Higher High and Lows MT5

Migliora il tuo trading di price action con l'indicatore Higher Highs and Lows MT5, uno strumento robusto che sfrutta l'analisi frattale per individuare punti di swing chiave e identificare pattern che definiscono il trend come Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) e Higher Lows (HL) per insight chiari sulla direzione del mercato. Tratto dai principi fondamentali di price action radicati nella Teoria di Dow dei primi del 1900 e popolari nel trading moderno da esperti come Al Brooks nella sua serie "Trading Price Action", questo indicatore è diventato essenziale per i trader che individuano continuazioni e reversal di trend. È particolarmente popolare tra trader di forex, azioni e crypto per la sua capacità di confermare uptrend (HH/HL) o downtrend (LL/LH), aiutando a filtrare il rumore, timing delle entrate durante i pullback e evitare whipsaws—aumentando l'accuratezza in sessioni volatili, riducendo decisioni emotive e migliorando la redditività complessiva in strategie da scalping a position trading.

L'Higher Highs and Lows MT5 sovrappone frecce e etichette testo personalizzabili direttamente sul grafico, con rosso per HH (freccia giù simbolo 234), corallo per LH, verde per LL (freccia su 233) e verde lime per HL, permettendo l'identificazione visiva dei pattern senza disordine. Esposto tramite 4 buffer dedicati (HH, LH, LL, HL), consente una integrazione seamless in EA per sistemi automatizzati, mentre gli input utente permettono di togglare la visualizzazione di frecce/texto, regolare dimensioni (freccia default 2, testo 7), offset (20%), angoli (orizzontale/verticale) e attivare alert specifici per pattern. Benefici includono notifiche in tempo reale su shift di trend per trading proattivo, precisione basata su frattali per punti di swing affidabili e design leggero, non ridipinto ottimizzato per le funzionalità avanzate di MT5—empowering trader manuali con visuali chiari e sviluppatori con accesso ai buffer per bot personalizzati in mercati diversi come EURUSD, BTCUSD o XAUUSD.

Disponibile anche per MT4: Higher Highs and Lows MT4

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Caratteristiche chiave

  • Rilevazione Higher Highs (HH): Identifica picchi più alti dei precedenti con frecce rosse giù/testo, segnalando continuazioni potenziali di uptrend o sovraestensioni per reversal.
  • Rilevazione Lower Highs (LH): Individua massimi più bassi dei precedenti in corallo, indicando indebolimento di uptrend o inizi di downtrend per entrate short timely.
  • Rilevazione Lower Lows (LL): Marca minimi più bassi dei precedenti con frecce verdi su/testo, confermando forza di downtrend o punti di esaurimento.
  • Rilevazione Higher Lows (HL): Evidenzia minimi più alti dei precedenti in verde lime, suggerendo supporto in costruzione in uptrend o setup di reversal.
  • Visuali Personalizzabili: Toggle frecce (simboli 233/234, dimensione 2) e etichette testo (dimensione 7, offset 20%, angolo orizzontale/verticale) con colori specifici per pattern per chiarezza grafica personalizzata.
  • Sistema Multi-Alert: Attiva/disattiva alert per pattern (HH, LH, LL, HL) via pop-up terminale, notifiche push o email (tutti default attivati) per notifiche instantanee su shift di trend.
  • Compatibilità EA: 4 buffer espongono dati HH, LH, LL, HL per integrazione facile in expert advisor o script, abilitando trading automatizzato basato su trend.
  • Precisione Basata su Frattali: Utilizza frattali incorporati per identificazione precisa di high/low di swing, riducendo segnali falsi in mercati ranging o tendenziali.
  • Input User-Friendly: Semplici toggle per mostrare/nascondere elementi, rendendolo accessibile per principianti mentre offre profondità per pro in ambienti volatili.
  • Versatilità Ampia di Asset: Supporta pair forex, criptovalute, azioni e commodities, eccellendo in strategie di price action per trend following o play contro-trend.

L'indicatore Higher Highs and Lows MT5 è un game-changer per gli appassionati di price action, consegnando insight guidati da frattali sulla dinamica dei trend con pattern actionable e alert. La sua utilità comprovata nel confermare continuazioni, individuare reversal precoci e supportare lo sviluppo EA dà ai trader un vantaggio affidabile in mercati competitivi e veloci.

Apprezzerei molto una recensione positiva se sei soddisfatto del tuo acquisto. Contattami per trovare una soluzione se non lo sei. Puoi anche richiedere una prova di 7 giorni.

Check all my products: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contact me for support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Filtro:
Mousetrap
137
Mousetrap 2025.08.14 04:04 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Biswarup Banerjee
37137
Risposta dello sviluppatore Biswarup Banerjee 2025.08.14 05:23
Thanks a lot for your kind review
Rispondi alla recensione