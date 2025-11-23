Signal Binary Option

İkili opsiyonlar ve kısa vadeli gün içi (intraday) işlemler için sinyal indikatörü.

Model, grafikteki kısa yönlü impuls hareketlerini arar ve bar kapanışında CALL (alış) ve PUT (satış) oklarıyla işaretler; repaint yapmaz. İndikatör, klasik Forex/CFD hesaplarında da kullanılabilir, ancak işlemlerin vadesi kısa olduğu için spread ve komisyonların kontrol edilmesi önemlidir; aksi halde maliyetler hareketin ana kısmını “yiyip bitirebilir”.

Nasıl çalışır

  • standart klasik indikatör seti yerine, çok aşamalı, kendine özgü uyarlamalı (adaptif) bir tahmin modeli kullanır;
  • fiyat hareketinin formunu ve eğimini, trendi ve yerel volatiliteyi analiz eder;
  • sinyalleri, gürültü ve anormal sıçramalar için birden fazla filtreleme katmanı üzerinden değerlendirir;
  • tüm dahili kontrollerden geçtikten sonra oku üretir — akıllı yumuşatma, trende karşı sinyalleri kesen mantıklar, uyarlamalı ekstremum filtresi (muhtemel dönüş anında sinyal vermemeye çalışır) ve piyasaya çevrim içi uyum sağlayan, kendi tahminine ters sinyalleri engelleyen hafif bir sinirsel alt sistem.

Temel özellikler

  • CALL/PUT ok sinyalleri — alış için mumun altında, satış için mumun üzerinde ok;
  • Kısa vadeli işlemlere odak — hesaplama, birkaç bar içindeki en yakın hareket için optimize edilmiştir; ikili opsiyonlar ve scalping girişleri için uygundur.
  • Spike ve ekstremlerin dikkate alınması — ayrı filtreler, tekil sıçramalarda ve hareketin son «itmesi» gibi görünen “anomali” mumlarda piyasaya girmemeye yardımcı olur.
  • Zaman dilimi ve volatiliteye uyum — tek bir ana parametre olan Sensitivity mode genel hassasiyeti belirler, geri kalan ayarlar otomatik uyarlanır.
  • Dahili sinyal istatistikleri — geçmiş veriler, win/loss, toplam puan sonucu, birden çok enstrüman için özet ve istatistikleri sıfırlama imkânı.
  • Çok dilli arayüz — terminal dilini otomatik algılar ve otomatik olarak değiştirir.

Pratik faydalar

İndikatör, işe yarar giriş noktalarını, beklemenin daha iyi olduğu alanlardan hızlıca ayırmaya yardımcı olur: modelin hangi bölgede yön (CALL/PUT) almayı önerdiğini ve nerede sinyal olmadığını doğrudan görürsünüz. Bu da gerçek zamanlı karar vermeyi basitleştirir ve rastgele işlemlerin sayısını azaltır.

Dahili istatistikler, sinyallerin geçmişte nasıl davrandığını gösterir; hem tekil enstrümanlar için hem de portföyün geneli için. Bu sayede kendi işlem stilinize uygun pariteleri, zaman dilimlerini ve ayarları seçebilir, yaklaşımın istikrarını takip edebilirsiniz.

Önemli notlar

Strateji Test Cihazı’nda (Strategy Tester) göstergeyi backtest ederken, göstergenin canlı grafikteki çalışması ile test cihazındaki çalışması arasında bir fark görebilirsiniz. Bunun nedeni şudur:

  • Test cihazı, her barın içinde geçmiş verileri “kare kare” (frame frame) oynatır ve ok sinyali için koşul bir saniyeliğine bile sağlansa tüm bu anları kaydeder. Bu oklar geçmişte (history’de) kalır ve silinmez.

  • Canlı grafik ise sadece ileriye gider ve her bar için yalnızca nihai durumu görürsünüz. Sinyal, yeni bir bar açıldığı anda bir kez belirir; gecikme veya yeniden çizim (repaint) olmaz ve bar içindeki kısa süreli sinyal parlamaları canlı grafikte saklanmaz.

Bu yüzden, göstergenin algoritması tamamen aynı olmasına rağmen, test cihazında daha fazla ok görülebilir. Mevcut mantığı bozmadan, bu tutarsızlığı yakın zamanda düzelteceğiz.

İndikatör otomatik işlem yapmaz ve kâr garantisi vermez. Yalnızca mevcut piyasa durumu hakkında analitik bilgi sunar; nihai sonuç seçilen enstrümana, zaman dilimine, ayarlara ve kişisel işlem sisteminize bağlıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Ayarlar

Sensitivity mode  modelin “hızını”/yumuşaklığını ayarlar.
Önerilen aralık: 0.5…3.0 (adım 0.1).
1.0’ın altında → daha hızlı tepki, daha fazla sinyal.
1.0’ın üzerinde → daha yumuşak ve seçici, daha az sinyal.

Stats window - istatistik penceresi (gün).
panelin, indikatörü çalıştırdığınız semboller için kâr/zararı topladığı dönem uzunluğunu belirler.
Daha küçük değer → son sonuçlara odak: istatistik ve oto-uyarlama daha hızlı tepki verir, “testere” benzeri dalgalanma oluşabilir.
Daha büyük değer → daha dengeli, yumuşatılmış değerlendirme: haftalar/aylar bazında trend görülür, tepki daha yavaştır.


