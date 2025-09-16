PurrTradeX Signals

PurrTradeX est un Expert Advisor (EA) qui permet aux utilisateurs de créer et de tester des stratégies de trading personnalisées basées sur leurs propres signaux d’indicateurs. L’EA capture les signaux à partir de flèches placées manuellement ou générées automatiquement sur le graphique et les utilise pour identifier des opportunités de trading.

Fonctionnalités principales

● Enregistrement des signaux : placez des flèches sur le graphique pour marquer des signaux d’achat ou de vente. L’EA enregistre les valeurs des indicateurs intégrés (RSI, CCI, DeMarker, WPR) autour de ces points.

● Placement automatique des flèches : utilise l’indicateur ZigZag pour placer automatiquement des flèches aux extrêmes de prix, avec profondeur, déviation et longueur minimale configurables.

● Modes de trading : prend en charge achats seuls, ventes seules ou les deux. Inclut la multiplication des lots par martingale après des pertes et le trading en grille avec pause entre les ordres.

● Gestion des risques : options de lot fixe, calcul basé sur un pourcentage de risque, stop-loss, take-profit et clôture des positions en fonction de l’équité.

● Filtre de tendance : MACD est utilisé pour filtrer les opérations (acheter uniquement si MACD > 0, vendre si MACD < 0).

● Panneau de contrôle : panneau pratique pour configurer, sauvegarder et remplacer des signaux.

Comment ça marche

Attachez l’EA au graphique. Utilisez le panneau pour placer des flèches manuellement ou activez le placement automatique (par défaut la fonction “Direction of Automatic Arrows” est activée). Enregistrez les signaux dans un fichier. Optimisez les paramètres dans le testeur de stratégie en utilisant les signaux enregistrés. Exécutez l’EA en mode réel ; il ouvrira des transactions lorsque les motifs actuels des indicateurs correspondront aux signaux enregistrés au-dessus du seuil minimal.

L’EA enregistre les signaux dans un fichier et les recharge à l’initialisation.

Paramètres d’entrée

Paramètres de risque :

Default Lot : taille initiale du lot

Trading Direction : direction — Achat, Vente ou Les deux

Use Risk Percent per Trade : calcul du lot basé sur % de risque

Risk Percent per Trade : pourcentage du solde risqué

Minimum Signal Match Percent to Open Trade : pourcentage minimum de correspondance

Number of Bars Before Signal to Store : nombre de barres prises en compte

Magic Number : identifiant unique

Profit & Perte :

Use Close Positions by Equity Threshold : fermer toutes les positions lorsque l’équité dépasse le seuil

Equity Threshold for Closing Positions : seuil de profit (devise du compte)

Use Stop Loss : activer stop-loss

Stop Loss in Points : SL en points

Use Take Profit : activer take-profit

Take Profit in Points : TP en points

Paramètres Martingale :

Use Martingale : activer martingale (par défaut : faux)

Martingale Coefficient : multiplicateur

Paramètres Grid :

Enable Grid Trading : activer trading en grille

Enable Pause Between Trades : pause entre les ordres

Pause in Bars After Opening Position : pause après ouverture d’une position

Delay from instant opening of trades after EA launch (minutes) : délai initial (minutes)

Paramètres des indicateurs :

Use RSI/CCI/DeMarker/WPR : activer indicateurs

Show Indicators on Chart : afficher indicateurs

Use MACD for trend filter : utiliser MACD

Périodes fixes : RSI/CCI/DeMarker/WPR = 14, MACD = 12/26/9.

Paramètres des flèches automatiques :

Enable Automatic Arrow Placement (ZigZag) : activer mode automatique

ZigZag Period (Depth) : profondeur

Direction of Automatic Arrows : Achat, Vente ou Les deux

Minimum ZigZag Length for Signal : longueur minimale (points)

Minimum ZigZag Bars for Signal : nombre minimum de barres

Shift (in Bars) from ZigZag Start to Bar : décalage en barres

Require Trend Match for All Indicators : exiger confirmation de tendance

Clear Data File on Start : réinitialiser fichier au démarrage

Data File Name : nom du fichier

Time Range for ZigZag/Arrows : plage de temps

Recommandations

EA fourni avec des paramètres conservateurs pour EURUSD en M1 (2024–2025). Pour d’autres actifs/périodes : test et optimisation dans MetaTrader 5 recommandés.

Remarques importantes

Le trading comporte des risques. L’EA ne garantit pas de profit et sert à automatiser des stratégies personnalisées. Testez d’abord en compte démo.



