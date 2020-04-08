NosTraderMus LinearRegressionBands

LinearRegressionBands — Signaux intelligents avec canaux de régression + RSI

Transformez la lecture du marché en une décision claire et visuelle. LinearRegressionBands trace une droite de régression linéaire sur la fenêtre de prix récente et génère des canaux dynamiques (± écarts types) pour identifier les zones d’excès. Les flèches d’entrée n’apparaissent que lors d’une véritable rupture de bande accompagnée d’une confirmation RSI en zone extrême ; en option, vous pouvez exiger que la pente de la régression s’aligne sur le signal (mode « tendance uniquement »).

Ce que l’outil résout

  • Pullbacks à forte probabilité : en mode « tendance uniquement », recherche des achats sur repli dans une pente haussière et des ventes sur rebond dans une pente baissière.

  • Excès avec retour contrôlé à la moyenne : si vous désactivez l’exigence de tendance, capture les excès lorsque les bandes sont rompues avec un RSI extrême — utile pour des stratégies contrariennes soigneusement filtrées.

  • Moins de bruit que des bandes horizontales : à la différence des bandes classiques, les canaux de régression s’inclinent avec le prix, s’alignent sur la direction dominante et réduisent les faux signaux.

Atouts clés

  • Signaux clairs et objectifs : flèches uniquement quand la bande est rompue (sans tolérance) et que le RSI confirme l’extrême.

  • Mode Tendance en un clic : réglez OnlyInTrend=true pour exiger une pente favorable (m>0 pour achats, m<0 pour ventes). Idéal pour « acheter le repli » et « vendre le rebond » dans la tendance.

  • Multi-actifs et multi-unités de temps : fonctionne sur le FX, les indices, les matières premières, la crypto, et sur toute unité de temps.

  • Flèches non repeintes : évaluation sur bougie clôturée (RSI_Shift=1 par défaut), évitant les modifications a posteriori.

  • Léger et stable : calculs optimisés qui n’encombrent pas votre plateforme.

Fonctionnement (en bref)

  1. Calcule la régression linéaire sur RegPeriod bougies et l’écart type des résidus.

  2. Trace la ligne centrale et les bandes supérieure/inférieure = ligne ± StdDevFactor × sigma.

  3. Achat : si le plus bas de la bougie clôturée casse la bande inférieure et que le RSI < RSI_Oversold (et, si OnlyInTrend=true, pente m>0).
    Vente : si le plus haut casse la bande supérieure et que le RSI > RSI_Overbought (et, si OnlyInTrend=true, pente m<0).

  4. Place une flèche au point de signal.

Styles d’utilisation recommandés

  • Suivi de tendance (pullbacks confirmés) : OnlyInTrend=true. Sorties typiques : ligne centrale, bande opposée ou retour du RSI au niveau 50.

  • Contrarien sélectif : OnlyInTrend=false avec des seuils RSI plus stricts (par ex. 80/20). Privilégier les unités de temps supérieures et les marchés en range.

  • Top-down : définir la tendance en H4/D1 et exécuter les signaux en M15/H1 (conserver RSITimeframe = PERIOD_CURRENT ou tester un RSI sur UT supérieure).

Configurations suggérées (points de départ)

  • Scalping M5–M15 : RegPeriod 14–20, StdDevFactor 1.8–2.2, RSI 7–14, RSI_Overbought 75–80, RSI_Oversold 20–25, OnlyInTrend=true.

  • Intraday M15–H1 : RegPeriod 20–40, StdDevFactor 2.0, RSI 14, seuils 70/30, OnlyInTrend=true.

  • Swing H4–D1 : RegPeriod 50–100, StdDevFactor 2.0–2.5, RSI 14, seuils 65/35 ou 60/40 selon la volatilité, OnlyInTrend=true.

Paramètres externes : signification et réglages

RegPeriod (int, défaut 20)
Nombre de bougies pour la régression.
Effet : plus court = sensibilité accrue (plus de signaux, plus de bruit) ; plus long = plus lisse (moins de signaux, meilleure qualité).
Conseil : intraday 14–40 ; swing 50–100.

StdDevFactor (double, défaut 2.0)
Multiplicateur de l’écart type définissant la largeur des bandes.
Effet : plus élevé = bandes plus larges (moins de touches, signaux plus sélectifs).
Conseil : 2.0 est une valeur robuste ; monter à 2.5 sur marchés très volatils.

PriceType (int, 0=Close ; 1=Open ; 2=High ; 3=Low ; 4=Average ; 5=Typical)
Prix de base pour construire la régression/les bandes.
Effet : Close est le plus courant ; Typical (H+L+C)/3 peut atténuer les extrêmes ; Average (O+C)/2 est également stable.
Conseil : conserver Close sauf besoin spécifique de lissage.

RSIPeriod (int, défaut 14)
Période du RSI.
Effet : plus court = RSI plus réactif ; plus long = plus stable.
Conseil : standard 14 ; scalping 7–10 ; swing 14–21.

RSITimeframe (ENUM_TIMEFRAMES, défaut PERIOD_CURRENT)
Unité de temps utilisée pour le RSI.
Effet : une UT supérieure filtre le bruit (confirmation plus lente).
Conseil : garder l’UT actuelle ; pour un filtre macro, essayer une UT supérieure.

RSI_Overbought (double, défaut 70.0)
Seuil de surachat (vente).
Effet : plus le seuil est élevé, plus les signaux sont rares mais extrêmes.
Conseil : intraday 70–80 ; en range large, viser 80.

RSI_Oversold (double, défaut 30.0)
Seuil de survente (achat).
Effet : plus le seuil est bas, plus les signaux sont rares mais extrêmes.
Conseil : intraday 20–30 ; en range large, viser 20.

RSI_Shift (int, défaut 1)
Décalage de la bougie pour confirmer le signal (1 = bougie clôturée).
Effet : à 1, évite le repaint des flèches ; 0 signalerait sur bougie en formation (non recommandé).
Conseil : laisser à 1.

OnlyInTrend (bool, défaut true)
Exige que la pente de la régression soit cohérente avec le sens du trade.
Effet : true → achat seulement si m>0 et vente seulement si m<0 (pullbacks en tendance). false → ignore la pente (utile pour des setups contrariens filtrés).
Conseil : true pour la plupart des stratégies ; false uniquement si vous maîtrisez les marchés en range.

Bonnes pratiques et gestion de position
Stop-loss : sous/au-dessus du plus bas/plus haut de la bougie de signal, ou fraction de la bande opposée.
Take-profit : ligne centrale, bande opposée, ou sortie quand le RSI revient vers 50.
Filtre additionnel : éviter les annonces macro à fort impact si l’actif est sensible ; envisager un filtre de volatilité basé sur l’ATR pour le dimensionnement.

Important : cet indicateur ne constitue pas un conseil financier et ne garantit aucun résultat. Utilisez-le avec un plan de gestion du risque clair et testez-le en compte démo avant un déploiement en réel.


Produits recommandés
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicateurs
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicateurs
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Indicateurs
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicateurs
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicateurs
*Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicateurs
VR Cub est un indicateur permettant d'obtenir des points d'entrée de haute qualité. L'indicateur a été développé pour faciliter les calculs mathématiques et simplifier la recherche de points d'entrée dans un poste. La stratégie de trading pour laquelle l'indicateur a été rédigé prouve son efficacité depuis de nombreuses années. La simplicité de la stratégie de trading est son grand avantage, qui permet même aux traders débutants de négocier avec succès avec elle. VR Cub calcule les points d'ouve
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicateurs
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicateurs
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicateurs
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicateurs
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicateurs
KT Renko Patterns analyse le graphique Renko brique par brique afin de détecter des figures techniques bien connues, fréquemment utilisées par les traders sur divers marchés financiers. Par rapport aux graphiques basés sur le temps, les Renko offrent une vue épurée, rendant les figures plus faciles à reconnaître et à exploiter. KT Renko Patterns comprend plusieurs figures Renko, dont la majorité sont expliquées en détail dans le livre “Profitable Trading with Renko Charts” de Prashant Shah. Un
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indicateurs
Notre indicateur Basic Support and Resistance est la solution dont vous avez besoin pour augmenter votre analyse technique.Cet indicateur vous permet de projeter les niveaux de support et de résistance sur le graphique / Version MT5 Caractéristiques Intégration des niveaux de Fibonacci: avec la possibilité d'afficher les niveaux de Fibonacci aux côtés des niveaux de support et de résistance, notre indicateur vous donne un aperçu encore plus profond du comportement du marché et des zones d'inve
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicateurs
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Indicateurs
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicateurs
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicateurs
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicateurs
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Indicateurs
Master Scalping M1 est un indicateur innovant qui utilise un algorithme pour déterminer rapidement et avec précision la tendance. L'indicateur calcule le temps d'ouverture et de fermeture des positions, les algorithmes de l'indicateur vous permettent de trouver les moments idéaux pour entrer dans une transaction (acheter ou vendre un actif), ce qui augmente le succès des transactions pour la plupart des commerçants. Avantages de l'indicateur : Facile à utiliser, ne surcharge pas le graphique ave
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicateurs
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « RSI SPEED » pour MT4 : excellent outil prédictif, sans retouche. - Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. Le RSI SPEED est la dérivée première du RSI lui-même. - Le RSI SPEED est idéal pour scalper les entrées dans la direction de la tendance principale. - Utilisez-le en combinaison avec un indicateur de tendance approprié, par exemple HTF MA (comme sur les images). - L'indicateur RSI SPEED indique la vitesse à laquelle le RSI change de dire
Chaikin Oscillator Indicator
Noman Rasheed
Indicateurs
The Chaikin Oscillator is a technical indicator developed by Marc Chaikin that combines price and volume data to measure the accumulation and distribution of a financial instrument. It aims to identify potential buying and selling opportunities in the market. The Chaikin Oscillator is calculated by subtracting a 10-day exponential moving average of the Accumulation Distribution Line (ADL) from a 3-day exponential moving average of the ADL. Here's how to use the Chaikin Oscillator indicator in tr
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Force Index avec zones dynamiques de survente/surachat" pour MT4, sans repeinture. - L'indice de force est l'un des meilleurs indicateurs qui combine les données de prix et de volume en une seule valeur. - Il est idéal pour effectuer des transactions de vente à partir de la zone de surachat dynamique et des transactions d'achat à partir de la zone de survente dynamique. - Cet indicateur est excellent pour le trading Momentum dans la direction de la tendance. - Zone de
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicateurs
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indicateurs
System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Signals  -  You can easily trade using these signals, Green arrow - for buying, Red - for selling. T
Polynomial Trend
Yvan Musatov
Indicateurs
Polynomial Trend - A tool that allows you to determine the direction and strength of a trend. Unlike most indicators, Polynomial Trend finds longer-term trends and gives fewer false signals. This indicator allows you to find the most likely trend reversal points b allows you to identify the current market phase (uptrend, downtrend). This indicator displays arrows of different colors depending on the current state of the market and thus signals the user about a change in trend. It is easy to us
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculations that proved to be extremely accurate. Indica
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Trading System Double Trend - système de trading indépendant composé de plusieurs indicateurs. Détermine la direction de la tendance générale et donne des signaux dans la direction du mouvement des prix. Peut être utilisé pour le scalping, le trading intrajournalier ou intrasemaine. Possibilités Fonctionne sur toutes les périodes et instruments de trading (Forex, crypto-monnaies, métaux, actions, indices.) Lecture visuelle simple des informations sans charger de graphique L'indicateur ne rede
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicateurs
L'indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d'entrée clé sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d'une dynamique qui s'installe dans une direction et affiche un signal précis juste avant un mouvement majeur.  Obtenez le scanner multi-symboles et multi-timeframes ici : Scanner pour ACB Breakout Arrows MT4 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis automatiquement par l’indicateur. P
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicateurs
Trend Arrow Super The indicator not repaint or change its data. A professional, yet very easy to use Forex system. The indicator gives accurate BUY\SELL signals. Trend Arrow Super is very easy to use, you just need to attach it to the chart and follow simple trading recommendations. Buy signal: Arrow + Histogram in green color, enter immediately on the market to buy. Sell signal: Arrow + Histogram of red color, enter immediately on the market to sell.
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicateurs
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicateurs
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre une approche totalement innovante. Il est idéal pour ceux qui souhaitent évaluer à l’avance comment le signal fonctionne avec un TP-SL spécifique et dans quels PAIRES/TF il est le plus performant. La stratégie Hit Rate Top Bottom Signal est un outil essentiel pour tout trader et type de trading car elle émet non seulement des signaux précis sans redessiner , indiquant clairement quand trader et dans quelle dir
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Special offer! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely known strategies among traders: the Breakout Strategy! This indicator produces crystal clear buy and sell signals based on breakouts of key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it uses advanced calculations to accurately confirm the breakout! When a breakout occurs, you receive instant alerts. No lag and no repai
Scientific trade
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicateurs
An extremely convenient indicator that truly makes the process of making money on the exchange easy. It is based on the scientifically rigorous theory of the market developed by the author, the beginning of which is presented here .                The full algorithm of this indicator operation is presented in the article .               The indicator calculates the most probable price movement trajectory and displays it on the chart. Based on the predicted price movement trajectory
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur de tendance EZT vous montrera la tendance, le retrait et les opportunités d'entrée. Un filtrage optionnel et tous types d'alertes sont disponibles. Des alertes par e-mail et par notification push sont ajoutées. Nous développons également une évaluation environnementale basée sur cet indicateur, qui sera bientôt disponible. Il s'agit d'un indicateur multifonctionnel composé de deux histogrammes de couleurs et d'une ligne. Il s'agit d'une représentation visuelle de la direction et d
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
NEW YEAR SALE PRICE FOR LIMITED TIME!!! Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before pu
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicateurs
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
KT Asian Breakout Indicator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
L'indicateur KT Asian Breakout analyse une partie clé de la session asiatique afin de générer des signaux d'achat et de vente dans les deux directions en fonction de la cassure du prix. Un signal d'achat est déclenché lorsque le prix dépasse le plus haut de la session, tandis qu'un signal de vente est déclenché lorsque le prix casse le plus bas de la session. Points importants à retenir Si la boîte de session est trop large verticalement, il est préférable d’éviter une nouvelle entrée, car la m
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT5 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : Accès de 3 mois       aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. Accès de 3 mois       aux supports de formation avec mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Plus de l'auteur
NosTraderMusLR
Victor Gauto
Indicateurs
INDICATEUR DE RÉGRESSION LINÉAIRE ==>   L'indicateur représente la ligne de régression linéaire et les lignes de support et de résistance, obtenues en fonction de l'écart type par rapport à la Régression Linéaire. Personnalisation : les valeurs suivantes peuvent être ajustées : Rango Tendencia:   Le nombre de barres ou de périodes, dans le cadre temporel considéré, pris comme référence pour l'indicateur. AmpDesv:   L'amplitude ou le nombre de fois pour considérer l'écart type de la régression l
Nostradermus RegLin DEEP Time PRO
Victor Gauto
Experts
NosTraderMus_RegLin_PRO EA (Expert Advisor) professionnel avec régression linéaire, filtres MTF et gestion active des positions Recommandation : commencez les tests sur l’UT M5 (5 minutes). NosTraderMus_RegLin_PRO s’adresse aux traders cherchant un trading quantitatif, discipliné et reproductible. L’EA détecte des zones de valeur via un canal de régression linéaire et n’entre que lorsque le contexte s’y prête (RSI, DeMarker, momentum multi-timeframe, volume et spread), tout en gérant chaque posi
RegLin Polinomico
Victor Gauto
Indicateurs
RegLin Polinómico – Bandes de régression polynomiale avec filtres intelligents RegLin Polinómico est un indicateur professionnel qui ajuste un polynôme (degré 1 , 2 ou 3 ) sur une fenêtre glissante de prix et trace des bandes dynamiques à partir de l’ écart-type des résidus de l’ajustement. Il intègre le RSI (avec unité de temps sélectionnable) et une option « trend-only » pour filtrer les cassures de faible qualité. Vous pouvez aussi activer/désactiver le son lors de la création des signaux vis
NosTraderMus LinearRegressionBands MT5
Victor Gauto
Indicateurs
NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 — Canal de régression linéaire + RSI et flèches de signal NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 trace une droite de régression sur une fenêtre roulante de prix et construit un canal dynamique à partir de l’ écart-type des résidus . Sur ce canal statistique, l’indicateur applique un filtre RSI (période / unité de temps au choix) et affiche des flèches d’achat/vente lorsque la condition « extrême + confirmation » est remplie. Les signaux sont évalués à la cl
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis