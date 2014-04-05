NosTraderMus LinearRegressionBands MT5

NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 — Doğrusal regresyon kanalı + RSI ve sinyal okları

NosTraderMus LinearRegressionBands MT5, fiyatların kayan bir penceresi üzerinde bir regresyon doğrusu çizer ve artıkların (rezidülerin) standart sapmasına dayanan dinamik bir kanal oluşturur. Bu istatistiksel kanal üzerinde gösterge, RSI filtresi (seçilebilir periyot / zaman dilimi) uygular ve “aşırı seviye + onay” koşulu geldiğinde alış/satış okları çizer. Sinyaller mum kapanışında değerlendirilir ve yeniden çizimi (repaint) azaltır.

Nasıl çalışır

  1. Regresyon doğrusu + uyarlanabilir kanal
    Merkez çizgi (regresyon) RegPeriod kadar mum üzerinden hesaplanır. Kanal genişliği, artıkların standart sapmasının StdDevFactor ile çarpımına eşittir ve piyasa volatilitesine göre otomatik uyum sağlar.

  2. Trend filtresi (isteğe bağlı)
    Regresyonun eğimi yönü gösterir. OnlyInTrend=true iken, yalnızca eğim yönündeki oklar gösterilir (eğim > 0 → long; eğim < 0 → short).

  3. Sinyaller (oklar) = RSI + kanal kırılımı
    Her mumda en fazla bir ok, ve kapanışta çizilir.

    • Kırmızı aşağı ok (satış): RSI > RSI_Overbought VE mumun yükseği üst bandın üzerine çıkar.

    • Yeşil yukarı ok (alış): RSI < RSI_Oversold VE mumun düşüğü alt bandın altına iner.
      Değerlendirme RSI_Shift ile belirtilen mumda yapılır (varsayılan 1 = kapanmış son mum). RSI, mevcut zaman diliminde veya üst zaman diliminde ( RSITimeframe ) hesaplanabilir ve zaman uyumu korunur.

  4. Net görselleştirme

    • Dolgulu oklar: satış için kırmızı, alış için yeşil ve bir kez çizildikten sonra ekranda kalır.

    • İsteğe bağlı ses uyarısı ( EnableSound ).

    • Üç hattın görsel kaydırması ( PlotShift ) (hesabı etkilemez).

Güçlü yönler ve faydalar

  • İstatistiksel temel: kanal genişliği sabit aralıklara değil, artık temelli ölçüme dayanır → daha tutarlı.

  • Trendin temiz okunması: regresyon doğrusu gürültüyü bastırır, baskın yönü öne çıkarır.

  • “Aşırı seviye + onay”: RSI + kanal kırılımı yalancı sinyalleri süzer.

  • Sınırlı yeniden çizim: RSI_Shift=1 ile kapanmış mumta değerlendirme yaparak okların silinmemesini sağlar.

  • Çok zaman dilimli (MTF): üst zaman dilimi RSI onayı doğru zaman eşlemesiyle yapılır.

  • Ergonomi: üç çizgi + renkli oklar ile birden çok enstrüman ve zaman diliminde hızlı okuma.

Yapılandırma önerileri

  • RSI_Shift=1 ile başlayın (kapanmış mum). Bunu düşürmek daha erken ama daha gürültülü sinyaller demektir.

  • RegPeriod :
    büyük = daha stabil kanal ve daha az sinyal; küçük = daha tepkisel ve daha çok sinyal.

  • StdDevFactor : sıklıkla 1,5–2,5.
    büyük = daha sıkı koşullar; küçük = daha yüksek duyarlılık.

  • Trend yönlü çalışmada OnlyInTrend=true uygundur. Karşı trend denemelerinde risk yönetimini sıkılaştırın.

Değiştirilebilir parametreler (hızlı rehber)

Kanal & fiyat kaynağı

  • RegPeriod (int) — regresyon ve kanal için kullanılan mum sayısı.

  • StdDevFactor (double) — artıkların standart sapmasının çarpanı (kanal genişliği).

  • PriceType (enum) — fiyat kaynağı:
    Close , Open , High , Low , Average (O+C)/2 , Typical (H+L+C)/3 .

RSI & sinyaller

  • RSIPeriod (int) — RSI periyodu.

  • RSITimeframe (ENUM_TIMEFRAMES) — RSI için zaman dilimi (MTF doğrulama).

  • RSI_Overbought / RSI_Oversold (double) — aşırı alım/aşırı satım eşikleri.

  • RSI_Shift (int) — değerlendirilen mum kaydırması (1 = kapanan son mum).

  • OnlyInTrend (bool) — true ise oklar yalnızca eğim yönünde görünür.

  • EnableSound (bool) — true ise yeni ok çizildiğinde ses çalar.

Görselleştirme

  • PlotShift (int) — üç çizginin görsel kaydırması (hesabı etkilemez).

Sinyal doğrulama örnekleri

  • Satış (kırmızı aşağı ok): RSI > RSI_Overbought ve yüksek > üst band. OnlyInTrend=true iken eğim < 0 gerekir.

  • Alış (yeşil yukarı ok): RSI < RSI_Oversold ve düşük < alt band. OnlyInTrend=true iken eğim > 0 gerekir.

Her mumda en fazla bir ok çizilir ve yerinde kalır.

Uyarı / Feragat

NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 herhangi bir kâr garantisi vermez. Özellikle kaldıraçlı ürünlerde işlem yapmak önemli riskler içerir. Tüm kararlar (giriş/çıkış, pozisyon boyutu, ayarlar) kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Gerçek hesap öncesinde her zaman demo, geriye dönük test ve kağıt işlemler ile deneyin ve uygun bir risk yönetimi uygulayın.

Sonuç

NosTraderMus LinearRegressionBands MT5, regresyon doğrusu + artık temelli kanal (istatistiksel titizlik) ile RSI + kanal kırılımını (nesnel tetikleyiciler, isteğe bağlı trend filtresi) birleştirir. Trendin net okunması, disiplinli sinyaller ve sınırlı yeniden çizim sunar; farklı piyasa ve zaman dilimlerine uyum sağlayarak tutarlılık, düşük gürültü ve açık görsel sinyaller arayan trader’lar için uygundur.


Önerilen ürünler
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Göstergeler
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Göstergeler
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Terra Infinity
Ivan Simonika
Göstergeler
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Göstergeler
Overview The Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that revolutionizes the traditional Williams %R oscillator with advanced technical analysis features, automatic signal detection, and a complete trade confirmation system. Designed specifically for traders seeking precision and reliability in their trading decisions. Key Features   Smart Signal System   Reversal Signals: Automatically detects exits from overbought/oversold zones with multi-factor confirmation   Centerl
Fractals
Mikhail Nazarenko
Göstergeler
The Fractals indicator displays on the chart only fractals with the specified parameters in the indicator settings. This allows you to more accurately record a trend reversal, excluding false reversals. According to the classical definition of a fractal, it is a candlestick - an extremum on the chart, which was not crossed by the price of 2 candles before and 2 candles after the appearance of a fractal candle. This indicator provides the ability to adjust the number of candles before and after t
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Göstergeler
MetaTrader 5 için geliştirilen Weis Wave Scouter ile gelişmiş hacim analizinin gücünü keşfedin! Bu devrim niteliğindeki gösterge, Wyckoff yönteminin ve Hacim Yayılımı Analizinin (VSA) kanıtlanmış ilkelerini birleştiriyor. Operasyonlarında doğruluk ve derinlik arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır ve kümülatif hacim dalgası analizi yoluyla piyasanın taktiksel bir okumasını sunar. Weis Wave Scouter, Classic, NightVision ve OceanBreeze gibi özelleştirilebilir renk temaları ile renkli histogramlar
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Göstergeler
Trend çizgileri, forex ticaretinde en önemli teknik analiz aracıdır. Ne yazık ki, çoğu tüccar onları doğru şekilde çizmez. Otomatik Trend Çizgileri göstergesi, piyasaların trend hareketini görselleştirmenize yardımcı olan ciddi tüccarlar için profesyonel bir araçtır. İki tür Trend Çizgisi, Boğa Trend Çizgisi ve Ayı Trend Çizgisi vardır. Yükseliş trendinde, Forex trend çizgisi, fiyat hareketinin en düşük salınım noktalarından geçer. En az iki "en düşük düşük"ü birleştirmek, bir trend çizgisi o
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Göstergeler
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
Rigonstructor
Mark Lapukha
5 (1)
Göstergeler
Bu bir yapıcıdır. Yani stratejilerin yaratıcısı. Ve sadece değil. Bu, MetaTrader 5'teki standart yerleşik göstergelerin çoğu için bir sinyal göstergesidir. Göstergelerinizi bir sinyal okunda birleştirin. Örneğin bir stratejiniz var ve onun karlılığını bulmanız, menüye gerekli öğeleri dahil etmeniz ve istatistik almanız gerekiyor. Ve eğer bir stratejiniz yoksa, onu internetten alın veya kendinizinkini yaratın. Rigonstruktor tüm bunlarda size yardımcı olacaktır. Kit, Forex, ölçeklendirme ve ikili
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Yardımcı programlar
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Enhanced Heiken Ashi Indicator
David Ben Svaiter
Göstergeler
HAshi-E is an enhanced way to analyze Heiken-Ashi signals. Briefing: Heiken-Ashi is particularly valued for its ability to filter out short-term volatility, making it a preferred tool for identifying and following trends, helps in decision-making regarding entry and exit points, and assists in distinguishing between false signals and genuine trend reversals. Unlike traditional candlestick charts, Heiken-Ashi candles are calculated using average values of previous bars, creating a smoother, mo
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Göstergeler
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Hunter Spike
Jaime Humberto Gomez Arias
Göstergeler
Hunter Spike This indicator consists of two regression channels calibrated with the current movement of the synthetic index algorithm, for any Deriv or Weltrade broker. Each channel has a signal, a target that alerts us when the price touches them, indicating buys on booms or gains and sells on crashes or pains. -configuration for booms or gains: Channel zone 1 (30) Channel zone 2 (0) -configuration for crashes or pains: Channel zone 1 (100) Channel zone 2 (70) Zones freely configurable by
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Göstergeler
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
Half ma
Artem Svistunov
Göstergeler
The Half ma arrow indicator for the MetaTrader 5 trading terminal is a simple but effective tool that gives a signal about a change in the current trend. The Half ma indicator looks like a solid dynamic line that changes color at the points where the trend changes. At these points, the indicator draws arrows of the corresponding color and direction.The Half ma arrow indicator for the MT5 terminal is not an independent source of input signals. It will be most effective to use it as a trend filte
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Göstergeler
LevelPAttern MT5 is a technical indicator based on the daily levels and Price Action patterns. The indicator is based on the standard ZigZag indicator + reversal candlestick pattens, such as Star, Hammer (also knows as Pin bar), Engulfing and others. The indicator generates audio and text notifications when a pattern is formed and a level is touched. It also supports sending email and push notifications. Indicator operation features It is suitable for working with any CFD and FOREX trading inst
SMC Drawing tool
Yue Li
Yardımcı programlar
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Göstergeler
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Göstergeler
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Impulse Hunter X
Viachaslau Filon
Göstergeler
Impulse Hunter X Indicator – Professional Market Movement Radar Impulse Hunter X   is a professional trading tool designed to help traders detect new, strong market impulses. It identifies and alerts you to powerful price movements, ensuring you never miss a trading opportunity. Every impulse type has been meticulously tested and refined for accuracy. Before using, make sure to configure the input parameters, especially the candle body size for stronger impulses!   Key Features Detects stron
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
Göstergeler
Fractal 358 Plus is a predictive indicator that provides the clearest sight of price movements. Identifying graphic patterns such as Caixote (Crate), Pivot and Inside Candle , it shows entries and exits spots, as well as threats to your trades in the markets. It comes ready to use with B3 Mini Index (WIN$ series) and can be adjusted to use with any asset and timeframe. Fractal 358 unravels price movement Based on the Fibonacci sequence, Fractal 358 is a new and different way of reading and und
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Alpha Trend MT5 is a trend indicator for the MetaTrader 5 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend MT5 indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible t
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Göstergeler
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Göstergeler
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Göstergeler
ATREND: Nasıl Çalışır ve Nasıl Kullanılır ### Nasıl Çalışır "**ATREND**" göstergesi, MT5 platformu için tasarlanmış olup, traderlara sağlam alım ve satım sinyalleri sağlamak amacıyla teknik analiz metodolojilerinin bir kombinasyonunu kullanır. Bu gösterge, öncelikle volatilite ölçümü için Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanır ve potansiyel piyasa hareketlerini belirlemek için trend tespit algoritmalarıyla birleştirir. Satın aldıktan sonra bir mesaj bırakın ve özel bir bonus hediyesi kazanın. ##
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Göstergeler
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Göstergeler
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Göstergeler
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Göstergeler
MetaForecast, fiyat verilerindeki harmonileri kullanarak herhangi bir piyasanın geleceğini tahmin eder ve görselleştirir. Piyasa her zaman tahmin edilemezken, fiyatlarda bir desen varsa, MetaForecast geleceği mümkün olduğunca doğru bir şekilde tahmin edebilir. Benzer ürünlere göre, MetaForecast piyasa eğilimlerini analiz ederek daha kesin sonuçlar üretebilir. Giriş Parametreleri Past size (Geçmiş boyut) MetaForecast'ın gelecekteki tahminler oluşturmak için kullandığı çubuk sayısını belirtir. Mo
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Breakout PRO       yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna da
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Göstergeler
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Göstergeler
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Göstergeler
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Göstergeler
Yeni Nesil Otomatik Arz ve Talep Bölgeleri. Her Grafikte Çalışan Yeni ve Yenilikçi Algoritma. Tüm Bölgeler Piyasanın Fiyat Hareketine Göre Dinamik Olarak Oluşturulmaktadır. İKİ TÜR UYARI --> 1) FİYAT BİR BÖLGEYE ÇIKTIĞINDA 2) YENİ BİR BÖLGE OLUŞTURDUĞUNDA Bir tane daha işe yaramaz gösterge almazsın. Kanıtlanmış Sonuçlarla eksiksiz bir Ticaret Stratejisi elde edersiniz.     Yeni özellikler:     Fiyat Arz/Talep Bölgesine ulaştığında uyarılar     Yeni bir Arz/Talep Bölgesi oluşturulduğunda
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Göstergeler
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
AW Prime Oscillator MT5
AW Trading Software Limited
Göstergeler
İki osilatörün birleşimi. Birincisi giriş noktalarını, ikincisi ise mevcut trendi gösterir. Gösterge, osilatör sinyallerini iki modda oklarla görüntüleyebilir; tüm hızlı osilatör sinyalleri veya yalnızca mevcut trend yönündeki sinyaller. Çok zaman dilimli bir panele ve üç tür sinyal bildirimine sahiptir. Faydalar: Günlük ve scalping ticaretine uygundur Trend filtreleme Basit ve hassas kurulum Çoklu zaman dilimi paneli Bir danışmana entegrasyona uygundur. Herhangi bir sembol ve herhangi bir zaman
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Göstergeler
Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu:   buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özenti klonunu almayın.
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
Göstergeler
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
Yazarın diğer ürünleri
NosTraderMus LinearRegressionBands
Victor Gauto
Göstergeler
LinearRegressionBands — Regresyon Kanalları + RSI ile Akıllı Sinyaller Piyasa okumasını net ve görsel bir karar sürecine dönüştürün. LinearRegressionBands, yakın geçmiş fiyat penceresi üzerinde bir doğrusal regresyon çizgisi oluşturur ve aşırı bölgeleri belirlemek için dinamik kanallar (± standart sapma) üretir. Giriş okları yalnızca gerçek bir bant kırılımı ve aşırı RSI teyidi birlikte oluştuğunda görünür. İsteğe bağlı olarak, regresyon eğiminin sinyal yönüyle uyumlu olmasını (yalnız trend modu
NosTraderMusLR
Victor Gauto
Göstergeler
LINEAR REGREESION INDICATOR ==> The indicator represents the Linear Regression Line and the Support and Resistance lines, obtained based on the standard deviation with respect to the Linear Regression. Customization: The following values can be adjusted: Rango Tendencia: The number of bars or periods, within the considered time frame, taken as a reference for the indicator. AmpDesv: The amplitude or number of times to consider the standard deviation of the linear regression for its representatio
Nostradermus RegLin DEEP Time PRO
Victor Gauto
Uzman Danışmanlar
NosTraderMus_RegLin_PRO Doğrusal Regresyon, MTF filtreleri ve aktif pozisyon yönetimine sahip profesyonel EA (Expert Advisor) Öneri: testlere M5 (5 dakika) zaman diliminde başlayın. NosTraderMus_RegLin_PRO; nicel, disiplinli ve tekrarlanabilir bir yaklaşım arayan trader’lar için tasarlanmıştır. EA, doğrusal regresyon kanalı ile değer bölgelerini tespit eder ve yalnızca bağlam (RSI, DeMarker, çok zaman dilimli momentum, hacim ve spread) desteklediğinde işlem açar. Her pozisyonu aktif ve uyarlanab
RegLin Polinomico
Victor Gauto
Göstergeler
RegLin Polinómico – Çok Düşünceli Filtrelerle Polinomsal Regresyon Bantları RegLin Polinómico , fiyatın kayan penceresi üzerinde polinom (derece 1 , 2 veya 3 ) uyduran ve uyumun artıklarının standart sapmasına dayanarak dinamik bantlar çizen profesyonel bir göstergedir. RSI ’yi (seçilebilir zaman dilimiyle) ve düşük kaliteli kırılmaları elemek için “yalnızca trendde” seçeneğini içerir. Görsel sinyaller (oklar) üretildiğinde sesi açma/kapama olanağı da sunar. Nasıl çalışır RegPeriod bar üzerinde
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt