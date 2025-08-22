SpreadTracker

SpreadTracker – MT5 için Gerçek Zamanlı Spread Monitörü

Piyasa Gözlemi'ndeki tüm sembollerin anlık, ortalama ve maksimum spread'lerini gerçek zamanlı olarak izleyin.

Semboller, ortalama spread'e göre sıralanır ve dinamik çok sütunlu bir şekilde görüntülenir.

Herhangi bir sembole tıklayarak anında grafiğini açabilirsiniz. Renkler, düzen ve güncelleme hızı tamamen özelleştirilebilir.

Anlık piyasa spread'i bilgisine ihtiyaç duyan scalper'lar, günlük işlemciler ve analistler için idealdir.


