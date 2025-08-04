Higher High and Lows MT5

Fiyat eylemi ticaretinizi Higher Highs and Lows MT5 göstergesiyle geliştirin, anahtar salınım noktalarını belirlemek için fraktal analizi kullanan sağlam bir araç, Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) ve Higher Lows (HL) gibi trend tanımlayan pattern'leri tanımlayarak pazar yönüne net içgörüler sağlar. 1900'lerin başındaki Dow Teorisi'nde kök salmış temel fiyat eylemi ilkelerine dayanan ve modern ticarette Al Brooks gibi uzmanlar tarafından "Trading Price Action" serisinde popüler hale getirilen bu gösterge, trend devamları ve tersine dönüşleri tespit eden tüccarlar için vazgeçilmez hale geldi. Özellikle forex, hisse ve kripto tüccarları arasında popülerdir, yükselen trendleri (HH/HL) veya düşen trendleri (LL/LH) onaylama yeteneğiyle gürültüyü filtreler, pullback'ler sırasında giriş zamanlamasını belirler ve sahte hareketleri önler—volatil seanslarda doğruluk artırır, duygusal kararları azaltır ve scalping'den pozisyon ticaretine stratejilerde genel karlılığı iyileştirir.

Higher Highs and Lows MT5, grafik üzerine doğrudan özelleştirilebilir oklar ve metin etiketleri yerleştirir, HH için kırmızı (aşağı ok sembolü 234), LH için mercan, LL için yeşil (yukarı ok 233) ve HL için limon yeşili ile, karmaşa olmadan pattern'leri görsel olarak tanımlar. 4专用 tampon (HH, LH, LL, HL) aracılığıyla açığa çıkarılarak, otomatik sistemler için EA entegrasyonunu sorunsuz hale getirir, kullanıcı girdileriyle ok/metin görüntülemeyi aç/kapa, boyutları ayarlayın (varsayılan ok 2, metin 7), ofsetleri (20%), açıları (yatay/dikey) ve pattern'a özgü alert'leri etkinleştirin. Avantajlar arasında proaktif ticaret için trend değişimlerinde gerçek zamanlı bildirimler, güvenilir salınım noktaları için fraktal tabanlı hassasiyet ve MT5'in gelişmiş özelliklerine optimize edilmiş hafif, yeniden boyanmayan tasarım yer alır—net görsellerle manuel tüccarları, tampon erişimiyle geliştiricileri güçlendirir, EURUSD, BTCUSD veya XAUUSD gibi çeşitli pazarlarda özel bot'lar için.

MT4 için de mevcut: Higher Highs and Lows MT4

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Ana Özellikler

  • Higher Highs (HH) Tespiti: Önceki yükseklerden daha yüksek zirveleri kırmızı aşağı ok/metinle tanımlar, potansiyel yükselen trend devamları veya tersine dönüşler için aşırı uzantıları sinyaller.
  • Lower Highs (LH) Tespiti: Önceki yükseklerden daha düşük zirveleri mercanla tespit eder, yükselen trendlerin zayıflamasını veya düşen trend başlangıçlarını timely kısa girişler için belirtir.
  • Lower Lows (LL) Tespiti: Önceki düşüklerden daha düşük dipler yeşil yukarı ok/metinle işaretler, düşen trend gücünü veya tükenme noktalarını doğrular.
  • Higher Lows (HL) Tespiti: Önceki düşüklerden daha yüksek dipler limon yeşiliyle vurgular, yükselen trendlerde destek oluşumunu veya tersine dönüş kurulumlarını önerir.
  • Özelleştirilebilir Görseller: Okları (semboller 233/234, boyut 2) ve metin etiketlerini (boyut 7, ofset 20%, yatay/dikey açı) pattern'a özgü renklerle kişiselleştirilmiş grafik netliği için aç/kapa.
  • Çoklu Alert Sistemi: Pattern başına (HH, LH, LL, HL) alert'leri etkinleştir/devre dışı bırak, terminal pop-up'ları, push bildirimleri veya e-postalar (hepsi varsayılan etkin) ile anlık trend değişim bildirimleri.
  • EA Uyumluluğu: 4 tampon HH, LH, LL, HL verilerini açığa çıkarır, uzman danışmanlara veya script'lere kolay entegrasyon için trend tabanlı otomatik ticaret sağlar.
  • Fraktal Tabanlı Hassasiyet: Dahili fraktalları kullanarak doğru salınım yüksek/düşük tanımlama, aralık veya trend piyasalarında sahte sinyalleri azaltır.
  • Kullanıcı Dostu Girdiler: Elemanları göster/gizle için basit aç/kapalar, yeni başlayanlar için erişilebilir kılarken volatil ortamlarda pro'lara derinlik sunar.
  • Geniş Varlık Çok Yönlülüğü: Forex çiftleri, kripto paralar, hisseler ve emtiaları destekler, trend takip veya karşı trend oyunları için fiyat eylemi stratejilerinde üstündür.

Higher Highs and Lows MT5 göstergesi, fiyat eylemi meraklıları için oyun değiştirici olup, actionable pattern'ler ve alert'lerle fraktal sürümlü trend dinamikleri insight'leri sunar. Devamları doğrulamada, erken tersine dönüşleri tespit etmede ve EA geliştirme desteklemedeki kanıtlanmış faydalılığı, rekabetçi ve hızlı piyasalarda tüccarlara güvenilir bir avantaj verir.

Satın alımınızdan memnun kaldıysanız olumlu bir inceleme bırakmanızı çok takdir ederim. Memnun değilseniz bir çözüm bulmak için lütfen bana ulaşın. Ayrıca 7 günlük deneme talep edebilirsiniz.

Check all my products: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contact me for support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags higher highs lower lows indicator mt5 price action trend reversal continuation fractals alerts buffers ea integration forex crypto stocks commodities


Filtrele:
Mousetrap
137
Mousetrap 2025.08.14 04:04 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Biswarup Banerjee
37137
Geliştiriciden yanıt Biswarup Banerjee 2025.08.14 05:23
Thanks a lot for your kind review
İncelemeye yanıt