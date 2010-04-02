Close All Charts MT5

Close All Charts yardımcı programı, MetaTrader 5 (MT5) platformunda açık olan tüm grafiklerin hızlı ve kolay bir şekilde kapatılması için tasarlanmıştır. Aynı anda çok sayıda araç ve grafikle çalışan traderslar ve çalışma alanlarında düzeni korumayı tercih edenler için özellikle yararlı olacaktır.

Strateji test cihazında farklı parametrelerle danışmanların test edilmesi sırasında genellikle çok sayıda grafik açılır. "Close All Charts" yardımcı programı, bu grafikleri sadece 1 saniyede kapatabilir, böylece her grafiği manuel olarak kapatmak için zaman harcamaktan kaçınabilirsiniz.

Bir örnek düşünelim: 100 grafik açık olduğunda, her birini manuel olarak kapatmak oldukça zaman alabilir. Bir grafiği kapatmanın yaklaşık 1 saniye sürdüğünü varsayalım. Bu şekilde, 100 grafiği manuel olarak kapatmak yaklaşık 100 saniye veya 1 dakikadan fazla süre alacaktır. Ancak Close All Charts yardımcı programımızla bu işlemi sadece 1 saniyede yapabilirsiniz!

"Close All Charts" yardımcı programımız size yararlı olduysa, lütfen değerlendirin ve geri bildirim bırakın, bu bizim için çok önemlidir! Geri bildirimleriniz, traderslar için daha da kaliteli araçlar oluşturmamıza yardımcı olur.

Kanımıza abone olun! Burada danışmanlar ve göstergeler hakkında detaylı incelemeler, güncel ticaret stratejileri ve deneyimli traderslardan yararlı ipuçları bulacaksınız. Topluluğumuza katılın ve ticaret kararlarınızda daha güvenilir olun!



