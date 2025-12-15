Mağaza / MetaTrader 5 / Uzman Danışmanlar / Kemet Pro Gold Scaping FREE Yayınlandı: 15 Aralık 2025 Mevcut sürüm: 6.2 Yazarın diğer ürünleri Uygun bir robot bulamadınız mı?Freelance üzerinden kendirobotunuzu sipariş edin Freelance'e git Bir alım-satım robotu veya gösterge nasıl satın alınır? Uzman Danışmanınızı sanal sunucuda çalıştırın Satın almadan önce göstergeyi/alım-satım robotunu test edin Mağazada kazanç sağlamak ister misiniz? Satış için bir ürün nasıl sunulur? Genel bakış İncelemeler Yorumlar Kemet Pro Gold Scaping Uzman Danışmanlar Ibrahim Murad Ibrahim Awad Sürüm: 6.2 KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ 🔧 SYSTEM REQUIREMENTS 💠 Platform: MetaTrader 5 (MT5) 💠 Primary Symbol : XAUUSD 💠 Other Gold Symbols: Supported, but performance may vary and is not optimized 💠 Timeframe: M5 (5 Minutes) 💠 Account: Type RAW Spread 💠 Leverage: 1:200 (preferred) up to 1:500 maximum 💠 Minimum Deposit: 250 USD 💠 Initial Lot Size : 0.01 💠 Maximum Allowed Spread: 20 points 💠 Operation: One symbol per chart 💠 VPS Recommended for stable and continuous execution ⚠️ IMPORTANT NOTES 🔸 The Expert Advisor is optimized for XAUUSD only. 🔸 Performance on other gold-related symbols may be lower. 🔸 Trading results depend on broker conditions, spread, and execution quality. 🔸 Live trading results may differ from historical data. 🔸 Testing on a demo account is strongly recommended before live use. daha fazla... Filtrele: Yeni Olumlu Olumsuz İnceleme yok İncelemeye yanıt Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz: Ücretsiz alım-satım uygulamaları İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler Kayıt Giriş yap Latince karakterler ve boşluksuz şifre bu e-postaya gönderilecektir Bir hata oluştu Google ile giriş yap Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun MQL5.com web sitesine giriş yapmak için çerezlerin kullanımına izin vermelisiniz. Lütfen tarayıcınızda gerekli ayarı etkinleştirin, aksi takdirde giriş yapamazsınız. Kullanıcı adınızı/şifrenizi mi unuttunuz? Google ile giriş yap