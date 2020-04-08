NosTraderMus LinearRegressionBands

LinearRegressionBands — Regresyon Kanalları + RSI ile Akıllı Sinyaller

Piyasa okumasını net ve görsel bir karar sürecine dönüştürün. LinearRegressionBands, yakın geçmiş fiyat penceresi üzerinde bir doğrusal regresyon çizgisi oluşturur ve aşırı bölgeleri belirlemek için dinamik kanallar (± standart sapma) üretir. Giriş okları yalnızca gerçek bir bant kırılımı ve aşırı RSI teyidi birlikte oluştuğunda görünür. İsteğe bağlı olarak, regresyon eğiminin sinyal yönüyle uyumlu olmasını (yalnız trend modu) şart koşabilirsiniz.

Ne işe yarar?

Yüksek olasılıklı geri çekilmeler: “yalnız trend” modunda, yükseliş eğiminde geri çekilmelerde alım, düşüş eğiminde tepkilerde satım fırsatlarını önceler.

Kontrollü ortalamaya dönüş: Trend şartını devre dışı bıraktığınızda, bant kırılımlarında ve aşırı RSI okumalarında oluşan aşırılıkları yakalar; özenle süzülmüş karşı-trend stratejileri için uygundur.

Yatay bantlara kıyasla daha az gürültü: Klasik bantların aksine, regresyon kanalları fiyata birlikte eğim kazanır; baskın yöne hizalanır ve yanıltıcı sinyalleri azaltır.

Temel avantajlar

Temiz ve nesnel sinyaller: Bant kırılımı (tolerans yok) ve RSI ekstremi birlikte teyit edilmeden ok çizilmez.

Tek ayarla Trend modu: OnlyInTrend=true ile uygun eğimi zorunlu kılın (alış için m>0, satış için m<0). Trend içi “dipten al/sıçramada sat” yaklaşımı için idealdir.

Çoklu varlık ve çoklu zaman aralığı: FX, endeksler, emtialar, kripto ve tüm zaman dilimlerinde çalışır.

Yeniden çizim olmayan oklar: Değerlendirme kapanış mumunda yapılır (varsayılan RSI_Shift=1); sonradan okların değişmesini önler.

Hafif ve kararlı: Optimize edilmiş hesaplamalar platformunuzu yormaz.

Çalışma şekli (kısaca)

RegPeriod bar üzerinde doğrusal regresyon ve artıkların standart sapması hesaplanır. Orta çizgi ve üst/alt bantlar çizilir: orta çizgi ± StdDevFactor × sigma. Alım: kapanmış mumun en düşüğü alt bandın altına kırar ve RSI < RSI_Oversold ise (OnlyInTrend=true ise ek olarak m>0 gerekir).

Satım: en yükseği üst bandın üzerine kırar ve RSI > RSI_Overbought ise (OnlyInTrend=true ise ek olarak m<0 gerekir). Sinyal noktasına bir ok yerleştirilir.

Önerilen kullanım tarzları

Trend takip (onaylı geri çekilme): OnlyInTrend=true. Tipik çıkışlar: orta çizgi, karşı bant veya RSI’ın 50 seviyesine dönüşü.

Seçici karşı-trend: OnlyInTrend=false ve daha sıkı RSI eşikleri (ör. 80/20). Üst zaman dilimleri ve yatay piyasa koşulları tercih edilir.

Üstten aşağı yaklaşım: Trend H4/D1’de belirlenir, sinyaller M15/H1’de uygulanır (RSITimeframe = PERIOD_CURRENT bırakın veya RSI’ı daha yüksek TF’de deneyin).

Önerilen yapılandırmalar (başlangıç noktaları)

Scalping M5–M15: RegPeriod 14–20, StdDevFactor 1.8–2.2, RSI 7–14, RSI_Overbought 75–80, RSI_Oversold 20–25, OnlyInTrend=true.

Gün içi M15–H1: RegPeriod 20–40, StdDevFactor 2.0, RSI 14, eşikler 70/30, OnlyInTrend=true.

Swing H4–D1: RegPeriod 50–100, StdDevFactor 2.0–2.5, RSI 14, eşikler volatiliteye bağlı olarak 65/35 veya 60/40, OnlyInTrend=true.

Dış parametreler: anlamı ve nasıl yapılandırılır

RegPeriod (int, varsayılan 20)

Regresyon için kullanılan bar sayısı. Kısalar daha hassas (daha çok sinyal, daha çok gürültü); uzunar daha pürüzsüz (daha az sinyal, daha yüksek kalite).

İpucu: gün içi 14–40; swing 50–100.

StdDevFactor (double, varsayılan 2.0)

Bant genişliğini belirleyen standart sapma çarpanı. Daha yüksek değer = daha geniş bantlar (daha az temas, daha seçici sinyaller).

İpucu: 2.0 sağlam varsayılandır; yüksek oynaklıkta 2.5’a çıkarın.

PriceType (int, 0=Close; 1=Open; 2=High; 3=Low; 4=Average; 5=Typical)

Regresyon/bantları oluştururken kullanılan baz fiyat. Close en yaygın olandır; Typical (H+L+C)/3 ekstrem değerleri yumuşatır; Average (O+C)/2 de stabildir.

İpucu: özel bir yumuşatma ihtiyacı yoksa Close’ta bırakın.

RSIPeriod (int, varsayılan 14)

RSI periyodu. Kısalar daha tepkisel, uzunar daha istikrarlıdır.

İpucu: standart 14; scalping 7–10; swing 14–21.

RSITimeframe (ENUM_TIMEFRAMES, varsayılan PERIOD_CURRENT)

RSI’ın hesaplandığı zaman dilimi. Daha yüksek TF gürültüyü süzer (onay daha yavaştır).

İpucu: mevcut TF’de bırakın; makro filtre için daha yüksek TF deneyin.

RSI_Overbought (double, varsayılan 70.0)

Aşırı alım eşiği (satış için). Eşik yükseldikçe sinyaller seyrek ama daha uç olur.

İpucu: gün içi 70–80; geniş bantlı yatay piyasalarda 80 tercih edin.

RSI_Oversold (double, varsayılan 30.0)

Aşırı satım eşiği (alış için). Eşik düştükçe sinyaller seyrek ama daha uç olur.

İpucu: gün içi 20–30; geniş bantlı yatay piyasalarda 20 tercih edin.

RSI_Shift (int, varsayılan 1)

Sinyalin teyidi için kullanılan mum kaydırması (1 = kapanmış mum). 1, okların yeniden çizilmesini önler; 0, oluşmakta olan mumda sinyal üretir (önerilmez).

İpucu: 1’de tutun.

OnlyInTrend (bool, varsayılan true)

Regresyon eğiminin işlem yönüyle uyumlu olmasını zorunlu kılar.

Etkisi: true → yalnızca m>0 iken al, yalnızca m<0 iken sat (trend içi geri çekilmeler). false → eğimi yok say (süzülmüş karşı-trend kurulumları için yararlı).

İpucu: Çoğu strateji için true; yalnızca yatay piyasalarda ustaysanız false.

En iyi uygulamalar ve işlem yönetimi

Stop-loss: sinyal mumunun düşük/yüksek değerinin ötesinde veya karşı bandın belirli bir oranında.

Take-profit: orta çizgi, karşı bant veya RSI 50 seviyesine döndüğünde çıkış.

Ek filtre: Enstrümanınız hassassa yüksek etkili makro haber saatlerinden kaçının; volatiliteye ve pozisyon boyutuna yönelik ATR tabanlı bir filtreyle eşleştirmeyi değerlendirin.

Önemli: Bu gösterge yatırım tavsiyesi değildir ve performans garantisi vermez. Net bir risk yönetimi planıyla kullanın ve canlıya geçmeden önce demo hesapta test edin.



