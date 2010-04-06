Arrow Strategy Builder

Arrow Strategy Builder — kullanıcının grafiğe yerleştirdiği yukarı/aşağı okları hatırlayan ve aynı koşullar tekrarlandığında alım-satım sinyalleri üreten bir Uzman Danışmandır (EA). Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur; sezgisel bir arayüz ve her türlü finansal enstrümanda otomatik işlem için işlevsellik sunar.

Metatraider 5 için çoklu para birimi ticaret danışmanının tam teşekküllü bir versiyonu burada.

Ana Özellikler

  • Kolay strateji oluşturma: Giriş noktalarını işaretlemek için grafiğe oklar (Al/Sat) yerleştirerek işlem stratejileri oluşturun.

  • Gösterge tabanlı sinyaller: Kullanıcı tarafından tanımlanan modellere göre işlem sinyalleri kaydetmek ve tekrarlamak için dört popüler gösterge — RSI, CCI, DeMarker ve WPR — kullanır.

  • Çok dilli destek: EA arayüzü terminal diline uyum sağlar (İngilizce, Rusça, Almanca, Japonca, Çince).

  • Esnek sinyal eşleşmesi: Mevcut piyasa koşulları kayıtlı sinyallerle belirtilen minimum yüzde uyum gösterdiğinde pozisyon açılır.

EA nasıl çalışır

  • Sinyal yerleştirme: Kontrol panelinde [Set Signal] butonuna tıklayın ve grafikte istediğiniz noktaya ok yerleştirin (yukarı = Al, aşağı = Sat).

  • Sinyal kaydı: [Record signal] butonuna tıklayın; EA, ok yerleştirildiği anda seçilen göstergelerin (RSI, CCI, DeMarker, WPR) son üç mum değerlerini kaydeder.

  • İşlem ve optimizasyon: Gerçek zamanlı veya strateji test cihazında EA, mevcut gösterge değerleri ile kaydedilen şablonların eşleşmesini izler. Eşleşme belirlenen eşiği aşarsa (varsayılan %60), sinyal yönünde pozisyon açılır. Belirli enstrümanlar ve zaman dilimleri için optimizasyon önerilir.

EA, desenleri tanımak için gösterge şablonları kullanır. Varsayılan olarak tüm göstergeler etkinleştirilmiştir. Hangi göstergelerin kullanılacağını seçebilir ve grafikte gösterebilirsiniz.

Ana Parametreler

Risk ve emir ayarları:

  • Default Lot: Başlangıç lotu

  • Trading Direction: İşlem yönü

  • Use Risk Percent per Trade: Risk yüzdesine göre lot hesaplamayı etkinleştir

  • Risk Percent per Trade: İşlem başına risk yüzdesi

  • Minimum Signal Match Percent to Open Trade: Pozisyon açmak için minimum model uyum yüzdesi

  • Magic Number: EA için benzersiz tanımlayıcı

Kâr ve zarar ayarları:

  • Use Close Positions by Equity Threshold: Sermaye eşiğine göre pozisyon kapatmayı etkinleştir

  • Equity Threshold for Closing Positions: Pozisyon kapatma için sermaye eşiği

  • Enable Pause Between Trades: İşlemler arasında duraklama

  • Pause in Bars After Opening Position: Duraklama süresi (mum sayısı)

  • Delay from instant opening of trades after EA launch: EA başlatıldıktan sonra işlemlerin açılma gecikmesi

Gösterge ayarları:

  • Use RSI / Use CCI / Use DeMarker / Use Williams Percent Range: Göstergeleri etkinleştir/devre dışı bırak

  • Show Indicators on Chart: Göstergeleri grafikte göster

  • Clear Data File on Start: Başlangıçta veri dosyasını temizle

  • Data File Name: Şablonları kaydetmek için dosya adı

Kullanım önerileri
EA, EURUSD M1 zaman dilimi için (2024–2025 dönemi) önceden yapılandırılmış muhafazakâr bir parametre seti ile gelir. Diğer enstrümanlar veya dönemler için MetaTrader 5 strateji test cihazında test ve optimizasyon önerilir.

Önemli notlar
Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir. EA, kâr garantisi vermez ve kullanıcı tanımlı şablonlara dayalı stratejilerin otomasyonu için tasarlanmıştır. Gerçek işlemlere geçmeden önce her zaman demo hesapta test edin.


