Dorado Gold EA Xauusd

Meilleur Gold EA • Robot Or MT5 • EA XAUUSD pour Micro‑Lots

Dorado Gold EA est un Expert Advisor de swing et day‑trading court terme pour le CFD GOLD / XAUUSD. Conçu pour les courtiers acceptant des positions à partir de 0,01 lot, il maintient un drawdown maximal inférieur à 10 % tout en répondant aux recherches populaires de MQL5 telles que « gold ea », « low drawdown ea » et « prop‑firm robot ».

1. Tarification de lancement

(le prix augmente automatiquement lorsque chaque lot de licences est épuisé)

Phase Licences Licence à vie Location 1 mois 3 mois 6 mois Early Bird 10 premières 79 USD 30 USD 55 USD 75 USD Growing 11 – 30 99 USD 35 USD 69 USD 95 USD Standard 31 + 149 USD 45 USD 90 USD 120 USD

2. Vue d’ensemble de la stratégie

Filtre de tendance (H4) – deux EMA ne prennent que les trades dans le sens dominant.

Portail de volatilité (ATR) – l’EA bascule automatiquement entre logique « tendance » et « range » selon l’ATR.

Moteur d’entrée (M15) Mode tendance : inversion EMA + franchissement zéro du MACD pour capter les impulsions. Mode range : extrême du RSI + CCI / Bollinger / Stochastique (optionnel) pour les retours rapides.

Gestion du risque – SL/TP basés sur l’ATR, filtres de spread et de session, clôture vendredi 21 h (heure RO).

Pause de sécurité – après 7 pertes consécutives, l’EA se met en pause et reprend le jour de trading suivant.

Résultat : un profil compatible prop‑firm : stops fixes, aucun grid, aucun martingale, perte quotidienne maîtrisée.

3. Money‑management & exigences

Prêt à l’emploi avec 0,01 lot (≈ 95 USD de marge avec 1 : 20).

Courtier imposant min 0,1 lot ? Réglez simplement Lots = 0.1 .

Lot fixe ou risque en % par trade (1 % par défaut).

Solde minimum recommandé : 500 USD .

Garde‑marge intégré : bloque les ordres si la marge libre < 40 %.

4. Attentes en réel

10‑12 opérations par mois (swing & intraday, maintien de quelques heures à 1 jour).

Drawdown historique < 10 % au risque par défaut.

Objectif 4‑8 % mensuel avec un risque de 0,5‑1 % par trade.

Périodes plates possibles lors de séances très calmes sur l’or – l’EA attend patiemment.

5. Installation rapide

Ouvrir un graphique GOLD / XAUUSD M15. Attacher Dorado Gold EA, conserver les paramètres par défaut ou régler lot / risque. Laisser MT5 ou le VPS tourner 24 h, latence < 100 ms.

6. Contenu & mises à jour

Fichier EX5 compilé (sans DLL).

Paramètres par défaut prêts à l’emploi, entièrement éditables.

Mises à jour à vie via MQL5 Market ; questions traitées dans l’onglet discussion.

Avertissement de risque

Le trading de CFD avec effet de levier comporte un risque élevé. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez d’abord sur compte démo et appliquez une gestion du capital responsable.



