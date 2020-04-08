NosTraderMus LinearRegressionBands

LinearRegressionBands — Signaux intelligents avec canaux de régression + RSI

Transformez la lecture du marché en une décision claire et visuelle. LinearRegressionBands trace une droite de régression linéaire sur la fenêtre de prix récente et génère des canaux dynamiques (± écarts types) pour identifier les zones d’excès. Les flèches d’entrée n’apparaissent que lors d’une véritable rupture de bande accompagnée d’une confirmation RSI en zone extrême ; en option, vous pouvez exiger que la pente de la régression s’aligne sur le signal (mode « tendance uniquement »).

Ce que l’outil résout

Pullbacks à forte probabilité : en mode « tendance uniquement », recherche des achats sur repli dans une pente haussière et des ventes sur rebond dans une pente baissière.

Excès avec retour contrôlé à la moyenne : si vous désactivez l’exigence de tendance, capture les excès lorsque les bandes sont rompues avec un RSI extrême — utile pour des stratégies contrariennes soigneusement filtrées.

Moins de bruit que des bandes horizontales : à la différence des bandes classiques, les canaux de régression s’inclinent avec le prix, s’alignent sur la direction dominante et réduisent les faux signaux.

Atouts clés

Signaux clairs et objectifs : flèches uniquement quand la bande est rompue (sans tolérance) et que le RSI confirme l’extrême.

Mode Tendance en un clic : réglez OnlyInTrend=true pour exiger une pente favorable (m>0 pour achats, m<0 pour ventes). Idéal pour « acheter le repli » et « vendre le rebond » dans la tendance.

Multi-actifs et multi-unités de temps : fonctionne sur le FX, les indices, les matières premières, la crypto, et sur toute unité de temps.

Flèches non repeintes : évaluation sur bougie clôturée (RSI_Shift=1 par défaut), évitant les modifications a posteriori.

Léger et stable : calculs optimisés qui n’encombrent pas votre plateforme.

Fonctionnement (en bref)

Calcule la régression linéaire sur RegPeriod bougies et l’écart type des résidus. Trace la ligne centrale et les bandes supérieure/inférieure = ligne ± StdDevFactor × sigma. Achat : si le plus bas de la bougie clôturée casse la bande inférieure et que le RSI < RSI_Oversold (et, si OnlyInTrend=true, pente m>0).

Vente : si le plus haut casse la bande supérieure et que le RSI > RSI_Overbought (et, si OnlyInTrend=true, pente m<0). Place une flèche au point de signal.

Styles d’utilisation recommandés

Suivi de tendance (pullbacks confirmés) : OnlyInTrend=true. Sorties typiques : ligne centrale, bande opposée ou retour du RSI au niveau 50.

Contrarien sélectif : OnlyInTrend=false avec des seuils RSI plus stricts (par ex. 80/20). Privilégier les unités de temps supérieures et les marchés en range.

Top-down : définir la tendance en H4/D1 et exécuter les signaux en M15/H1 (conserver RSITimeframe = PERIOD_CURRENT ou tester un RSI sur UT supérieure).

Configurations suggérées (points de départ)

Scalping M5–M15 : RegPeriod 14–20, StdDevFactor 1.8–2.2, RSI 7–14, RSI_Overbought 75–80, RSI_Oversold 20–25, OnlyInTrend=true.

Intraday M15–H1 : RegPeriod 20–40, StdDevFactor 2.0, RSI 14, seuils 70/30, OnlyInTrend=true.

Swing H4–D1 : RegPeriod 50–100, StdDevFactor 2.0–2.5, RSI 14, seuils 65/35 ou 60/40 selon la volatilité, OnlyInTrend=true.

Paramètres externes : signification et réglages

RegPeriod (int, défaut 20)

Nombre de bougies pour la régression.

Effet : plus court = sensibilité accrue (plus de signaux, plus de bruit) ; plus long = plus lisse (moins de signaux, meilleure qualité).

Conseil : intraday 14–40 ; swing 50–100.

StdDevFactor (double, défaut 2.0)

Multiplicateur de l’écart type définissant la largeur des bandes.

Effet : plus élevé = bandes plus larges (moins de touches, signaux plus sélectifs).

Conseil : 2.0 est une valeur robuste ; monter à 2.5 sur marchés très volatils.

PriceType (int, 0=Close ; 1=Open ; 2=High ; 3=Low ; 4=Average ; 5=Typical)

Prix de base pour construire la régression/les bandes.

Effet : Close est le plus courant ; Typical (H+L+C)/3 peut atténuer les extrêmes ; Average (O+C)/2 est également stable.

Conseil : conserver Close sauf besoin spécifique de lissage.

RSIPeriod (int, défaut 14)

Période du RSI.

Effet : plus court = RSI plus réactif ; plus long = plus stable.

Conseil : standard 14 ; scalping 7–10 ; swing 14–21.

RSITimeframe (ENUM_TIMEFRAMES, défaut PERIOD_CURRENT)

Unité de temps utilisée pour le RSI.

Effet : une UT supérieure filtre le bruit (confirmation plus lente).

Conseil : garder l’UT actuelle ; pour un filtre macro, essayer une UT supérieure.

RSI_Overbought (double, défaut 70.0)

Seuil de surachat (vente).

Effet : plus le seuil est élevé, plus les signaux sont rares mais extrêmes.

Conseil : intraday 70–80 ; en range large, viser 80.

RSI_Oversold (double, défaut 30.0)

Seuil de survente (achat).

Effet : plus le seuil est bas, plus les signaux sont rares mais extrêmes.

Conseil : intraday 20–30 ; en range large, viser 20.

RSI_Shift (int, défaut 1)

Décalage de la bougie pour confirmer le signal (1 = bougie clôturée).

Effet : à 1, évite le repaint des flèches ; 0 signalerait sur bougie en formation (non recommandé).

Conseil : laisser à 1.

OnlyInTrend (bool, défaut true)

Exige que la pente de la régression soit cohérente avec le sens du trade.

Effet : true → achat seulement si m>0 et vente seulement si m<0 (pullbacks en tendance). false → ignore la pente (utile pour des setups contrariens filtrés).

Conseil : true pour la plupart des stratégies ; false uniquement si vous maîtrisez les marchés en range.

Bonnes pratiques et gestion de position

Stop-loss : sous/au-dessus du plus bas/plus haut de la bougie de signal, ou fraction de la bande opposée.

Take-profit : ligne centrale, bande opposée, ou sortie quand le RSI revient vers 50.

Filtre additionnel : éviter les annonces macro à fort impact si l’actif est sensible ; envisager un filtre de volatilité basé sur l’ATR pour le dimensionnement.

Important : cet indicateur ne constitue pas un conseil financier et ne garantit aucun résultat. Utilisez-le avec un plan de gestion du risque clair et testez-le en compte démo avant un déploiement en réel.



