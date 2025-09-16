PurrTradeX Signals
- Experts
- Konstantin Chechnev
- Version: 3.1
- Mise à jour: 16 septembre 2025
- Activations: 5
PurrTradeX est un Expert Advisor (EA) qui permet aux utilisateurs de créer et de tester des stratégies de trading personnalisées basées sur leurs propres signaux d’indicateurs. L’EA capture les signaux à partir de flèches placées manuellement ou générées automatiquement sur le graphique et les utilise pour identifier des opportunités de trading.
Fonctionnalités principales
● Enregistrement des signaux : placez des flèches sur le graphique pour marquer des signaux d’achat ou de vente. L’EA enregistre les valeurs des indicateurs intégrés (RSI, CCI, DeMarker, WPR) autour de ces points.
● Placement automatique des flèches : utilise l’indicateur ZigZag pour placer automatiquement des flèches aux extrêmes de prix, avec profondeur, déviation et longueur minimale configurables.
● Modes de trading : prend en charge achats seuls, ventes seules ou les deux. Inclut la multiplication des lots par martingale après des pertes et le trading en grille avec pause entre les ordres.
● Gestion des risques : options de lot fixe, calcul basé sur un pourcentage de risque, stop-loss, take-profit et clôture des positions en fonction de l’équité.
● Filtre de tendance : MACD est utilisé pour filtrer les opérations (acheter uniquement si MACD > 0, vendre si MACD < 0).
● Panneau de contrôle : panneau pratique pour configurer, sauvegarder et remplacer des signaux.
Comment ça marche
-
Attachez l’EA au graphique.
-
Utilisez le panneau pour placer des flèches manuellement ou activez le placement automatique (par défaut la fonction “Direction of Automatic Arrows” est activée).
-
Enregistrez les signaux dans un fichier.
-
Optimisez les paramètres dans le testeur de stratégie en utilisant les signaux enregistrés.
-
Exécutez l’EA en mode réel ; il ouvrira des transactions lorsque les motifs actuels des indicateurs correspondront aux signaux enregistrés au-dessus du seuil minimal.
L’EA enregistre les signaux dans un fichier et les recharge à l’initialisation.
Paramètres d’entrée
Paramètres de risque :
Default Lot : taille initiale du lot
Trading Direction : direction — Achat, Vente ou Les deux
Use Risk Percent per Trade : calcul du lot basé sur % de risque
Risk Percent per Trade : pourcentage du solde risqué
Minimum Signal Match Percent to Open Trade : pourcentage minimum de correspondance
Number of Bars Before Signal to Store : nombre de barres prises en compte
Magic Number : identifiant unique
Profit & Perte :
Use Close Positions by Equity Threshold : fermer toutes les positions lorsque l’équité dépasse le seuil
Equity Threshold for Closing Positions : seuil de profit (devise du compte)
Use Stop Loss : activer stop-loss
Stop Loss in Points : SL en points
Use Take Profit : activer take-profit
Take Profit in Points : TP en points
Paramètres Martingale :
Use Martingale : activer martingale (par défaut : faux)
Martingale Coefficient : multiplicateur
Paramètres Grid :
Enable Grid Trading : activer trading en grille
Enable Pause Between Trades : pause entre les ordres
Pause in Bars After Opening Position : pause après ouverture d’une position
Delay from instant opening of trades after EA launch (minutes) : délai initial (minutes)
Paramètres des indicateurs :
Use RSI/CCI/DeMarker/WPR : activer indicateurs
Show Indicators on Chart : afficher indicateurs
Use MACD for trend filter : utiliser MACD
Périodes fixes : RSI/CCI/DeMarker/WPR = 14, MACD = 12/26/9.
Paramètres des flèches automatiques :
Enable Automatic Arrow Placement (ZigZag) : activer mode automatique
ZigZag Period (Depth) : profondeur
Direction of Automatic Arrows : Achat, Vente ou Les deux
Minimum ZigZag Length for Signal : longueur minimale (points)
Minimum ZigZag Bars for Signal : nombre minimum de barres
Shift (in Bars) from ZigZag Start to Bar : décalage en barres
Require Trend Match for All Indicators : exiger confirmation de tendance
Clear Data File on Start : réinitialiser fichier au démarrage
Data File Name : nom du fichier
Time Range for ZigZag/Arrows : plage de temps
Recommandations
EA fourni avec des paramètres conservateurs pour EURUSD en M1 (2024–2025). Pour d’autres actifs/périodes : test et optimisation dans MetaTrader 5 recommandés.
Remarques importantes
Le trading comporte des risques. L’EA ne garantit pas de profit et sert à automatiser des stratégies personnalisées. Testez d’abord en compte démo.