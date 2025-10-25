Dorado Gold EA Xauusd

En İyi Gold EA • MT5 Altın Robotu • Mikro Lot İçin XAUUSD EA
Dorado Gold EA, GOLD / XAUUSD CFD’si için tasarlanmış swing ve kısa vadeli gün içi işlem yapan bir Expert Advisor’dır. 0,01 lot’tan pozisyon açmaya izin veren brokerlerde doğrudan çalışır, maksimum geri çekilmeyi %10’un altında tutar ve MQL5’teki “gold ea”, “low drawdown ea”, “prop‑firm robot” gibi popüler aramalara uygundur.

1. Lansman Fiyatlandırması

(her lisans havuzu tükendiğinde fiyat otomatik olarak artar)

Aşama Lisans Ömür Boyu 1 Ay Kiralama 3 Ay Kiralama 6 Ay Kiralama
Early Bird İlk 10 79 USD 30 USD 55 USD 75 USD
Growing 11‑30 99 USD 35 USD 69 USD 95 USD
Standard 31 + 149 USD 45 USD 90 USD 120 USD

2. Strateji – Hızlı Bakış

  • Trend Filtresi (H4): İki EMA yalnızca baskın yönde işlem açar.

  • Volatilite Kapısı (ATR): ATR’ye göre otomatik olarak “trend” ve “range” mantığına geçiş yapar.

  • Giriş Motoru (M15)

    • Trend modu → EMA dönüşü + MACD sıfır çizgisi geçişiyle momentum yakalar.

    • Range modu → RSI ekstrem + isteğe bağlı CCI / Bollinger / Stokastik ile hızlı dönüşler.

  • Risk Yönetimi: ATR tabanlı SL/TP, spread ve seans filtreleri, Cuma 21:00 (RO) tüm pozisyon kapanışı.

  • Güvenlik Molası: Art arda 7 kayıptan sonra EA durur ve bir sonraki işlem gününde devam eder.

Sonuç: sabit stoplu, grid veya martingale içermeyen, günlük kaybı kontrol eden prop‑firm dostu bir profil.

3. Para Yönetimi ve Gereksinimler

  • 0,01 lot ile hemen çalışır (1 : 20 kaldıraçta ≈ 95 USD marj).

  • Broker en az 0,1 lot mu istiyor? Parametrelerden Lots = 0.1 yapın.

  • Sabit lot veya % risk seçeneği (varsayılan %1).

  • Önerilen minimum bakiye 500 USD.

  • Dahili marj koruması: serbest marj %40’ın altına düşerse yeni emir engellenir.

4. Canlı Beklentiler

  • Aylık 10‑12 işlem (swing & intraday, birkaç saat‑1 gün pozisyon).

  • Varsayılan riskte tarihî DD <%10.

  • İşlem başı %0,5‑1 riskle aylık %4‑8 kâr hedefi.

  • Altın çok sakin olduğunda işlem yapmaz; sabırla doğru anı bekler.

5. Hızlı Kurulum

  1. GOLD / XAUUSD M15 grafiğini açın.

  2. Dorado Gold EA’yı ekleyin, varsayılan parametrelerle bırakın veya lot / riski ayarlayın.

  3. MT5 ya da VPS’i 24 saat çalışır halde tutun (gecikme < 100 ms).

6. Paket & Güncellemeler

  • Derlenmiş EX5 dosyası (DLL yok).

  • Tamamen düzenlenebilir hazır parametreler.

  • MQL5 Market üzerinden ömür boyu güncelleme; sorular ürün tartışma sekmesinde yanıtlanır.

Risk Uyarısı
Kaldıraçlı CFD işlemleri yüksek risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki kazançları garanti etmez. Önce demo hesapta test edin ve sorumlu bir sermaye yönetimi uygulayın.


