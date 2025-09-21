AmazingScalping
- Uzman Danışmanlar
- Md Rezaul Huda Reza
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 21 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Tıpkı beklediğiniz HAYAL gibi Muhteşem Sonuçlar!!!!
Demoyu deneyin ve ardından satın alın, eminim bayılacaksınız!
AmazingScalping, 2025'in en iyi scalper'larından biri olmalı. Bu, GBP/USD için en iyi sonucu verir, ancak diğer paritelerle de kullanabilirsiniz.
Arkasındaki algoritma, zaman zaman pariteleri alıp bozdurmaya devam edecektir.
Önerilen minimum bakiye 1.000$'dır ve bu EA, 100.000$'a kadar geçerlidir.
Canlı hesabınızın yanı sıra, destek şirketiniz için de kullanabilirsiniz.