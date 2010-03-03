PurrTradeX Signals

PurrTradeX è un Expert Advisor (EA) che consente agli utenti di creare e testare strategie di trading personalizzate basate sui propri segnali degli indicatori. L’EA registra i segnali dalle frecce inserite manualmente o generate automaticamente sul grafico e li utilizza per individuare opportunità di trading.

Caratteristiche principali

Registrazione dei segnali: inserisci frecce sul grafico per marcare segnali di acquisto o vendita. L’EA registra i valori degli indicatori integrati (RSI, CCI, DeMarker, WPR) intorno a tali punti.
Posizionamento automatico delle frecce: utilizza l’indicatore ZigZag per posizionare automaticamente frecce sugli estremi di prezzo con parametri configurabili.
Modalità di trading: supporta solo acquisti, solo vendite o entrambi. Include la moltiplicazione dei lotti con martingale dopo perdite e trading a griglia con pause tra ordini.
Gestione del rischio: opzioni per lotti fissi, calcolo del lotto basato su percentuale di rischio, stop-loss, take-profit e chiusura delle posizioni in base all’equity.
Filtro di tendenza: MACD utilizzato per filtrare operazioni (acquisto solo con MACD > 0, vendita con MACD < 0).
Pannello di controllo: pannello pratico per impostare, salvare e sostituire segnali.

Come funziona

  1. Allegare l’EA a un grafico.

  2. Usare il pannello per inserire frecce manualmente o abilitare il posizionamento automatico (di default è attiva la funzione “Direction of Automatic Arrows”).

  3. Salvare i segnali in un file.

  4. Ottimizzare i parametri nel tester strategie usando i segnali salvati.

  5. Eseguire l’EA in modalità live; aprirà operazioni quando i pattern correnti degli indicatori corrisponderanno ai segnali salvati con percentuale minima soddisfatta.

L’EA salva i segnali in un file e li ricarica all’inizializzazione.

Parametri di input

Parametri di rischio:
Default Lot: dimensione iniziale del lotto
Trading Direction: direzione — Acquisti, Vendite o Entrambi
Use Risk Percent per Trade: calcolo lotto basato su % rischio
Risk Percent per Trade: percentuale saldo rischiato
Minimum Signal Match Percent to Open Trade: soglia minima di corrispondenza
Number of Bars Before Signal to Store: barre considerate
Magic Number: identificativo univoco

Profitti & Perdite:
Use Close Positions by Equity Threshold: chiudere posizioni quando equity supera soglia
Equity Threshold for Closing Positions: livello soglia (valuta conto)
Use Stop Loss: attiva stop-loss
Stop Loss in Points: SL in punti
Use Take Profit: attiva take-profit
Take Profit in Points: TP in punti

Impostazioni Martingale:
Use Martingale: abilita martingale (default: false)
Martingale Coefficient: moltiplicatore

Impostazioni Grid:
Enable Grid Trading: abilita trading a griglia
Enable Pause Between Trades: pausa tra operazioni
Pause in Bars After Opening Position: pausa in barre
Delay from instant opening of trades after EA launch (minutes): ritardo iniziale

Impostazioni Indicatori:
Use RSI/CCI/DeMarker/WPR: abilita indicatori
Show Indicators on Chart: mostra indicatori sul grafico
Use MACD for trend filter: utilizza MACD

Periodi fissi: RSI/CCI/DeMarker/WPR = 14, MACD = 12/26/9.

Impostazioni Frecce Automatiche:
Enable Automatic Arrow Placement (ZigZag): attiva modalità automatica
ZigZag Period (Depth): profondità ZigZag
Direction of Automatic Arrows: Acquisto, Vendita o Entrambi
Minimum ZigZag Length for Signal: lunghezza minima
Minimum ZigZag Bars for Signal: numero minimo barre
Shift (in Bars) from ZigZag Start to Bar: spostamento
Require Trend Match for All Indicators: conferma di tutti indicatori richiesta
Clear Data File on Start: reset file dati all’avvio
Data File Name: nome file segnali
Time Range for ZigZag/Arrows: periodo

Raccomandazioni

EA fornito con parametri conservativi per EURUSD M1 (2024–2025). Per altri asset o timeframe, test e ottimizzazione nel tester MT5 sono consigliati.

Note importanti

Il trading sui mercati finanziari comporta rischi. L’EA non garantisce profitti ed è pensato per automatizzare strategie personalizzate. Testare su conto demo prima di utilizzo reale.


