Close All Charts MT5

Close All Charts yardımcı programı, MetaTrader 5 (MT5) platformunda açık olan tüm grafiklerin hızlı ve kolay bir şekilde kapatılması için tasarlanmıştır. Aynı anda çok sayıda araç ve grafikle çalışan traderslar ve çalışma alanlarında düzeni korumayı tercih edenler için özellikle yararlı olacaktır.

Strateji test cihazında farklı parametrelerle danışmanların test edilmesi sırasında genellikle çok sayıda grafik açılır. "Close All Charts" yardımcı programı, bu grafikleri sadece 1 saniyede kapatabilir, böylece her grafiği manuel olarak kapatmak için zaman harcamaktan kaçınabilirsiniz.

Bir örnek düşünelim: 100 grafik açık olduğunda, her birini manuel olarak kapatmak oldukça zaman alabilir. Bir grafiği kapatmanın yaklaşık 1 saniye sürdüğünü varsayalım. Bu şekilde, 100 grafiği manuel olarak kapatmak yaklaşık 100 saniye veya 1 dakikadan fazla süre alacaktır. Ancak Close All Charts yardımcı programımızla bu işlemi sadece 1 saniyede yapabilirsiniz!

"Close All Charts" yardımcı programımız size yararlı olduysa, lütfen değerlendirin ve geri bildirim bırakın, bu bizim için çok önemlidir! Geri bildirimleriniz, traderslar için daha da kaliteli araçlar oluşturmamıza yardımcı olur.

Kanımıza abone olun! Burada danışmanlar ve göstergeler hakkında detaylı incelemeler, güncel ticaret stratejileri ve deneyimli traderslardan yararlı ipuçları bulacaksınız. Topluluğumuza katılın ve ticaret kararlarınızda daha güvenilir olun!


Önerilen ürünler
Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.77 (115)
Yardımcı programlar
Otomatik Ayarlama, zararı durdurma, kar alma, takip eden durdurma, başabaş seviyeleri, zararı   sanal olarak   durdurma ve kar almayı etkinleştirme. Exp Assistant,   pozisyonlarınızın bakımını organize etmenize yardımcı olacaktır. Uzman Danışman olarak adlandırılan bu program,   Gerçek veya Sanal'ı   otomatik olarak ayarlamak için tasarlanmıştır.       İşlem yaparken pozisyonlarınız için   Zararı Durdur ve Kar Al   seviyeleri. Expert Advisor'ın tüm işlemlerini grafik üzerinde yer alan kontrol pa
FREE
Clear All Stops and Takes
Oleksandr Kashyrnyi
Yardımcı programlar
Tüm Zarar Durdur ve Kar Al Emirlerini Temizle — SL/TP seviyelerini anında kaldırmak için basit bir çözüm Tüm Zarar Durdur (SL) ve Kar Al (TP) seviyelerini tek bir tıklamayla kaldırın! Tüm Zarar Durdur ve Kar Al Emirlerini Temizle açık işlemlerdeki tüm SL ve TP seviyelerini hızlı ve verimli bir şekilde kaldırmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış kullanışlı bir skripttir. Basit kullanımı ve anında uygulanabilirliği, bu aracı dinamik piyasa koşulları için vazgeçilmez kılar. Ana Avantajlar: • Za
FREE
Correlation for SH
Vladimir Khlystov
Yardımcı programlar
Script for quickly selecting a tool with high correlation. The script is placed on the tool to which you need to select the second correlating one. Then you can change the number of bars to calculate and the timeframe. The script iterates through all available symbols in the market overview and returns the 20 most correlated ones. You can use the selected pairs to trade with THE new SH expert Advisor
FREE
TradeKeeper Lite MT5
Evgeniy Scherbina
Yardımcı programlar
The utility TradeKeeper Lite can show your profits for different periods and bip a sound when you reach a profit target value. Click the tachometer to quickly switch to the next profit period. There are 5 of them: This Day, This Week, This Month, Last 90 Days and All I Made. With the utility TradeKeeper Pro , available at this link , you can also open trades with a magic number and volume of your choice, trail any orders with a simple trail or iSAR-based trail, as well as close any open trades a
FREE
TradingTimeControl
Nikita Belousov
Yardımcı programlar
TradingTimeControl is a utility implemented as an Expert Advisor for MetaTrader 5. It automatically closes all open positions and deletes pending orders at a specified time each day. This tool is designed for traders who need to automate position management with flexible settings. Key Features Closes positions and orders at the specified time ( CloseHour , CloseMinute ) daily. Allows you to change the closing time at any moment, applying new settings immediately. Supports MagicNumber : 0 for al
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
Uzman Danışmanlar
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and nett ing accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
Uzman Danışmanlar
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL 5-Minute Trading Strategy | Quick & Effective for Beginners Welcome to our trading channel- the deepak trading In this video, we'll be exploring a simple 5-minute trading strategy that can help you capture quick market movements and make profitable trades. Whether you're a beginner or an experienced trader, this strategy is designed to give you clear entry and exit points using technical indicators like EMA, RSI, and Stochastic Oscillator.
FREE
CloseByPercentLossOrProfit
Konstantin Chernov
Yardımcı programlar
The CloseByPercentLossOrProfit Expert Advisor closes all positions as the total profit of loss for the entire account reaches a specified value. The profit or loss is specified as percentage of the account balance. In addition, the Expert Advisor can delete pending orders. Allow AutoTrading before running the Expert Advisor. Instructions: Run the Expert Advisor on the chart. Input parameters: Language of messages displayed (EN, RU, DE, FR, ES) - the language of output messages (English, Russian,
FREE
Quick Close 1S
Tan Au Phuong
5 (4)
Yardımcı programlar
Quick Close 1S, hızlı ve düzenli işlem yönetimi için tasarlanmış bir yardımcı programdır. Temiz bir kontrol paneli ile emirleri anında açıp kapatabilir, esnek SL/TP ayarları uygulayabilir, sepet hedeflerini yönetebilir ve toplam kâr veya zararı kontrol edebilirsiniz. Hassasiyet, verimlilik ve net yürütmeyi önemseyen yatırımcılar için uygundur. Ana Özellikler Kolay işlem kontrolü: Sezgisel panelden belirli emir türlerini veya tüm emirleri açıp kapatın. Esnek SL/TP ayarları: Tek tek emirler veya t
FREE
Close All Buy and Sell Huki
Vu Kim Huyen
5 (1)
Yardımcı programlar
This is an EA (Expert Advisor) designed to support manual and automatic order closing. Main Features: Automatically adjust Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all buy and sell orders based on the specified points. Automatically close buy or sell orders when the specified profit level is reached. Automatically close all buy and sell orders when their total profit reaches the desired level. Can be closed manually: Buy orders, Sell orders, Close all with buttons Display the average price of buy
FREE
DBS Last
Dmitriy Burlachenko
5 (1)
Yardımcı programlar
A small utility displays the value of the last price (Last) to the right of the chart. The Last price is the price at which the last deal was executed. Utility is convenient to use for screens with small print, for visual observation of the price level (value) or for people with poor eyesight. You can customize: Growth color Fall color Text font Font size Offset text
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.17 (12)
Yardımcı programlar
TradeInfo is a utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information. MagicNumber filter. Comment filter. Indicator parameters: ShowPro
FREE
CalcLot MT5
Nikita Chernyshov
3 (1)
Yardımcı programlar
Version for MT5. Add to the 'Scripts' folder The script for calculating the lotage to comply with the pre-set risk. It can be used on any assets. Parameters: Risk - the amount of risk per transaction Execution mode : Limit (BuyLimit - Bid, SellLimit - Ask) - limit orders at the best prices Market (Buy - Ask, Sell - Bid) - market orders at the best prices. Magic - the individual number with which orders will be placed When the script is running on the chart, it is not recommended to switch time
FREE
AQ RiskOptimizer MT5
HIT HYPERTECH INNOVATIONS LTD
4 (1)
Yardımcı programlar
Risk Optimizer is the absolute solution for applying risk management on your account. Bad risk management is the main reason that causes traders to lose money. Risk Optimizer calculates and suggests the correct lot size for each position according to your personal, customized risk profile. You can give directly your preferred risk as percentage (%) for each position or you can trust our algorithms to calculate and optimize according to your risk category selection. But it is not only that! Selec
FREE
Deriv Trade Assistant
Dimpho Simon
Yardımcı programlar
(This is the free version of our trade manager, download it for free and test it, and provide feedback. If you are satisfied with its capabilities, you can try out its bigger brother the Deriv Scalp Manager also available from us.) EA Summary If you are a scalping trader who wants to place and close trades quickly and efficiently, you need a powerful tool that can help you achieve your goals. That's why we created the   Deriv Trade Assistant   EA, a smart and easy-to-use expert advisor that au
FREE
Count Lots
Hui Xian Sarah Seow
Yardımcı programlar
This MT5 script calculates and displays the total lot sizes traded on your account. This is useful as a quick visual summary for VPS promotions from brokers. The script outputs directly onto the chart. This is broken down by symbol and by three customisable time periods: today this week this month Font sizes can be adjusted The summary will appear in your chart To update the display after new trades, simply run the script again.
FREE
PositionsClose
Oleg Pavlenko
Yardımcı programlar
Very often there are situations when you need to quickly close all open positions or close only under a certain condition... The Positions Close script closes open positions according to the selected settings. You can choose to close All positions , only Buy, only Sell You can also choose by which symbols to close positions: by all symbols or only by the current one, on the chart of which the script was thrown There is a filter for closing profitable or unprofitable positions, as well as bo
FREE
CAP Trade Pad EA MT5
MEETALGO LLC
4.56 (16)
Yardımcı programlar
Trade easily from the chart with  CAP Trade Pad EA . It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades. Trade easily from the chart Trade with precise risk management hassle free Set your desired stop loss and take profit levels Close all existing trades with a single click Delete all pending orders with a single click Reap partial profits with a single click It has no input parameters How to Use Please Read this blog -   Details Information in ou
FREE
Current Price
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (2)
Yardımcı programlar
A simple and useful Current Price Panel, which displays magnified current Bid, Ask prices and spread, movable anywhere on chart window using the mouse. Also provides an option to have as text at a static location showing bid or ask price along with spread, shown at any location on the chart. Allows display as pips or points along with spread highlighted in distinct color if it crosses the threshold point for the previous 100 ticks. Includes an option to show or hide the last digit (pipette) of t
FREE
SmartTrader Panel
Bhuwan Singh Kumha
Yardımcı programlar
The SmartTrader Panel  is a powerful and intuitive trading panel designed to streamline trade execution and risk management in MetaTrader. With its sleek and user-friendly interface, traders can quickly manage their positions, calculate risk metrics, and execute trades with precision. Key Features: One-Click Trading: Easily place Buy or Sell orders with a single click. Risk Management: Automatically calculates risk percentage, risk-reward ratio, and potential profit/loss. Customizable Trad
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (23)
Göstergeler
Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. -   Daha kullanışlı göstergeler Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde. Bilgi ayırıcı
FREE
Deal multiplier Mt5
Mikhail Mitin
4.5 (8)
Yardımcı programlar
The utility opens copies of open trades. It is very convenient if you use the   Signals   service and want to increase the volume of transactions. Settings: Symbols: all symbols only current symbol Orders: Buy Sell Magic Any Magic Input Magic Lot size Original - lot size from original order; Fix Lot - fix lot size (input); Lot X Mult - lot size X koef; Stop Loss From sender - Stop Loss from original; Without - without Stop Loss; Plus Fix - Stop Loss from original order + fix points; Fix Point -
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
Göstergeler
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 5 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Market Ticker Free MT5
John Louis Fernando Diamante
5 (1)
Göstergeler
A scrolling Market Ticker that displays price changes from all symbols in the Market Watch list. Provides an easy snapshot of symbol prices, and keeps scrolling automatically while you trade and analyse the chart. Options include: - MTF, eg choose to show price changes of the daily chart, or the hourly - use the live candle or the recently completed - font and background coloring
FREE
Chart historical archeology viewer
Ofer Dvir
Yardımcı programlar
Get you Free Utility EA that will show closed positions results on your chart fun little feature that make every trader really happy EA will not open or manage position only show historical results on the chart chose color and size  Please leave 5 start review if you liked this free tool make sure to check out my trading EA  the EA Bull scalper  or the  EA Bear Scalper or for best result get both for optimal performance 
FREE
Close All Button to risk management
Supattra Sumethasorn
Yardımcı programlar
“One-Click Flatten — Fast, Clean, Reliable”      Close all orders and positions in your account with a single click — no hassle, no fumbling through tabs.      Time-saving tool for traders needing instant exit from the market—especially during volatile moves or news events.      Emotion-free execution reduces human errors and hesitation—just click and it's done.      Easy to use: load the EA in MT5 and let it handle the rest. Perfect for both beginners and seasoned traders.      Fu
FREE
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
5 (12)
Yardımcı programlar
Lot by Risk ticaret paneli elle işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu, emir göndermek için alternatif bir araçtır. Panelin ilk özelliği, kontrol hatlarını kullanarak siparişlerin uygun bir şekilde düzenlenmesidir. İkinci özellik, stop loss hattı mevcut olduğunda belirli bir risk için işlem hacminin hesaplanmasıdır. Kontrol hatları kısayol tuşları kullanılarak ayarlanır: kar al - varsayılan olarak T tuşu; price - varsayılan olarak P tuşu; kaybı durdur - varsayılan olarak S tuşu; Tuşları ticar
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator Çoklu Zaman Çerçevesi Paneli MT5 , Matrix Arrow Indicator MT5 için ücretsiz bir eklenti ve harika bir varlıktır. 5 kullanıcı tarafından özelleştirilmiş zaman çerçevesi ve toplamda 16 değiştirilebilir sembol/araç için mevcut Matrix Arrow Indicator MT5 sinyalini gösterir. Kullanıcı, Matrix Arrow Indicator MT5 'ün içerdiği 10 standart göstergeden herhangi birini etkinleştirme/devre dışı bırakma seçeneğine sahiptir. 10 standart gösterge özelliğinin tümü, Matrix Arrow Indicato
FREE
Mini Panel Plus
PATRICK ANTONIO MORELO A.
4.2 (10)
Yardımcı programlar
Remodeling the BoletaMiniPanel, the Mini Panel Plus has the same functionalities, but is now in the form of a box that allows it to be minimized and placed anywhere on the chart. Simple Panel with Stop loss (Loss), Stop gain (Gain), Trailing stop (TS) and Breakeven (BE-P). The Lot is the number of contracts to be traded. Gain is the number, in points, at which the stop gain will be positioned. If you don't want to place a stop gain, just put 0 (zero) in its place and when you open the order it w
FREE
Prop Edge Heartbeat
Nuno Madeira Amaro Pire Costa
Yardımcı programlar
EA to prevent inactivity violations on prop firms. This EA will scout for your most recent trade and if it is older than the number of days defined, will enter a micro lot position size 0.01 on the pair defined. It is recommended to use a tight spread pair like EURUSD. This EA will not act as long as you have at least one trade in the last X days (defined on config). This EA will not place other trades or modify existing position.
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (106)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader şu anda beta aşamasında. Bazı özellikler hala geliştirilme aşamasında olabilir ve küçük hatalar oluşabilir. Sorunla karşılaşırsanız lütfen bildirin – geri bildiminiz ürünü geliştirmeye yardımcı olur. Resmi sürümden sonra fiyat artacaktır. Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese açık ve özel kanalları destekler ve birden
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Yardımcı programlar
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (85)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (27)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kiml
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Yardımcı programlar
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Yardımcı programlar
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Yardımcı programlar
Cerberus the Equity Watcher , hesap öz sermayenizi sürekli olarak izleyen ve hatalı EA'ların veya isteğe bağlı bir tüccarsanız duygusal davranışınızın neden olduğu büyük düşüşlerden kaçınan bir risk yönetimi aracıdır. Hatalar içerebilecek veya beklenmedik piyasa koşullarında iyi performans göstermeyebilecek EA'lara güvenen sistematik tüccarlar için son derece yararlıdır. Cerberus, bir minimum öz sermaye değeri ve (isteğe bağlı olarak) bir maksimum değer belirlemenize izin verir, bunlardan herhan
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Yardımcı programlar
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT5 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 5 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir.   The News Filter'ı   satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
Yazarın diğer ürünleri
Magic Histogram MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Göstergeler
The   Magic Histogram MT5   indicator is a universal tool, suitable for scalping and medium-term trading. This indicator uses an innovative formula and allows you to determine the direction and strength of the trend.   Magic Histogram MT5   is not redrawn, so you can evaluate its efficiency using history data. It is most suitable for M15, M30, H1 and H4. Magic Histogram  for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/23610 Indicator Benefits Excellent indicator signals!
Magic Histogram
Evgeny Belyaev
Göstergeler
The Magic Histogram indicator is a universal tool, suitable for scalping and medium-term trading. This indicator uses an innovative formula and allows you to determine the direction and strength of the trend. Magic Histogram is not redrawn, so you can evaluate its efficiency using history data. It is most suitable for M5, M15, M30, H1 and H4. Version for the MetaTrader 5 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/58448 Indicator Benefits Excellent indicator signals! Suitable for beginne
Magic Candles MT 5
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Magic Candles , mevcut piyasa aşamasını (yükseliş trendi, düşüş trendi veya düz) belirlemeye olanak tanıyan yeni bir üründür. Bu gösterge, piyasanın mevcut durumuna göre çubukları farklı renklere boyar ve uyarılarla kullanıcıya trend değişiklikleri hakkında sinyal verir. Magic Candles , para birimleri (kripto para birimleri dahil) ve ikili opsiyon ticareti için mükemmeldir. Avantajları Ölçeklendirme ve gün içi ticaret için uygundur. Gösterge yeniden çizilmez (yeniden hesaplanır), sinyaller k
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Göstergeler
The   Advanced Trend Scalper MT5  indicator is designed to help both novices and professional traders. The indicator analyses the market and gives you buy and sell signals. It does not use any other indicators, it works only with the market actions. The signal appears right after the candle close and it does not repaint. The efficient algorithm provides a high degree of reliability of such signals.  Advanced Trend Scalpe r  for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/
Currency RSI Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (3)
Göstergeler
Currency RSI Scalper MT5, popüler Relative Strength Index (RSI) göstergesine dayalı profesyonel bir göstergedir. RSI göstergesi piyasanın belirli bir aralığı için iyi çalışmasına rağmen, piyasa koşulları değiştiğinde karlı sinyaller üretememekte ve dolayısıyla yanlış sinyaller üreterek büyük kayıplara neden olmaktadır. Piyasa koşullarına göre kendini uyarlayan uyarlanabilir bir RSI göstergesi hakkında hiç düşündünüz mü? Sunulan gösterge, en iyi aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini bulan bi
Magic Channel Scalper MT5
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Magic Channel Scalper , MetaTrader 5 terminali için bir kanal göstergesidir. Bu gösterge en olası trend dönüş noktalarının bulunmasını sağlar. Çoğu kanal göstergesinin aksine Magic Channel Scalper yeniden çizim yapmaz. Uyarı sistemi (uyarılar, e-posta ve anlık bildirimler), birden fazla işlem enstrümanını aynı anda izlemenize yardımcı olacaktır. Göstergeyi bir grafiğe ekleyin; bir sinyal ortaya çıktığında uyarı tetiklenecektir. Uyarı sistemimiz sayesinde tek bir pozisyon açma sinyalini asla
Advanced Stochastic Scalper MT5
Evgeny Belyaev
4.1 (10)
Göstergeler
Advanced Stochastic Scalper MT5, popüler Stokastik Osilatöre dayalı profesyonel bir göstergedir. Advanced Stochastic Scalper, dinamik aşırı alım ve aşırı satım seviyelerine sahip bir osilatör iken, standart Stokastik Osilatörde bu seviyeler statiktir ve değişmez. Bu, Advanced Stochastic Scalper'ın sürekli değişen pazara uyum sağlamasına olanak tanır. Bir al veya sat sinyali göründüğünde, grafikte bir ok çizilir ve zamanında bir pozisyon açmanıza ve her zaman bilgisayarınızın başında oturmaktan k
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Göstergeler
Advanced Stochastic Scalper - is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely mann
Spread Size MT5
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Finansal piyasalarda işlem yapıyorsan, spreadin ne kadar önemli olduğunu mutlaka biliyorsundur — alış fiyatı (ask) ve satış fiyatı (bid) arasındaki bu fark, kârını ciddi şekilde etkileyebilir.   Spread Size , mevcut spreadi doğrudan grafik üzerinde gösteren basit ama oldukça faydalı bir göstergedir. Artık verileri sürekli manuel olarak izlemene gerek yok — her şey gözlerinin önünde! Neden gerekli? Spread sadece bir rakam değildir. O senin gerçek paran. Düşük spread, işleme giriş ve çıkış maliyet
FREE
Golden Star MT5
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Golden Star MT5 , bir grup profesyonel tüccar tarafından geliştirilen MT5 platformu için profesyonel bir trend göstergesidir. Çalışmasının algoritması, orijinal yazarın, yüksek olasılıkla potansiyel eğilim dönüş noktalarını bulmaya ve bir trend oluşumunun başlangıcında piyasaya girmek için sinyaller almaya izin veren yöntemine dayanmaktadır. Bu gösterge, Forex'te altın, kripto para birimi ve döviz çiftleri üzerinde çalışmak için uygundur. Uyarı sistemi (uyarı, e-posta ve mobil bildirimler), ayn
Exclusive Bollinger MT5
Evgeny Belyaev
2.67 (3)
Göstergeler
Exclusive Bollinger is a professional indicator based on the popular Bollinger Bands indicator and provided with an advanced algorithm. Unlike the standard Bollinger , my Exclusive Bollinger provides better signals and is equipped with flexible settings allowing traders to adjust this indicator to their trading style. In the indicator, you can set up alerts (alert, email, push), so that you won't miss a single trading signal. Exclusive Bollinger for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.
Magic Moving MT5
Evgeny Belyaev
5 (2)
Göstergeler
Magic Moving MT5   is a professional indicator for the MetaTrader 5 terminal. Unlike   Moving Average ,   Magic Moving   provides better signals and is able to identified prolonged trends. In the indicator, you can set up alerts (alert, email, push), so that you won't miss a single trading signal.  You can download the  MetaTrader4 version here :  https://www.mql5.com/en/market/product/26544 Advantages of the indicator Perfect for scalping. Generates minimum false signals. Suitable for beginners
Alpha Trend
Evgeny Belyaev
3 (4)
Göstergeler
Alpha Trend is a trend indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible to evalua
Magic Channel
Evgeny Belyaev
4.5 (2)
Göstergeler
Magic Channel is a channel indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator allows finding the most probable trend reversal points. Unlike most channel indicators, Magic Channel does not redraw. The alert system (alerts, email and push notifications) will help you to simultaneously monitor multiple trading instruments. Attach the indicator to a chart, and the alert will trigger once a signal emerges. With our alerting system, you will never miss a single position opening signal! You can t
Exclusive Trendline
Evgeny Belyaev
4.33 (3)
Göstergeler
Every experienced trader knows that the trend lines should be paid attention in Forex trading. But plotting trend lines takes time, and there can be many of them on the chart as well... Yikes!!! Do you want to know how to easily and simply automate this process? Then read on. There is a solution - a smart and reliable indicator of trend lines - the Exclusive Trendline . All you need to do is attach the indicator to the chart, and it will draw all possible trend lines for you. You just have to ad
Best Scalper Oscillator
Evgeny Belyaev
3.33 (3)
Göstergeler
Best Scalper Oscillator is an indicator for MetaTrader 5 based on mathematical calculations on the price chart. This is one of the most common and useful indicators for finding the trend reversal points.  Best Scalper Oscillator is equipped with multiple types of notification (push notifications, emails, alerts), which allows opening trades in time.  Distinctive features Generates minimum false signals. Excellent for identifying trend reversals. Perfect for scalping. Suitable for working on th
Psychological levels
Evgeny Belyaev
Göstergeler
The Psychological levels indicator for the MetaTrader 4 terminal. Forex trading is very closely related to psychology. The psychological factors often cause spikes in demand or supply, which is bound to affect the movement of the currency quotes. In Forex, the price usually moves within a certain price corridor, the so-called psychological levels often serve as the boundaries of such corridors. Where are these levels located, and what causes their formation? The psychological Forex levels occur
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Göstergeler
Smart Reversal Signal  is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. This indicator is designed for Forex and binary options trading. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Various notification options: alert, push, emails. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Indicator Parameters Perod - indicator calculat
Sign of victory
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Sign of victory is a new indicator based on three digital filters. The indicator plots three histograms in a separate window, and also draws an arrow on the price chart. Each histogram is a digital filter that converts quotes and decomposes them into trends: buy or sell. The examples of market entries using this indicator are shown on the screenshots using arrows. This indicator can help traders better assess the market situation. Sign of victory features The indicator is perfect for scalping a
Spread Monitoring
Evgeny Belyaev
5 (1)
Göstergeler
Spread Monitoring is a unique product for analyzing a spread. Unlike most similar indicators, Spread Monitoring uses ticks rather than bars allowing you to detect abnormal spread expansions. Features Works on ticks rather than bars. Simple and easy indicator configuration. Works on all timeframes. Works on any financial instrument. No repainting. Parameters Total - number of displayed ticks. clrSpread - indicator line color.
FREE
Click Info
Evgeny Belyaev
Yardımcı programlar
The Click Info is a simple utility that allows the trader to quickly receive information about the High, Low, Open, Close, Time values of the current chart. In order to receive information about a bar, it is necessary to left-click the selected candle. Depending on the settings, either a pop-up Alert or a Comment with the information appears. Information on the bar values (High, Low, Open, Close, Time) can be extremely useful in practice of trading using graphical analysis, evaluation of the Pri
Exclusive Average
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Exclusive Average is a custom trend indicator based on the standard Simple Moving Average with an improved operation logic. Signals for Position Opening: Open Buy when the price crosses the indicator line upwards. Open Sell when the price crosses the indicator line downwards. Advantages Good signals. The indicator does not repaint. Sending signals to email and mobile devices. Exclusive Average indicator parameters Indicator_Period - indicator calculation period. SendPush - sending push notific
Volumes Alert Push Mail
Evgeny Belyaev
Göstergeler
The "Volumes Alert Push Mail" is an indicator for the MetaTrader 4, which is based on the standard Volumes indicator with functions for generating alerts, sending messages to email and mobile terminals. Advantages of the "Volumes Alert Push Mail" indicator Highly customizable visualization. Receiving signals in any way possible: emails, push-notifications and alerts. Free technical support from the developer. Parameters Volume - indicator value for sending the messages. Bar - the setting accep
EW oscillator
Evgeny Belyaev
5 (1)
Göstergeler
The EW oscillator is an indicator for the MetaTrader 4 based on mathematical calculations on the price chart. Distinctive features Generates minimum false signals. Excellent for identifying trend reversals. Perfect for scalping. Simple and easy indicator configuration. Suitable for working on the smaller timeframes (up to H4). Works on any financial instrument. Recommended symbols EURUSD, EURGBP, USDCHF, AUDNZD, AUDCAD, GOLD. Recommendations on usage The buy signal is formed when the level 20
Eldorado MT4
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Eldorado MT4 is a new MetaTrader 4 indicator based on a digital filter, it has been developed by a professional trader. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals! Free product support. Regular updates. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Simple indicator setup, minimum parameters. Signals for Position Opening: Open Buy when the channel goes up. Open Sell when the channel goes down. Recommended Usage It is recommended t
List swap MT4
Evgeny Belyaev
Göstergeler
The List swap is an indicator for the MetaTrader 4 platform, which allows to display swaps for all symbols (available in the Market Watch). When using the free demo version, you need to remember that the Strategy Tester of the MetaTrader 4 does not provide the ability to obtain data on other symbols. In the Strategy Tester, the swap information will be displayed only for the symbol the indicator is attached to. The indicator can be useful for traders utilizing the "Carry trade" strategy, as well
Automatic Trendline
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Every experienced trader knows that the trend lines should be paid the special attention in Forex trading. But plotting trend lines takes time, and there can be many of them on the charts… Do you want to learn how to quickly and easily automate this process? Then read on. There is a solution — smart and reliable trend line indicator, the Automatic Trendline . All you need to do is attach the indicator to the chart, and it will draw all possible trend lines for you. You just have to admire the re
Volatility Pro
Evgeny Belyaev
Göstergeler
The Volatility Pro is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform This indicator can be used to calculate the volatility using two methods. It is also possible to apply a moving average to the volatility histogram. This indicator allows to easily identify the bars with high volatility, and it will also be useful for traders who trade the volatility breakouts. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Unique ind
Exclusive Trend
Evgeny Belyaev
5 (3)
Göstergeler
Exclusive Trend is a trend indicator that can be used for scalping, as well as intraday trading. Advantage of indicator: Generates minimum false signals. Perfect for scalping. Simple and easy indicator configuration. Recommendations on usage It is recommended to use the indicator during session movements to reduce the likelihood of falling into flat. Period M1 to D1. Trending currency pairs: GBPUSD, EURUSD, AUDUSD. Signals for Position Opening: Open Buy when the indicator is blue. Open Sell w
Exclusive Oscillator
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Exclusive Oscillator is a new trend indicator for MetaTrader 4, which is able to assess the real overbought/oversold state of the market. It does not use any other indicators and works only with the market actions. The indicator is easy to use, even a novice trader can use it for trading. Exclusive Oscillator    for the MetaTrader 5 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/22300 Advantages Generates minimum false signals. Suitable for beginners and experienced traders. Simple and easy
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt