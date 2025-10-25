Dorado Gold EA Xauusd
- Uzman Danışmanlar
- Sorin Alexandru Mocanu
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 25 Ekim 2025
- Etkinleştirmeler: 10
En İyi Gold EA • MT5 Altın Robotu • Mikro Lot İçin XAUUSD EA
Dorado Gold EA, GOLD / XAUUSD CFD’si için tasarlanmış swing ve kısa vadeli gün içi işlem yapan bir Expert Advisor’dır. 0,01 lot’tan pozisyon açmaya izin veren brokerlerde doğrudan çalışır, maksimum geri çekilmeyi %10’un altında tutar ve MQL5’teki “gold ea”, “low drawdown ea”, “prop‑firm robot” gibi popüler aramalara uygundur.
1. Lansman Fiyatlandırması
(her lisans havuzu tükendiğinde fiyat otomatik olarak artar)
|Aşama
|Lisans
|Ömür Boyu
|1 Ay Kiralama
|3 Ay Kiralama
|6 Ay Kiralama
|Early Bird
|İlk 10
|79 USD
|30 USD
|55 USD
|75 USD
|Growing
|11‑30
|99 USD
|35 USD
|69 USD
|95 USD
|Standard
|31 +
|149 USD
|45 USD
|90 USD
|120 USD
2. Strateji – Hızlı Bakış
-
Trend Filtresi (H4): İki EMA yalnızca baskın yönde işlem açar.
-
Volatilite Kapısı (ATR): ATR’ye göre otomatik olarak “trend” ve “range” mantığına geçiş yapar.
-
Giriş Motoru (M15)
-
Trend modu → EMA dönüşü + MACD sıfır çizgisi geçişiyle momentum yakalar.
-
Range modu → RSI ekstrem + isteğe bağlı CCI / Bollinger / Stokastik ile hızlı dönüşler.
-
-
Risk Yönetimi: ATR tabanlı SL/TP, spread ve seans filtreleri, Cuma 21:00 (RO) tüm pozisyon kapanışı.
-
Güvenlik Molası: Art arda 7 kayıptan sonra EA durur ve bir sonraki işlem gününde devam eder.
Sonuç: sabit stoplu, grid veya martingale içermeyen, günlük kaybı kontrol eden prop‑firm dostu bir profil.
3. Para Yönetimi ve Gereksinimler
-
0,01 lot ile hemen çalışır (1 : 20 kaldıraçta ≈ 95 USD marj).
-
Broker en az 0,1 lot mu istiyor? Parametrelerden Lots = 0.1 yapın.
-
Sabit lot veya % risk seçeneği (varsayılan %1).
-
Önerilen minimum bakiye 500 USD.
-
Dahili marj koruması: serbest marj %40’ın altına düşerse yeni emir engellenir.
4. Canlı Beklentiler
-
Aylık 10‑12 işlem (swing & intraday, birkaç saat‑1 gün pozisyon).
-
Varsayılan riskte tarihî DD <%10.
-
İşlem başı %0,5‑1 riskle aylık %4‑8 kâr hedefi.
-
Altın çok sakin olduğunda işlem yapmaz; sabırla doğru anı bekler.
5. Hızlı Kurulum
-
GOLD / XAUUSD M15 grafiğini açın.
-
Dorado Gold EA’yı ekleyin, varsayılan parametrelerle bırakın veya lot / riski ayarlayın.
-
MT5 ya da VPS’i 24 saat çalışır halde tutun (gecikme < 100 ms).
6. Paket & Güncellemeler
-
Derlenmiş EX5 dosyası (DLL yok).
-
Tamamen düzenlenebilir hazır parametreler.
-
MQL5 Market üzerinden ömür boyu güncelleme; sorular ürün tartışma sekmesinde yanıtlanır.
Risk Uyarısı
Kaldıraçlı CFD işlemleri yüksek risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki kazançları garanti etmez. Önce demo hesapta test edin ve sorumlu bir sermaye yönetimi uygulayın.