Infinity Gold Break 3

Passez au niveau supérieur avec un trading 100% automatisé et sans stress.

InfinityBreak v3.0 détecte les breakouts clés et gère TP, SL et tailles de lots avec précision chirurgicale. Optimisé pour M1 sur XAU/USD – rapide, fiable et entièrement automatique.





💰 Informations sur le prix :





Le prix augmente de 50 $ tous les 10 achats.

Prix final : $ ?





✨ Pourquoi choisir InfinityBreak

📈 Exécution à la clôture des bougies

🎯 TP & SL intelligents

🔎 Signaux fiables avec RSI et MACD

🖥 GUI en temps réel

✅ Trading sûr, sans martingale ni stratégies risquées

💎 Idéal pour

Débutants et traders intermédiaires

Paires Forex majeures et XAU/USD

Ceux qui veulent capturer les breakouts automatiquement

⚠️ Attention

Ne modifiez pas les paramètres par défaut si vous êtes débutant

🔥 InfinityBreak v3.0 = Simplicité + Performance + Tranquillité d’esprit



