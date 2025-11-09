Correlation Monitor MT4
- Göstergeler
- Konstantin Chechnev
- Sürüm: 1.0
Correlation Monitor, enstrümanlar arasındaki ilişkileri hızlıca tespit etmek için geliştirilmiş bir göstergedir. Güçlü pozitif/negatif korelasyona sahip pariteleri bulmanıza, ayrışmaları görmenize ve hedge, çift ve sepet işlemlerinde daha sağlam kararlar almanıza yardımcı olur.
Öne çıkan özellikler
• Korelasyon matrisi ve kompakt liste: seçilen semboller arasındaki ilişkinin gücünü anında gösterir; renk kodlama okumayı kolaylaştırır.
• İlgili enstrümanın mini grafiği: ana grafiğin görünür alanıyla senkronize şekilde hareketlerin net karşılaştırmasını sağlar.
• Top‑5 modu: en güçlü pozitif ve negatif ilişkileri vurgulayarak hızlı odaklanma sağlar.
• Çoklu zaman dilimi: ayarlanabilir hesaplama penceresi (bar sayısı) ile farklı periyotlarda değerlendirme.
• ‘Piyasa Gözlemi (Market Watch)’ içindeki tüm semboller desteklenir; standart dışı semboller de dâhil.
• Kaynak kullanımı için optimize edilmiştir: büyük sembol listelerinde dahi gereksiz yük getirmeden dikkatli güncellemeler yapar.
• 50+ dil için çok dilli arayüz; terminal dilini otomatik algılayarak mesaj ve başlıkları yerelleştirir.
• Grafik değiştirildiğinde veriler hızlıca yenilenir.
Correlation Monitor, araçlar arası rutin karşılaştırmalara harcanan zamanı azaltan hepsi‑bir‑arada bir çözümdür; çifte maruziyetten kaçınmanıza, potansiyel hedge eşleşmelerini bulmanıza ve farklı zaman dilimlerinde trend ayrışmalarını fark etmenize yardımcı olur.
Girdi seçenekleri
Correlation pair symbol — korelasyon hesaplamak için mevcut enstrümanla karşılaştırılan sembol (ikinci sembol; ör. GBPUSD). Göstergenin panelinden doğrudan değiştirilebilir: panel başlığındaki enstrüman adına tıklayın ve Piyasa Gözlemi (Market Watch) listesinden başka bir sembol seçin.
Number of bars to analyze — seçilen zaman dilimlerinde korelasyon hesaplamak için kullanılacak bar sayısı.
Önemli notlar
Gösterge kendi başına işlem yapmaz ve kâr garantisi vermez — enstrümanlar arasındaki ilişkilere dair net ve görsel bilgiler sunar; bu bilgiler kendi işlem sisteminiz içinde kullanılmak içindir.