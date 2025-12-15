Kemet Pro Gold Scaping

 KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR

An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily 

for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform

🔧 SYSTEM REQUIREMENTS

💠 Platform:  MetaTrader 5 (MT5)

💠 Primary Symbol : XAUUSD

💠 Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized

💠 Timeframe: M5 (5 Minutes)

💠 Account: Type  RAW Spread

💠 Leverage: 1:200 (preferred) up to 1:500 maximum

💠 Minimum Deposit: 250 USD

💠 Initial Lot Size : 0.01

💠 Maximum Allowed Spread: 20 points

💠 Operation:  One symbol per chart

💠 VPS Recommended for stable and continuous execution



⚠️ IMPORTANT NOTES

🔸 The Expert Advisor is optimized for XAUUSD only.

🔸 Performance on other gold-related symbols may be lower.

🔸 Trading results depend on broker conditions, spread,  and execution quality.

🔸 Live trading results may differ from historical data.

🔸 Testing on a demo account is strongly recommended  before live use.


