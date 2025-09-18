Whale Tick Speed Reversal Trap

Bu Expert Advisor (EA), piyasa hızını (tick momentum) kullanarak yüksek olasılıklı kısa vadeli (scalping) alım satım fırsatları yakalamak için tasarlanmıştır. Strateji, üç ana unsuru birleştirir: tick hızı analizi, kararsızlık dönemleri ve momentumlu mum çubukları. Bu unsurların birleşimi, potansiyel bir piyasa patlamasının (breakout) hemen öncesinde pozisyona girme mantığına dayanır.

Stratejinin İşleyişi

  1. Tick Hızı Tespiti (TPS - Ticks Per Second): EA, belirli bir zaman dilimindeki (TPS Period) tick (fiyat hareketi) sayısını analiz eder. Normalden çok daha hızlı bir tick akışı (TPS Spike) tespit edildiğinde, bu durum piyasaya yüksek miktarda alım veya satım baskısı geldiğinin bir işareti olarak kabul edilir. Bu, genellikle büyük piyasa katılımcılarının (Whales) faaliyete geçtiğini gösterir.

  2. Kararsızlık Dönemi Onayı: Yüksek tick hızının hemen ardından, strateji son birkaç mum çubuğunun (Indecision Bars) çok küçük bir fiyat aralığında (Indecision Pips) kalıp kalmadığını kontrol eder. Bu durum, piyasada bir sonraki büyük harekete dair kararsızlık veya birikim olduğunu gösterir. Strateji bu aşamayı, ani fiyat patlaması öncesindeki sessizlik anı olarak yorumlar.

  3. Momentum Mumu ile Giriş: Kararsızlık dönemini takiben, strateji güçlü bir momentum mumu (Min Body Pips, Max Wick Ratio) arar. Bu mum, kararsızlık alanından yukarı veya aşağı doğru net bir kırılma (breakout) sinyali verir. Mumun yönü, EA'nın açacağı pozisyonun yönünü belirler.

Tüm bu koşullar aynı anda gerçekleştiğinde, EA momentum yönünde bir işlem açar. İşlemin Kar Al (Take Profit) ve Zarar Durdur (Stop Loss) seviyeleri, kararsızlık mum çubuklarının yüksek ve düşük seviyelerine göre dinamik olarak belirlenir. Bu, risk yönetiminin piyasanın o anki volatilitesine göre ayarlanmasını sağlar.

Giriş Parametrelerinin Açıklaması

  • TPS Period: Tick hızının ortalamasının hesaplanacağı saniye cinsinden zaman dilimi. Daha küçük değerler daha hassas, daha büyük değerler daha kararlı sinyaller üretebilir.

  • TPS Multiplier: Yüksek tick hızı (spike) sinyali için kullanılacak çarpan. Mevcut tick hızının, ortalama tick hızından ne kadar daha yüksek olması gerektiğini belirler. Örneğin, 3.0 değeri, normalin 3 katı hızı arar.

  • Tick Buffer Size: Tick verilerinin saklandığı hafıza arabelleğinin boyutu.

  • Indecision Pips: Kararsızlık mumlarının maksimum pip cinsinden aralığı. Bu değer, mumların ne kadar "küçük" olması gerektiğini tanımlar.

  • Indecision Bars: Kararsızlık durumu için geriye dönük incelenecek mum çubuğu sayısı.

  • Min Body Pips: Momentum mumunun gövdesinin minimum pip cinsinden boyutu. Bu, zayıf sinyalleri filtrelemek için kullanılır.

  • Max Wick Ratio: Momentum mumunun maksimum fitil/gövde oranı. Bu, mumun güçlü ve net bir hareketi temsil ettiğinden emin olmak için kullanılır.

  • Lot Size: Her işlemde kullanılacak sabit işlem hacmi (lot).

  • SL Multiplier: Zarar Durdur (Stop Loss) seviyesinin, kararsızlık alanına göre ne kadar uzaklıkta olacağını belirleyen çarpan.

  • TP Multiplier: Kar Al (Take Profit) seviyesinin, Zarar Durdur seviyesinin kaç katı olacağını belirleyen oran (TP/SL oranı).

  • Max Spread Pips: İşlem açılmasına izin verilen maksimum spread (pip cinsinden). Spread bu değerden yüksekse işlem açılmaz.

  • Max Trade Duration: Açık kalan bir işlemin otomatik olarak kapatılacağı maksimum saniye cinsinden süre.

  • Magic Number: EA'nın kendi işlemlerini diğer EA'ların veya manuel işlemlerin arasından ayırt etmesi için kullanılan benzersiz kimlik numarası.

  • Use Comments: İşlemlere açıklama eklenip eklenmeyeceğini belirler.

Önemli Risk Bildirimi

Bu Expert Advisor bir otomasyon aracıdır ve yatırım kararlarınızı sizin yerinize uygular. Finans piyasalarındaki alım satım işlemleri büyük riskler içerir ve sermayenizin bir kısmını veya tamamını kaybetme olasılığınız her zaman vardır.

  • Geçmiş Performans Gelecekteki Sonuçların Garantisi Değildir: Bu EA'nın geçmişte kâr sağlaması, gelecekte de aynı performansı göstereceği anlamına gelmez. Piyasa koşulları sürekli değiştiği için stratejinin etkinliği de zamanla azalabilir.

  • Piyasa Oynaklığı: Hızlı piyasa hareketleri, beklenmedik haberler veya aracı kurumun spread artışları Zarar Durdur seviyesinin çalışmamasına veya kaymanın (slippage) yaşanmasına neden olabilir.

  • Lot Büyüklüğü: Kullanılan lot büyüklüğü doğrudan riskinizi belirler. Yüksek lot kullanımı, potansiyel kârı artırırken, potansiyel kaybı da katlar. Hesabınıza uygun bir risk yönetimi planı oluşturmanız hayati önem taşır.

Bu EA'yı kullanmadan önce stratejiyi demo hesapta yeterince test ettiğinizden ve tüm riskleri anladığınızdan emin olun. Gerçek sermaye ile işlem yapmaya karar verdiğinizde, yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir sermayeyi kullanın.


