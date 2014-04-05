NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 — Doğrusal regresyon kanalı + RSI ve sinyal okları

NosTraderMus LinearRegressionBands MT5, fiyatların kayan bir penceresi üzerinde bir regresyon doğrusu çizer ve artıkların (rezidülerin) standart sapmasına dayanan dinamik bir kanal oluşturur. Bu istatistiksel kanal üzerinde gösterge, RSI filtresi (seçilebilir periyot / zaman dilimi) uygular ve “aşırı seviye + onay” koşulu geldiğinde alış/satış okları çizer. Sinyaller mum kapanışında değerlendirilir ve yeniden çizimi (repaint) azaltır.

Nasıl çalışır

Regresyon doğrusu + uyarlanabilir kanal

Merkez çizgi (regresyon) RegPeriod kadar mum üzerinden hesaplanır. Kanal genişliği, artıkların standart sapmasının StdDevFactor ile çarpımına eşittir ve piyasa volatilitesine göre otomatik uyum sağlar. Trend filtresi (isteğe bağlı)

Regresyonun eğimi yönü gösterir. OnlyInTrend=true iken, yalnızca eğim yönündeki oklar gösterilir (eğim > 0 → long; eğim < 0 → short). Sinyaller (oklar) = RSI + kanal kırılımı

Her mumda en fazla bir ok, ve kapanışta çizilir. Kırmızı aşağı ok (satış) : RSI > RSI_Overbought VE mumun yükseği üst bandın üzerine çıkar.

Yeşil yukarı ok (alış): RSI < RSI_Oversold VE mumun düşüğü alt bandın altına iner.

Değerlendirme RSI_Shift ile belirtilen mumda yapılır (varsayılan 1 = kapanmış son mum). RSI, mevcut zaman diliminde veya üst zaman diliminde ( RSITimeframe ) hesaplanabilir ve zaman uyumu korunur. Net görselleştirme Dolgulu oklar : satış için kırmızı , alış için yeşil ve bir kez çizildikten sonra ekranda kalır .

İsteğe bağlı ses uyarısı ( EnableSound ).

Üç hattın görsel kaydırması ( PlotShift ) (hesabı etkilemez).

Güçlü yönler ve faydalar

İstatistiksel temel : kanal genişliği sabit aralıklara değil, artık temelli ölçüme dayanır → daha tutarlı .

Trendin temiz okunması : regresyon doğrusu gürültüyü bastırır , baskın yönü öne çıkarır.

“Aşırı seviye + onay” : RSI + kanal kırılımı yalancı sinyalleri süzer.

Sınırlı yeniden çizim : RSI_Shift=1 ile kapanmış mum ta değerlendirme yaparak okların silinmemesini sağlar.

Çok zaman dilimli (MTF) : üst zaman dilimi RSI onayı doğru zaman eşlemesiyle yapılır.

Ergonomi: üç çizgi + renkli oklar ile birden çok enstrüman ve zaman diliminde hızlı okuma.

Yapılandırma önerileri

RSI_Shift=1 ile başlayın (kapanmış mum). Bunu düşürmek daha erken ama daha gürültülü sinyaller demektir.

RegPeriod :

büyük = daha stabil kanal ve daha az sinyal ; küçük = daha tepkisel ve daha çok sinyal .

StdDevFactor : sıklıkla 1,5–2,5 .

büyük = daha sıkı koşullar ; küçük = daha yüksek duyarlılık .

Trend yönlü çalışmada OnlyInTrend=true uygundur. Karşı trend denemelerinde risk yönetimini sıkılaştırın.

Değiştirilebilir parametreler (hızlı rehber)

Kanal & fiyat kaynağı

RegPeriod (int) — regresyon ve kanal için kullanılan mum sayısı.

StdDevFactor (double) — artıkların standart sapmasının çarpanı (kanal genişliği).

PriceType (enum) — fiyat kaynağı:

Close , Open , High , Low , Average (O+C)/2 , Typical (H+L+C)/3 .

RSI & sinyaller

RSIPeriod (int) — RSI periyodu.

RSITimeframe (ENUM_TIMEFRAMES) — RSI için zaman dilimi ( MTF doğrulama ).

RSI_Overbought / RSI_Oversold (double) — aşırı alım/aşırı satım eşikleri.

RSI_Shift (int) — değerlendirilen mum kaydırması (1 = kapanan son mum).

OnlyInTrend (bool) — true ise oklar yalnızca eğim yönünde görünür.

EnableSound (bool) — true ise yeni ok çizildiğinde ses çalar.

Görselleştirme

PlotShift (int) — üç çizginin görsel kaydırması (hesabı etkilemez).

Sinyal doğrulama örnekleri

Satış (kırmızı aşağı ok) : RSI > RSI_Overbought ve yüksek > üst band . OnlyInTrend=true iken eğim < 0 gerekir.

Alış (yeşil yukarı ok): RSI < RSI_Oversold ve düşük < alt band. OnlyInTrend=true iken eğim > 0 gerekir.

Her mumda en fazla bir ok çizilir ve yerinde kalır.

Uyarı / Feragat

NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 herhangi bir kâr garantisi vermez. Özellikle kaldıraçlı ürünlerde işlem yapmak önemli riskler içerir. Tüm kararlar (giriş/çıkış, pozisyon boyutu, ayarlar) kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Gerçek hesap öncesinde her zaman demo, geriye dönük test ve kağıt işlemler ile deneyin ve uygun bir risk yönetimi uygulayın.

Sonuç

NosTraderMus LinearRegressionBands MT5, regresyon doğrusu + artık temelli kanal (istatistiksel titizlik) ile RSI + kanal kırılımını (nesnel tetikleyiciler, isteğe bağlı trend filtresi) birleştirir. Trendin net okunması, disiplinli sinyaller ve sınırlı yeniden çizim sunar; farklı piyasa ve zaman dilimlerine uyum sağlayarak tutarlılık, düşük gürültü ve açık görsel sinyaller arayan trader’lar için uygundur.



