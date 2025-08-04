Higher High and Lows MT5

Améliorez votre trading d'action des prix avec l'indicateur Higher Highs and Lows MT5, un outil robuste qui exploite l'analyse fractale pour repérer les points de swing clés et identifier les patterns définissant les tendances comme Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) et Higher Lows (HL) pour des insights clairs sur la direction du marché. S'inspirant des principes fondamentaux d'action des prix enracinés dans la Théorie de Dow du début des années 1900 et popularisés dans le trading moderne par des experts comme Al Brooks dans sa série "Trading Price Action", cet indicateur est devenu essentiel pour les traders repérant les continuations et reversals de tendances. Il est particulièrement populaire parmi les traders forex, actions et crypto pour sa capacité à confirmer les uptrends (HH/HL) ou downtrends (LL/LH), aidant à filtrer le bruit, à timer les entrées pendant les pullbacks et à éviter les faux mouvements—augmentant la précision dans les sessions volatiles, réduisant les décisions émotionnelles et améliorant la rentabilité globale dans les stratégies du scalping au trading positionnel.

L'Higher Highs and Lows MT5 superpose des flèches et étiquettes texte personnalisables directement sur le graphique, avec rouge pour HH (flèche vers le bas symbole 234), corail pour LH, vert pour LL (flèche vers le haut 233) et vert lime pour HL, permettant l'identification visuelle des patterns sans encombrement. Exposé via 4 buffers dédiés (HH, LH, LL, HL), il permet une intégration seamless dans les EA pour systèmes automatisés, tandis que les inputs utilisateur permettent de toggler l'affichage des flèches/texte, ajuster les tailles (flèche par défaut 2, texte 7), offsets (20%), angles (horizontal/vertical) et activer des alertes spécifiques par pattern. Avantages incluent des notifications en temps réel sur les shifts de tendance pour un trading proactif, précision basée sur fractales pour des points de swing fiables et design léger, non repeignant optimisé pour les fonctionnalités avancées de MT5—empowerant les traders manuels avec des visuels clairs et les développeurs avec accès aux buffers pour bots personnalisés dans des marchés divers comme EURUSD, BTCUSD ou XAUUSD.

Également disponible pour MT4 : Higher Highs and Lows MT4

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Fonctionnalités clés

Détection Higher Highs (HH) : Identifie les pics plus hauts que les précédents avec flèches rouges vers le bas/texte, signalant des continuations potentielles d'uptrend ou sur-extensions pour reversals.

Détection Lower Highs (LH) : Repère les hauts plus bas que les précédents en corail, indiquant un affaiblissement des uptrends ou débuts de downtrend pour entrées short opportunes.

Détection Lower Lows (LL) : Marque les bas plus bas que les précédents avec flèches vertes vers le haut/texte, confirmant la force des downtrends ou points d'épuisement.

Détection Higher Lows (HL) : Met en évidence les bas plus hauts que les précédents en vert lime, suggérant un support en construction dans les uptrends ou setups de reversal.

Visuels Personnalisables : Toggle flèches (symboles 233/234, taille 2) et étiquettes texte (taille 7, offset 20%, angle horizontal/vertical) avec couleurs spécifiques par pattern pour clarté graphique personnalisée.

Système Multi-Alertes : Activer/désactiver alertes par pattern (HH, LH, LL, HL) via pop-ups terminal, notifications push ou emails (tous activés par défaut) pour notifications instantanées de shifts de tendance.

Compatibilité EA : 4 buffers exposent données HH, LH, LL, HL pour intégration facile dans expert advisors ou scripts, permettant trading automatisé basé sur tendances.

Précision Basée sur Fractales : Utilise fractales intégrés pour identification précise des highs/lows de swing, réduisant faux signaux dans marchés en range ou tendanciels.

Inputs Conviviaux : Simples toggles pour afficher/masquer éléments, rendant accessible aux débutants tout en offrant profondeur aux pros dans environnements volatiles.

Versatilité Large d'Actifs : Supporte paires forex, cryptomonnaies, actions et commodities, excellant dans stratégies d'action des prix pour suivi de tendance ou plays contre-tendance.

L'indicateur Higher Highs and Lows MT5 est un game-changer pour les passionnés d'action des prix, délivrant des insights fractals-driven sur la dynamique des tendances avec patterns actionnables et alertes. Son utilité prouvée pour confirmer continuations, repérer reversals précoces et soutenir développement EA donne aux traders un avantage fiable dans marchés compétitifs et rapides.

