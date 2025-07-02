NeuroPrompt

5

NeuroPrompt, piyasa analizleri yapmak ve işlem kararları sağlamak için yapay zeka modellerini (OpenAI üzerinden) entegre eden akıllı bir Uzman Danışmandır (EA).

Gerçek zamanlı piyasa verilerini toplar, API aracılığıyla ChatGPT’ye gönderir, AI’dan yanıt alır ve MetaTrader 5’te işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir.

Temel Girdi ve Ayarlar

AI Modeli ve API Ayarları

  • GPT Modeli – GPT-4 veya GPT-5 arasından seçim yapabilirsiniz.

  • API Anahtarı – OpenAI API anahtarınız (AI bağlantısı için zorunludur).

  • Çalışma Zaman Dilimi – EA’nın çalıştığı zaman dilimi (ör. H1).

  • Döviz Çifti – Herhangi bir çift ile çalışabilir.

Teknik Göstergeler

  • RSI

  • Hareketli Ortalamalar

  • ATR

  • Aralık Periyotları

  • Standart Sapma

  • ADX

  • MACD

  • STOCH

OpenAI hesabınızda yeterli kredi olduğundan emin olun.

MetaTrader 5’te WebRequest’i Etkinleştirme

EA’nın OpenAI API ile iletişim kurabilmesi için MT5 terminalinde WebRequest erişimini etkinleştirmeniz gerekir.

Etkinleştirme Adımları:

  1. MetaTrader 5’te üst menüden: Araçlar- Seçenekler - Uzman Danışmanlar sekmesine gidin.

  2. “Belirtilen URL için WebRequest’e izin ver” kutusunu işaretleyin.

  3. Altındaki alana OpenAI API URL’sini yazın.

Önemli:

  • OpenAI API ücretli bir hizmettir. Kullanımınıza bağlı olarak maliyet değişir, genellikle aylık 1 € ile 5 € arasındadır.

  • Geçerli bir OpenAI API anahtarı olmadan EA doğru çalışmaz.

  • Kurulum veya ayar konusunda yardıma ihtiyacınız olursa benimle iletişime geçin, size memnuniyetle yardımcı olurum.


İncelemeler 5
br0dim
34
br0dim 2025.09.05 13:43 
 

Started using NeuroPrompt, and it looks really interesting. I like that it connects with AI to help make decisions, making things easier for someone like me without much trading experience. Excited to see how it goes.

Руслан Мирасов
38
Руслан Мирасов 2025.08.30 14:58 
 

Tested this EA for one week. Results were mixed - some wins, some losses, ended up at breakeven. Still, I believe in the idea and the developer. It’s already showing promise, just needs more fine-tuning. Excited to see where it goes.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.08.13 00:45 
 

This Ea is excellent, and on its way to becoming one of the best. Congratulations to its author.

