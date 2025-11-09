Correlation Monitor

Correlation Monitor, enstrümanlar arasındaki ilişkileri hızlıca tespit etmek için geliştirilmiş bir göstergedir. Güçlü pozitif/negatif korelasyona sahip pariteleri bulmanıza, ayrışmaları görmenize ve hedge, çift ve sepet işlemlerinde daha sağlam kararlar almanıza yardımcı olur.

Meta traider 4.

Öne çıkan özellikler

• Korelasyon matrisi ve kompakt liste: seçilen semboller arasındaki ilişkinin gücünü anında gösterir; renk kodlama okumayı kolaylaştırır.

• İlgili enstrümanın mini grafiği: ana grafiğin görünür alanıyla senkronize şekilde hareketlerin net karşılaştırmasını sağlar.

• Top‑5 modu: en güçlü pozitif ve negatif ilişkileri vurgulayarak hızlı odaklanma sağlar.

• Çoklu zaman dilimi: ayarlanabilir hesaplama penceresi (bar sayısı) ile farklı periyotlarda değerlendirme.

• ‘Piyasa Gözlemi (Market Watch)’ içindeki tüm semboller desteklenir; standart dışı semboller de dâhil.

• Kaynak kullanımı için optimize edilmiştir: büyük sembol listelerinde dahi gereksiz yük getirmeden dikkatli güncellemeler yapar.

• 50+ dil için çok dilli arayüz; terminal dilini otomatik algılayarak mesaj ve başlıkları yerelleştirir.

• Grafik değiştirildiğinde veriler hızlıca yenilenir.

Correlation Monitor, araçlar arası rutin karşılaştırmalara harcanan zamanı azaltan hepsi‑bir‑arada bir çözümdür; çifte maruziyetten kaçınmanıza, potansiyel hedge eşleşmelerini bulmanıza ve farklı zaman dilimlerinde trend ayrışmalarını fark etmenize yardımcı olur.

Girdi seçenekleri

Correlation pair symbol — korelasyon hesaplamak için mevcut enstrümanla karşılaştırılan sembol (ikinci sembol; ör. GBPUSD). Göstergenin panelinden doğrudan değiştirilebilir: panel başlığındaki enstrüman adına tıklayın ve Piyasa Gözlemi (Market Watch) listesinden başka bir sembol seçin.

Number of bars to analyze — seçilen zaman dilimlerinde korelasyon hesaplamak için kullanılacak bar sayısı.

Önemli notlar

Gösterge kendi başına işlem yapmaz ve kâr garantisi vermez — enstrümanlar arasındaki ilişkilere dair net ve görsel bilgiler sunar; bu bilgiler kendi işlem sisteminiz içinde kullanılmak içindir.


Yazarın diğer ürünleri
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
Uzman Danışmanlar
PurrTradeX , kullanıcıların kendi gösterge sinyallerine dayalı özel ticaret stratejileri oluşturup test etmelerini sağlayan bir Expert Advisor (EA)’dır. EA, grafikte manuel yerleştirilen veya otomatik oluşturulan ok sinyallerini kaydeder ve bunları ticaret fırsatlarını belirlemek için kullanır. Ana özellikler Sinyal kaydı: Alış/satış sinyallerini işaretlemek için grafiğe oklar yerleştirin. EA, bu noktaların yakınındaki yerleşik göstergelerin (RSI, CCI, DeMarker, WPR) değerlerini kaydeder. Ot
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Uzman Danışmanlar
Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
Uzman Danışmanlar
Arrow Strategy Builder — kullanıcının grafiğe yerleştirdiği yukarı/aşağı okları hatırlayan ve aynı koşullar tekrarlandığında alım-satım sinyalleri üreten bir Uzman Danışmandır (EA). Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur; sezgisel bir arayüz ve her türlü finansal enstrümanda otomatik işlem için işlevsellik sunar. Metatraider 5 için çoklu para birimi ticaret danışmanının tam teşekküllü bir versiyonu burada . Ana Özellikler Kolay strateji oluşturma: Giriş noktalarını iş
FREE
Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
Göstergeler
TickFlow is a tool for tick-data analysis and visual highlighting of significant zones on the chart. The utility aggregates current and historical ticks, shows the buy/sell balance, and helps to identify support/resistance levels and cluster zones. This is the MetaTrader 5 version. How it works (brief) TickFlow collects tick data and aggregates it by price steps and candles. Based on the collected data the indicator builds visual layers: up/down tick counters, buy/sell ratio, historical levels
Correlation Monitor MT4
Konstantin Chechnev
Göstergeler
Correlation Monitor, enstrümanlar arasındaki ilişkileri hızlıca tespit etmek için geliştirilmiş bir göstergedir. Güçlü pozitif/negatif korelasyona sahip pariteleri bulmanıza, ayrışmaları görmenize ve hedge, çift ve sepet işlemlerinde daha sağlam kararlar almanıza yardımcı olur. Meta traider 5. Öne çıkan özellikler • Korelasyon matrisi ve kompakt liste: seçilen semboller arasındaki ilişkinin gücünü anında gösterir; renk kodlama okumayı kolaylaştırır. • İlgili enstrümanın mini grafiği: ana grafiğ
FREE
Tick Flow
Konstantin Chechnev
Göstergeler
TickFlow is a tool for tick-data analysis and visual highlighting of significant zones on the chart. The utility aggregates current and historical ticks, shows the buy/sell balance, and helps to identify support/resistance levels and cluster zones. This is the MetaTrader 4 version. How it works (brief) TickFlow collects tick data and aggregates it by price steps and candles. Based on the collected data the indicator builds visual layers: up/down tick counters, buy/sell ratio, historical levels
Arrow Strategy Builder Pro
Konstantin Chechnev
Uzman Danışmanlar
Arrow Strategy Builder Pro is an MT5 Expert Advisor that automatically collects signals at ZigZag pivot points and compares them with previously saved readings of up to four user indicators. When the specified match percentage is reached, it opens a trade in the chosen direction. It supports manual “training” and automatic updates of the signal base. Suitable for scalping and for calmer trading. Capabilities — Automate your indicator strategy without constant re‑optimization; — Scale the same s
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt