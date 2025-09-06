Quant Kelly Trader

🚀 L’EA Quant Kelly Trader combine des signaux de structure de marché précis avec une gestion des risques de Kelly scientifiquement fondée.
Il a été développé spécifiquement pour le S&P500 (US500) sur M15 et associe croissance rapide du capital et risque contrôlé – une approche inspirée par les plus grands quants et investisseurs du monde.

Avec un accent clair sur les phases d’accumulation et une formule de Kelly adaptée, l’EA offre un outil professionnel aux traders souhaitant exploiter le potentiel de croissance tout en gardant le contrôle des risques.

Stratégie

📊 L’EA Quant Kelly Trader identifie les phases d’accumulation où les investisseurs institutionnels construisent des positions. L’EA entre dans ces zones puis suit la tendance dominante. Les positions ouvertes sont protégées de manière systématique afin de limiter les drawdowns tout en laissant courir les gains. Des filtres comme les sessions, les jours de la semaine et un filtre de tendance garantissent que seuls des signaux de haute qualité sont négociés. Un stop suiveur intégré permet d’élargir encore plus les profits tout en limitant systématiquement les pertes.

Gestion des risques basée sur la formule de Kelly

📈 La formule de Kelly est un outil éprouvé pour une croissance rapide et efficace du capital – scientifiquement fondé et utilisé par les plus grands investisseurs:

  • John L. Kelly Jr. – a développé la formule dans les années 1950 (Bell Labs, théorie de l’information).

  • Edward O. Thorp – l’a utilisée pour battre la roulette et le blackjack, puis dans les hedge funds.

  • Warren Buffett & Charlie Munger – ont appliqué des approches de type Kelly au début de leur carrière.

  • Peter Thiel – cofondateur de PayPal & Founders Fund; considère Kelly comme un outil clé.

  • Citadel & Renaissance Technologies – géants du quant qui utilisent encore les principes de Kelly.

  • William Poundstone – a popularisé la méthode avec Fortune’s Formula.

⚖️ La formule originale de Kelly est connue pour permettre une croissance maximale du capital – considérée comme la solution mathématique optimale. Cependant, sous sa forme pure, elle peut être trop agressive et entraîner des drawdowns importants.

L’EA Quant Kelly Trader applique donc une version modifiée, qui conserve les avantages de Kelly pour une croissance rapide tout en limitant les risques et en contrôlant les drawdowns.

📌 Notes importantes

  • ⚠️ InpValidationMode doit toujours être réglé sur FALSE.

  • 🖼️ Un guide étape par étape se trouve dans les captures d’écran jointes.

  • 💹 Optimisé pour S&P500 (US500), M15.

  • 💰 Capital minimum : 50 USD. Recommandé : 250–500 USD.

  • 🌍 Compatible avec tous les principaux courtiers.


