NeuroPrompt
- Uzman Danışmanlar
- Arkadii Zagorulko
- Sürüm: 2.2
- Güncellendi: 8 Eylül 2025
NeuroPrompt, piyasa analizleri yapmak ve işlem kararları sağlamak için yapay zeka modellerini (OpenAI üzerinden) entegre eden akıllı bir Uzman Danışmandır (EA).
Gerçek zamanlı piyasa verilerini toplar, API aracılığıyla ChatGPT’ye gönderir, AI’dan yanıt alır ve MetaTrader 5’te işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir.
Temel Girdi ve Ayarlar
AI Modeli ve API Ayarları
GPT Modeli – GPT-4 veya GPT-5 arasından seçim yapabilirsiniz.
API Anahtarı – OpenAI API anahtarınız (AI bağlantısı için zorunludur).
Çalışma Zaman Dilimi – EA’nın çalıştığı zaman dilimi (ör. H1).
Döviz Çifti – Herhangi bir çift ile çalışabilir.
Teknik Göstergeler
RSI
Hareketli Ortalamalar
ATR
Aralık Periyotları
Standart Sapma
ADX
MACD
STOCH
OpenAI hesabınızda yeterli kredi olduğundan emin olun.MetaTrader 5’te WebRequest’i Etkinleştirme
EA’nın OpenAI API ile iletişim kurabilmesi için MT5 terminalinde WebRequest erişimini etkinleştirmeniz gerekir.
Etkinleştirme Adımları:
MetaTrader 5’te üst menüden: Araçlar- Seçenekler - Uzman Danışmanlar sekmesine gidin.
“Belirtilen URL için WebRequest’e izin ver” kutusunu işaretleyin.
Altındaki alana OpenAI API URL’sini yazın.
Önemli:
OpenAI API ücretli bir hizmettir. Kullanımınıza bağlı olarak maliyet değişir, genellikle aylık 1 € ile 5 € arasındadır.
Geçerli bir OpenAI API anahtarı olmadan EA doğru çalışmaz.
Kurulum veya ayar konusunda yardıma ihtiyacınız olursa benimle iletişime geçin, size memnuniyetle yardımcı olurum.
Started using NeuroPrompt, and it looks really interesting. I like that it connects with AI to help make decisions, making things easier for someone like me without much trading experience. Excited to see how it goes.