌 Önerilen Ayarlar:

  • Sembol: US500 / SPX500 / S&P500 CFD
  • Zaman dilimi: M15
  • Minimum sermaye: 250 USD

💰 Lansman Fiyatı: 99 USD – Gelecek güncellemelerle fiyat artacaktır!
Şimdi satın alın ve ömür boyu ücretsiz güncellemeler kazanın.

⚠️ Önemli:
Validation Mode yalnızca MQL5 Market doğrulaması içindir.
Gerçek işlem veya geriye dönük test yapmadan önce devre dışı bırakın.


Yazarın diğer ürünleri
S500 Precision Block EA
Christian Alexander Foehl
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 5 için profesyonel S&P500 Uzman Danışmanı – artık tüm brokerler ve kaldıraç seviyeleri için optimize edildi Gereksiz indikatörlerden arındırılmış gerçek fiyat hareketi SP500 Precision Block, S&P500 endeksinde (CFD: US500 / SPX500) M30 zaman diliminde işlem yapmak üzere geliştirilmiş ileri düzey bir EA’dır. Yalnızca fiyat hareketlerine dayanarak emir bloklarını tespit eder ve gereksiz indikatör mantığı olmadan uzun vadeli istikrar ve performansa odaklanır. Ana özellikler • Otomat
Impulse Box Trader Mini
Christian Alexander Foehl
Uzman Danışmanlar
Impulse Box Trader Mini Bu, MetaTrader 5 için Impulse Box Trader EA ’nın ücretsiz sürümüdür. Strateji ve özellikler tam sürümle aynıdır, ancak önemli bir sınırlama vardır: Lot boyutu 10.000 $ başına maksimum 0.02 / 0.2 ile sınırlıdır. Bu, performansı azaltır ancak EA'nın tüm işlevlerinin şeffaf bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Önerilen ayarlar: Zaman dilimi: M15 Sembol: US500 / SPX500 / S&P500 CFD Minimum sermaye: 100 $ Not: Canlı işlem veya geriye dönük testten önce ayarlarda Validat
FREE
S500 Precision Block Indicator
Christian Alexander Foehl
Göstergeler
S 500 Precision Block Göstergesi – Ücretsiz Emir Bloğu Görselleştirmeniz Bu gösterge, kanıtlanmış "S 500 Precision Block" EA'mızdan doğrudan çıkarılmıştır ve S&P 500 M30 grafiklerinde boğa ve ayı emir bloklarını hassas bir şekilde gösterir. Saf Fiyat Hareketini deneyimleyin ve piyasa genel bakışınızı iyileştirin. Önemli Not: Bu gösterge, S&P 500 sembolleri ve M30 zaman dilimi için özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Güvenilir işlevselliği yalnızca bu belirli konfigürasyonda garanti
FREE
SP500 Precision Block EA
Christian Alexander Foehl
Uzman Danışmanlar
SP500 Precision Block EA – ÜCRETSİZ SÜRÜM Bu, MetaTrader 5 için profesyonel S&P500 Uzman Danışmanının ücretsiz demo sürümüdür. Alım-satım mantığı, strateji ve tüm özellikler tam sürümle aynıdır – ancak önemli bir kısıtlama vardır: Lot büyüklüğü 0.01 / 0.1 olarak sabitlenmiştir. Bu, performansı sınırlar ancak tüm özelliklerin şeffaf bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır. Dahil edilen başlıca özellikler: • Otomatik emir bloğu algılama • Görsel grafik gösterimi • Yapı kırılımında gir
FREE
Quant Kelly Trader
Christian Alexander Foehl
Uzman Danışmanlar
Quant Kelly Trader EA , hassas piyasa yapısı sinyallerini matematiksel temellere dayanan Kelly risk yönetimi ile birleştirir. Özellikle S&P500 (US500), M15 için geliştirilmiştir ve hızlı sermaye büyümesini kontrollü risk ile birleştirir – dünyanın önde gelen quants ve yatırımcılarından ilham alan bir yaklaşımdır. Birikim aşamalarına net bir şekilde odaklanarak ve uyarlanmış bir Kelly formülü uygulayarak, EA büyüme potansiyelinden yararlanırken riskleri kontrol altında tutmak isteyen traderla
