PurrTradeX Signals

PurrTradeX, kullanıcıların kendi gösterge sinyallerine dayalı özel ticaret stratejileri oluşturup test etmelerini sağlayan bir Expert Advisor (EA)’dır. EA, grafikte manuel yerleştirilen veya otomatik oluşturulan ok sinyallerini kaydeder ve bunları ticaret fırsatlarını belirlemek için kullanır.

Ana özellikler

Sinyal kaydı: Alış/satış sinyallerini işaretlemek için grafiğe oklar yerleştirin. EA, bu noktaların yakınındaki yerleşik göstergelerin (RSI, CCI, DeMarker, WPR) değerlerini kaydeder.
Otomatik ok yerleştirme: ZigZag göstergesini kullanarak fiyat uçlarına otomatik ok ekler. Derinlik, sapma ve minimum uzunluk ayarlanabilir.
Ticaret modları: Sadece alış, sadece satış veya her ikisini de destekler. Kayıplardan sonra lot büyüklüğünü martingale ile artırma ve emirler arasında duraklamalı grid ticareti desteği içerir.
Risk yönetimi: Sabit lot, risk yüzdesine dayalı hesaplama, stop-loss, take-profit ve özsermaye seviyesine göre pozisyon kapatma seçenekleri.
Trend filtresi: MACD, işlemleri filtrelemek için kullanılır (MACD > 0 ise sadece alış, MACD < 0 ise sadece satış).
Kontrol paneli: Sinyal ayarlama, kaydetme ve değiştirme için pratik panel.

Nasıl çalışır

  1. EA’yı grafiğe ekleyin.

  2. Paneli kullanarak manuel ok ekleyin veya otomatik yerleştirmeyi etkinleştirin (varsayılan: “Direction of Automatic Arrows” açık).

  3. Sinyalleri dosyaya kaydedin.

  4. Kaydedilen sinyallerle Strateji Testçisi’nde parametreleri optimize edin.

  5. EA’yı canlı modda çalıştırın; mevcut göstergelerin desenleri, kaydedilen sinyallerle minimum eşleşme yüzdesini karşıladığında işlem açar.

EA, sinyalleri bir dosyaya kaydeder ve başlatıldığında yükler.

Girdi parametreleri

Risk ayarları:
Default Lot: Başlangıç lotu
Trading Direction: İşlem yönü — Alış, Satış veya Her ikisi
Use Risk Percent per Trade: Lotu risk yüzdesine göre hesapla
Risk Percent per Trade: İşlem başına risk yüzdesi
Minimum Signal Match Percent to Open Trade: Minimum eşleşme yüzdesi
Number of Bars Before Signal to Store: Karşılaştırmada kullanılacak mum sayısı
Magic Number: Benzersiz kimlik

Kar & Zarar:
Use Close Positions by Equity Threshold: Özsermaye eşiği aşıldığında pozisyonları kapat
Equity Threshold for Closing Positions: Özsermaye kar eşiği (hesap para birimi)
Use Stop Loss: Stop-loss’u etkinleştir
Stop Loss in Points: SL puanı
Use Take Profit: Take-profit’i etkinleştir
Take Profit in Points: TP puanı

Martingale ayarları:
Use Martingale: Martingale etkin (varsayılan: false)
Martingale Coefficient: Çarpan

Grid ticaret ayarları:
Enable Grid Trading: Grid ticareti etkinleştir
Enable Pause Between Trades: İşlemler arasında duraklama
Pause in Bars After Opening Position: Pozisyon açtıktan sonra duraklama
Delay from instant opening of trades after EA launch (minutes): Başlangıç gecikmesi (dakika)

Gösterge ayarları:
Use RSI/CCI/DeMarker/WPR: Göstergeleri kullan
Show Indicators on Chart: Grafikte göstergeleri göster
Use MACD for trend filter: MACD filtresini kullan

Sabit periyotlar: RSI/CCI/DeMarker/WPR = 14, MACD = 12/26/9.

Otomatik ok ayarları:
Enable Automatic Arrow Placement (ZigZag): Otomatik mod etkinleştir
ZigZag Period (Depth): ZigZag derinliği
Direction of Automatic Arrows: Alış, Satış veya Her ikisi
Minimum ZigZag Length for Signal: Minimum ZigZag uzunluğu
Minimum ZigZag Bars for Signal: Minimum mum sayısı
Shift (in Bars) from ZigZag Start to Bar: Çubuk kaydırma
Require Trend Match for All Indicators: Tüm göstergelerde trend uyumu zorunlu
Clear Data File on Start: Başlangıçta dosyayı temizle
Data File Name: Sinyal dosya adı
Time Range for ZigZag/Arrows: Zaman aralığı

Öneriler

EA, EURUSD M1 (2024–2025) için muhafazakâr parametrelerle sağlanır. Diğer varlıklar veya zaman dilimleri için MT5 Strateji Testçisi’nde test ve optimizasyon önerilir.

Önemli notlar

Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir. EA kar garantisi vermez ve özel stratejilerin otomatikleştirilmesi için tasarlanmıştır. Gerçek hesaba geçmeden önce demo hesapta test edilmelidir.


