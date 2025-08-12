Infinity Gold Break 3
- Experts
- Evan Pierre Clement
- Version: 3.0
- Activations: 5
Passez au niveau supérieur avec un trading 100% automatisé et sans stress.
InfinityBreak v3.0 détecte les breakouts clés et gère TP, SL et tailles de lots avec précision chirurgicale. Optimisé pour M1 sur XAU/USD – rapide, fiable et entièrement automatique.
💰 Informations sur le prix :
Le prix augmente de 50 $ tous les 10 achats.
Prix final : $ ?
✨ Pourquoi choisir InfinityBreak
-
📈 Exécution à la clôture des bougies
-
🎯 TP & SL intelligents
-
🔎 Signaux fiables avec RSI et MACD
-
🖥 GUI en temps réel
-
✅ Trading sûr, sans martingale ni stratégies risquées
💎 Idéal pour
-
Débutants et traders intermédiaires
-
Paires Forex majeures et XAU/USD
-
Ceux qui veulent capturer les breakouts automatiquement
⚠️ Attention
-
Ne modifiez pas les paramètres par défaut si vous êtes débutant
🔥 InfinityBreak v3.0 = Simplicité + Performance + Tranquillité d’esprit