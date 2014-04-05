Signal Option

İkili opsiyonlar için sinyal indikatörü; Forex ve diğer piyasalarda da etkili bir şekilde kullanılabilir. M1–M5 üzerinde kısa vadeli grid (ızgara) işlemleri için uygundur ve pozisyonları kademeli olarak artırmaya yönelik sinyaller içerir.

Ücretsiz sürüm yalnızca XAUUSD paritesinde çalışır. MetaTrader 5 için tam sürüm burada:

https://www.mql5.com/en/market/product/156185

İndikatör iki seviyeli bir adaptasyon kullanır: başlangıçtan itibaren “hızlı/yumuşak” olarak ayarlanabilen temel hız profili ve işlem sonuçlarına dayalı otomatik adaptasyon. Bu mekanizma, kazançlı ve zararlı sinyal serilerini dikkate alarak filtreleri mevcut piyasa koşullarına göre ayarlar.

Model, grafikte kısa yönlü atakları arar ve bunları bar kapanışında CALL (alış) ve PUT (satış) oklarıyla işaretler; repaint yapmaz. İndikatör klasik Forex/CFD hesaplarında da kullanılabilir, ancak işlem ufku kısa olduğu için spread ve komisyonları kontrol etmek, maliyetlerin hareketin büyük kısmını “yememesini” sağlamak açısından önemlidir.

Nasıl çalışır

Standart klasik indikatör seti yerine, kendine özgü çok kademeli adaptif tahmin modelini kullanır;

Fiyat hareketinin formunu ve eğimini, trendi ve yerel volatiliteyi analiz eder;

Sinyalleri birden fazla gürültü ve anormal sıçrama filtreleme katmanından geçirerek değerlendirir;

Oku yalnızca tüm dahili kontrollerden geçtikten sonra çizer: akıllı yumuşatma, trend karşıtı hareketleri kesen mantıklar, adaptif ekstremum filtresi (muhtemel dönüş anında sinyal vermemeye çalışır) ve piyasaya çevrimiçi uyum sağlayıp kendi tahminine ters sinyalleri engelleyen hafif bir sinirsel alt sistem;

Sinyal kalitesine göre otomatik adaptasyon kullanır: kazançlı/zararlı işlem serilerini izler, istatistiklere ve düşüş (drawdown) derinliğine göre dahili eşikleri sıkılaştırır veya gevşetir;

Ayrı bir temel hız parametresi, indikatörün başlangıçtaki karakterini belirler (neredeyse hiç yumuşatma olmayan hızlı tepki veren veya daha yumuşak ve muhafazakâr); otomatik adaptasyon ise geçmiş veri biriktikçe bu parametreleri “ince ayar” yapar.

Temel özellikler

CALL/PUT ok sinyalleri — alış için mumun altında, satış için mumun üzerinde ok;

Kısa vadeli işlemlere odaklı — hesaplama, birkaç bar içindeki en yakın harekete göre optimize edilmiştir; ikili opsiyonlar ve scalping girişleri için uygundur;

Spike’lar ve ekstremlerin dikkate alınması — tekil taşma barlarında ve hareketin “son itişi” gibi görünen anormal mumlarda piyasaya girmemeye yardımcı olan özel filtreler;

Zaman dilimi ve volatiliteye uyum — temel hız/yumuşaklık ayrı bir parametreyle belirlenir; otomatik adaptasyon, son sonuçlara (kazanç/zarar serileri) göre filtrelerin sıkılığını dinamik olarak ayarlar;

Dahili sinyal istatistikleri — geçmiş, kazan/kaybet, toplam puan sonucu, birden fazla enstrüman için özet ve istatistikleri sıfırlama imkânı;

Çok dillilik — terminal dilini otomatik algılama ve arayüzü otomatik olarak değiştirme.

Pratik fayda

İndikatör, işe yarar giriş noktalarını, beklemenin daha iyi olduğu bölgelerden hızlıca ayırmaya yardımcı olur: modelin hangi bölgede yön (CALL/PUT) önerdiğini ve nerede sinyal olmadığını doğrudan görürsünüz. Bu da gerçek zamanlı karar almayı kolaylaştırır ve rastgele açılan işlemlerin sayısını azaltır.

Dahili istatistikler, sinyallerin geçmişte nasıl davrandığını anlamanızı sağlar: hem tek tek enstrümanlar hem de portföyün geneli için. Bu sayede kendi işlem stilinize uygun pariteleri, zaman dilimlerini ve ayarları seçebilir, yaklaşımın istikrarını takip edebilirsiniz.

Otomatik adaptasyon ve temel hız parametresi, aynı indikatörü hem daha agresif M1 grid stratejilerinde hem de daha sakin, yüksek zaman dilimlerinde kullanmanıza imkân tanır; bunun için onlarca dahili parametreyi elle “kurcalamanız” gerekmez.

Önemli uyarılar

İndikatör otomatik işlem yapmaz ve kâr garantisi vermez. Piyasanın mevcut durumuna ilişkin analitik bilgiler sağlar; nihai sonuç seçilen enstrümana, zaman dilimine, ayarlara ve kişisel işlem sisteminize bağlıdır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Ayarlar

Base Speed — modelin temel hız/tepkiselliği.

Otomatik adaptasyon devreye girmeden önce indikatörün “kutudan çıkar çıkmaz” nasıl davranacağını belirler.

Önerilen aralık: 0.5…2.0.

1.0’ın altında → daha yumuşak ve düzleştirilmiş başlangıç, daha az gürültü ve daha az sinyal, istikrara odaklanma.

Yaklaşık 1.0 → çoğu enstrüman için uygun dengeli mod.

1.0’ın üzerinde → daha hızlı ve hassas başlangıç: daha az yumuşatma, daha fazla potansiyel sinyal, “hızlı” indikatör modu.

M1 için genellikle 1.0’ın biraz üzerindeki değerler (örneğin 1.2–1.5) kullanılır; H1 için 1.0’a yakın veya biraz daha düşük değerler tercih edilir.

Aggressiveness of auto adaptation — otomatik adaptasyonun saldırganlık katsayısı.

İstatistikler kötüleştiğinde veya iyileştiğinde, indikatörün dahili eşikleri ne kadar hızlı ve ne kadar güçlü şekilde yeniden ayarlayacağını belirler.

Önerilen aralık: 0.0…5.0.

0.0–1.0 → yumuşak adaptasyon; model parametreleri neredeyse hiç sert biçimde oynatmaz, değişiklikler kademeli ilerler;

1.0–3.0 → gerçek işlem için çalışma aralığı: istikrar ile tepkisellik arasında makul denge;

3.0–5.0 → agresif adaptasyon: zarar serileri oluştuğunda indikatör filtreleri hızlıca sıkılaştırarak sinyalleri seyrek ama daha seçici hâle getirir.

Max loss for enable auto adaptation — güçlendirilmiş adaptasyon modunun devreye girmesi için gereken art arda kaybeden işlem sayısı.

Önerilen aralık: 1…10.

1 → maksimum duyarlılık modu: tek bir kaybeden işlem bile filtreleri güçlendirmek için gerekçe olarak görülür (testler ve agresif scalping için uygundur fakat tüm piyasalar için uygun değildir);

2–3 → M1–M5 için en iyi seçenek: iki–üç kaybeden işlemin art arda gelmesi, piyasanın mevcut konfigürasyonu “bozduğunu” gösteren sinyal olarak yorumlanır ve filtreler sıkılaştırılır;

4 ve üzeri → daha sakin mod; yüksek zaman dilimleri ve seyrek girişler için uygundur; bu durumda tekil kayıplar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmez.

Enable alert signal — sinyal oluştuğunda açılır uyarıları (pop-up) açma/kapatma.

true — her yeni sinyalde indikatör bir pop-up pencere gösterir (terminal ayarlarına bağlı olarak ses çalabilir/uyarı gönderebilir);

false — indikatör “sessiz” çalışır, sinyaller yalnızca grafikte ve istatistik panelinde görünür.

Diğer tüm dahili parametreler, periyotlar ve eşikler otomatik olarak hesaplanır ve açıklanan otomatik adaptasyon sistemi üzerinden ayarlanır — onlarca değeri elle ayarlamanıza gerek yoktur; kendi işlem stilinize uygun üç temel ayar parametresini seçmeniz yeterlidir.