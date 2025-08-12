Infinity Gold Break 3

🚀 InfinityBreak v3.0 – EA Breakout Premium

Passez au niveau supérieur avec un trading 100% automatisé et sans stress.

InfinityBreak v3.0 détecte les breakouts clés et gère TP, SL et tailles de lots avec précision chirurgicale. Optimisé pour M1 sur XAU/USD – rapide, fiable et entièrement automatique.


💰 Informations sur le prix :


Le prix augmente de 50 $ tous les 10 achats.

Prix final : $ ?


Pourquoi choisir InfinityBreak

  • 📈 Exécution à la clôture des bougies

  • 🎯 TP & SL intelligents

  • 🔎 Signaux fiables avec RSI et MACD

  • 🖥 GUI en temps réel

  • Trading sûr, sans martingale ni stratégies risquées

💎 Idéal pour

  • Débutants et traders intermédiaires

  • Paires Forex majeures et XAU/USD

  • Ceux qui veulent capturer les breakouts automatiquement

⚠️ Attention

  • Ne modifiez pas les paramètres par défaut si vous êtes débutant

🔥 InfinityBreak v3.0 = Simplicité + Performance + Tranquillité d’esprit


