Correlation Monitor, enstrümanlar arasındaki ilişkileri hızlıca tespit etmek için geliştirilmiş bir göstergedir. Güçlü pozitif/negatif korelasyona sahip pariteleri bulmanıza, ayrışmaları görmenize ve hedge, çift ve sepet işlemlerinde daha sağlam kararlar almanıza yardımcı olur.

Meta traider 4.

Öne çıkan özellikler

• Korelasyon matrisi ve kompakt liste: seçilen semboller arasındaki ilişkinin gücünü anında gösterir; renk kodlama okumayı kolaylaştırır.

• İlgili enstrümanın mini grafiği: ana grafiğin görünür alanıyla senkronize şekilde hareketlerin net karşılaştırmasını sağlar.

• Top‑5 modu: en güçlü pozitif ve negatif ilişkileri vurgulayarak hızlı odaklanma sağlar.

• Çoklu zaman dilimi: ayarlanabilir hesaplama penceresi (bar sayısı) ile farklı periyotlarda değerlendirme.

• ‘Piyasa Gözlemi (Market Watch)’ içindeki tüm semboller desteklenir; standart dışı semboller de dâhil.

• Kaynak kullanımı için optimize edilmiştir: büyük sembol listelerinde dahi gereksiz yük getirmeden dikkatli güncellemeler yapar.

• 50+ dil için çok dilli arayüz; terminal dilini otomatik algılayarak mesaj ve başlıkları yerelleştirir.

• Grafik değiştirildiğinde veriler hızlıca yenilenir.

Correlation Monitor, araçlar arası rutin karşılaştırmalara harcanan zamanı azaltan hepsi‑bir‑arada bir çözümdür; çifte maruziyetten kaçınmanıza, potansiyel hedge eşleşmelerini bulmanıza ve farklı zaman dilimlerinde trend ayrışmalarını fark etmenize yardımcı olur.

Girdi seçenekleri

Correlation pair symbol — korelasyon hesaplamak için mevcut enstrümanla karşılaştırılan sembol (ikinci sembol; ör. GBPUSD). Göstergenin panelinden doğrudan değiştirilebilir: panel başlığındaki enstrüman adına tıklayın ve Piyasa Gözlemi (Market Watch) listesinden başka bir sembol seçin.

Number of bars to analyze — seçilen zaman dilimlerinde korelasyon hesaplamak için kullanılacak bar sayısı.

Önemli notlar

Gösterge kendi başına işlem yapmaz ve kâr garantisi vermez — enstrümanlar arasındaki ilişkilere dair net ve görsel bilgiler sunar; bu bilgiler kendi işlem sisteminiz içinde kullanılmak içindir.