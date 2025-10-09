Whale Fibonacci Retracement Scalp

Bu Uzman Danışman (Expert Advisor - EA), güçlü fiyat hareketlerinden sonra oluşan Fibonacci geri çekilme (retracement) seviyelerini kullanarak alım satım yapar. EA'nın temel amacı, bir trend hareketinin ardından gelen geri çekilmelerde giriş noktaları bulmaktır. Belirlenen bu giriş noktalarında, şamdan formasyonları gibi ek onaylarla işleme girerek risk-ödül oranına dayalı bir strateji yürütür.

EA'nın İşleyişi

EA, her yeni çubukta (bar) aşağıdaki adımları otomatik olarak gerçekleştirir:

Trend ve Volatilite Tespiti: İlk olarak, mevcut trendi belirlemek için bir Hareketli Ortalama (Moving Average) kullanır. Ayrıca, piyasanın yeterince volatil olup olmadığını kontrol etmek için Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesine bakar. Eğer piyasa yeterince hareketli değilse, işlemden kaçınır. Swing Noktalarını Bulma: Fiyatın yaptığı en son yüksek (swing high) ve en düşük (swing low) noktalarını bulmak için ZigZag veya Fraktallar gibi göstergelerden birini kullanır. Bu noktalar, Fibonacci seviyelerini çizebilmek için hayati öneme sahiptir. Fibonacci Seviyelerini Hesaplama: Tespit edilen swing noktaları arasına Fibonacci geri çekilme seviyeleri (özellikle %50 ve %61.8) çizilir. Bu seviyeler, fiyatın geri çekilme ihtimali olan potansiyel destek veya direnç noktaları olarak kabul edilir. Giriş Sinyali ve Onay: Fiyat, bir Fibonacci seviyesine yaklaştığında bir sinyal oluşur.

Bu sinyal, şamdan formasyonları (Pin Bar, Çekiç, Engulfing vb.) ile onaylanır. Bu ek onay, işlemin başarı olasılığını artırmayı amaçlar.

Aynı zamanda, işlem yönünün genel trendle uyumlu olup olmadığı da Hareketli Ortalama ile kontrol edilir. İşlem Yönetimi: Onaylanan sinyal üzerine otomatik olarak bir alım veya satım emri verilir.

Lot boyutu, her bir işlemde belirlenen risk yüzdesine göre dinamik olarak hesaplanır.

Zarar Durdur (Stop Loss) seviyesi, genellikle swing noktasının altında veya üstünde bir güvenli mesafeye yerleştirilir.

Kar Al (Take Profit) seviyesi, belirlenen risk-ödül oranına göre otomatik olarak ayarlanır (örneğin, 1:2 veya 1:3).

Giriş Parametrelerinin Açıklaması

Aşağıdaki parametreler, stratejiyi kendi tercihlerinize göre özelleştirmenize olanak tanır:

Trade Settings (İşlem Ayarları)

InpLotSize : Otomatik lot boyutu kullanmıyorsanız sabit işlem hacmi.

InpUseAutoLotSize : Otomatik lot boyutu hesaplamasını açıp kapatır. Açık bırakılması tavsiye edilir.

InpRiskPercentage : Her bir işlemde risk etmek istediğiniz hesap bakiyesinin yüzdesi. Örneğin, 2.0 değeri, her işlemde bakiyenizin %2'sini riske atacağınız anlamına gelir.

InpMaxLotPerTrade : Tek bir işlemde kullanılabilecek maksimum lot boyutu.

InpRiskRewardRatio : Kar al seviyesinin zarar durdur seviyesine olan oranını belirler (örn. 2.0 = 1:2).

InpMagicNumber: EA'nın kendi işlemlerini diğerlerinden ayırması için kullanılan benzersiz kimlik numarası.

Strategy Parameters (Strateji Ayarları)

InpLookBackBars : Swing noktalarını bulmak için geriye dönük kaç çubuğa bakılacağını belirler.

InpRetraceTolerance : Fiyatın bir Fibonacci seviyesine ne kadar yakın olması gerektiğini belirleyen tolerans (puan cinsinden).

InpTimeframe: EA'nın çalışacağı zaman dilimi (örneğin, M30, H1, D1).

Filters and Indicators (Filtreler ve Göstergeler)

InpUseFractalsZigZag : Swing noktalarını belirlemek için Fraktallar göstergesini kullanır.

InpUseZigZag : Swing noktalarını belirlemek için ZigZag göstergesini kullanır.

InpMinATRValue : İşleme girmek için gerekli minimum ATR değeri. Bu, piyasanın hareketsiz olduğu zamanlarda işlem açılmasını engeller.

InpMAPeriod : Trendi belirlemek için kullanılan Hareketli Ortalama'nın dönemi.

InpMAMethod : Hareketli Ortalama'nın tipi (örn. EMA, SMA).

InpUseExtendedFibs : %38.2 ve %78.6 gibi ek Fibonacci seviyelerini kullanmayı açar.

InpUseFibonacciExtensionsForTP: Kar al seviyesi için Fibonacci uzatma seviyelerini kullanmayı açar.

Risk Bilgilendirmesi

Önemli Uyarı: Bu strateji bir scalp stratejisidir ve yüksek risk içerebilir. Otomatik alım satım sistemleri de dahil olmak üzere finans piyasalarında işlem yapmak, anaparanızın bir kısmını veya tamamını kaybetme riski taşır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Piyasa Koşulları : Strateji, belirli piyasa koşullarında (örneğin trend piyasalar) daha iyi çalışabilir. Yatay veya aşırı volatil piyasalarda beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabilir.

Broker Şartları : Fiyat kayması (slippage), spread genişlemesi ve "Volume limit reached" gibi broker kısıtlamaları, stratejinin performansını olumsuz etkileyebilir.

Risk Yönetimi : InpRiskPercentage ve InpMaxLotPerTrade gibi risk yönetimi ayarlarınızı dikkatli bir şekilde yapmanız, potansiyel kayıplarınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

Demo Hesap Testi: Bu EA'yı gerçek bir hesapta kullanmadan önce, farklı piyasa koşullarında ve sembollerde bir demo hesap üzerinde uzun süre test etmeniz şiddetle tavsiye edilir.

Bu EA'nın amacı, manuel alım satım sürecini otomatikleştirmektir ancak yine de stratejinin temel mantığına ve potansiyel risklerine hakim olmanız önemlidir.



