Whale ATR Squeeze Range Fade

ATR Squeeze Fade EA: Düşük Volatiliteli Ortalama Geri Dönüş Stratejisi

ATR Squeeze Fade, düşük piyasa volatilitesi dönemlerinde oluşan ani fiyat hareketlerini (spike) yakalamak ve bu hareketlerin tersine işlem açarak küçük karlar elde etmeyi hedefleyen gelişmiş bir scalping stratejisidir. Bu Expert Advisor (EA), hassas giriş sinyalleri ve güçlü risk yönetimi özelliklerini bir araya getirir.

Stratejinin Çalışma Mantığı

EA'nın temel felsefesi ortalama geri dönüş (mean reversion) prensibine dayanır. Bu prensibe göre, bir finansal enstrümanın fiyatı, genellikle uzun vadeli ortalamasına geri dönme eğilimindedir. ATR Squeeze Fade, bu prensibi iki ana koşul üzerinden uygulamaya koyar:

  1. Düşük Volatilite Tespiti (Squeeze): EA, ATR (Average True Range) göstergesini kullanarak piyasanın sakin ve düşük volatiliteye sahip olduğu bir dönemi ("squeeze") belirler. Yüksek volatilite piyasalarında işlem yapmaktan kaçınarak yanlış sinyal riskini azaltır.

  2. Filtreli Spike Geri Dönüşü: Düşük volatilite döneminin ardından ani ve güçlü bir fiyat hareketi (spike) oluştuğunda, EA bu hareketin geçici olduğunu ve fiyatın ortalamasına geri döneceğini varsayar. Ancak her spike'ı bir sinyal olarak görmez. Sinyaller, fiyatın üstel hareketli ortalama (EMA) ile olan ilişkisine göre filtrelenir. Örneğin, fiyat EMA'nın altındayken aşağı yönlü bir spike oluşursa, bu bir alış sinyali olarak değerlendirilir. Fiyatın ortalamasına dönerek yükseleceği beklenir.

Bu kombinasyon, EA'nın yalnızca en yüksek olasılıklı geri dönüş sinyallerine odaklanmasını sağlar.

Risk Uyarısı

Finans piyasalarında yapılan işlemler yüksek risk içerir ve yatırdığınız sermayeyi kaybetme olasılığınız her zaman mevcuttur. ATR Squeeze Fade bir Expert Advisor'dır ve otomatik işlem yapar. Geçmiş backtest sonuçları gelecekteki performansı garanti etmez. Bu ürün, kesin ve kârlı sonuçlar vaat etmez. Alacağınız her risk, tamamen size aittir. İşlemlere başlamadan önce EA'yı demo hesapta test etmeniz ve risk yönetimi ayarlarını kendi risk toleransınıza göre düzenlemeniz kritik öneme sahiptir.

Giriş Ayarları (Input Parameters)

ATR Squeeze Fade'i kendi ticaret tarzınıza uyarlayabilmeniz için esnek giriş ayarları sunar:

Core Strategy Settings

  • ATR_Period: Volatiliteyi ölçmek için kullanılan ATR göstergesinin periyodu.

  • ATR_Squeeze: Düşük volatilite (squeeze) durumunun belirlenmesi için kullanılan çarpan. Bu değeri düşürerek daha nadir ve sıkı sinyaller elde edebilirsiniz.

  • Use_EMA_Filter: EMA trend filtresini açıp kapatır.

  • EMA_Period: EMA filtresinin periyodu.

Session Filters

  • Use_Session_Filter: İşlem seansı filtresini etkinleştirir.

  • Asia_Session, London_Session, NY_Session: Hangi seanslarda işlem yapacağını belirler (GMT saatleri esas alınmıştır).

Risk Management

  • Use_BreakEven: Kâr eden pozisyonlarda Stop Loss'u otomatik olarak başabaş noktasına (breakeven) taşır.

  • BreakEven_Pips: Kaç pip kârda başabaş noktasına geçileceğini belirler.

  • SL_Multiplier & TP_Multiplier: Stop Loss ve Take Profit seviyelerini dinamik olarak belirlemek için kullanılır. Stop Loss, giriş sinyalinin yüksek/düşük seviyesine göre, Take Profit ise Stop Loss'un bir katı olarak ayarlanır.

  • Min_Stop_Pips: Minimum Stop Loss mesafesi.

Execution Settings

  • Lot_Size: Her işlemde kullanılacak sabit lot miktarı.

  • Max_Trades: Aynı anda açık olabilecek maksimum işlem sayısı.

  • Magic_Number: EA'nın kendi işlemlerini diğerlerinden ayırmak için kullandığı benzersiz kimlik numarası.


