Dorado Gold EA Xauusd
- Experts
- Sorin Alexandru Mocanu
- Version: 2.0
- Mise à jour: 25 octobre 2025
- Activations: 10
Meilleur Gold EA • Robot Or MT5 • EA XAUUSD pour Micro‑Lots
Dorado Gold EA est un Expert Advisor de swing et day‑trading court terme pour le CFD GOLD / XAUUSD. Conçu pour les courtiers acceptant des positions à partir de 0,01 lot, il maintient un drawdown maximal inférieur à 10 % tout en répondant aux recherches populaires de MQL5 telles que « gold ea », « low drawdown ea » et « prop‑firm robot ».
1. Tarification de lancement
(le prix augmente automatiquement lorsque chaque lot de licences est épuisé)
|Phase
|Licences
|Licence à vie
|Location 1 mois
|3 mois
|6 mois
|Early Bird
|10 premières
|79 USD
|30 USD
|55 USD
|75 USD
|Growing
|11 – 30
|99 USD
|35 USD
|69 USD
|95 USD
|Standard
|31 +
|149 USD
|45 USD
|90 USD
|120 USD
2. Vue d’ensemble de la stratégie
-
Filtre de tendance (H4) – deux EMA ne prennent que les trades dans le sens dominant.
-
Portail de volatilité (ATR) – l’EA bascule automatiquement entre logique « tendance » et « range » selon l’ATR.
-
Moteur d’entrée (M15)
-
Mode tendance : inversion EMA + franchissement zéro du MACD pour capter les impulsions.
-
Mode range : extrême du RSI + CCI / Bollinger / Stochastique (optionnel) pour les retours rapides.
-
-
Gestion du risque – SL/TP basés sur l’ATR, filtres de spread et de session, clôture vendredi 21 h (heure RO).
-
Pause de sécurité – après 7 pertes consécutives, l’EA se met en pause et reprend le jour de trading suivant.
Résultat : un profil compatible prop‑firm : stops fixes, aucun grid, aucun martingale, perte quotidienne maîtrisée.
3. Money‑management & exigences
-
Prêt à l’emploi avec 0,01 lot (≈ 95 USD de marge avec 1 : 20).
-
Courtier imposant min 0,1 lot ? Réglez simplement Lots = 0.1.
-
Lot fixe ou risque en % par trade (1 % par défaut).
-
Solde minimum recommandé : 500 USD.
-
Garde‑marge intégré : bloque les ordres si la marge libre < 40 %.
4. Attentes en réel
-
10‑12 opérations par mois (swing & intraday, maintien de quelques heures à 1 jour).
-
Drawdown historique < 10 % au risque par défaut.
-
Objectif 4‑8 % mensuel avec un risque de 0,5‑1 % par trade.
-
Périodes plates possibles lors de séances très calmes sur l’or – l’EA attend patiemment.
5. Installation rapide
-
Ouvrir un graphique GOLD / XAUUSD M15.
-
Attacher Dorado Gold EA, conserver les paramètres par défaut ou régler lot / risque.
-
Laisser MT5 ou le VPS tourner 24 h, latence < 100 ms.
6. Contenu & mises à jour
-
Fichier EX5 compilé (sans DLL).
-
Paramètres par défaut prêts à l’emploi, entièrement éditables.
-
Mises à jour à vie via MQL5 Market ; questions traitées dans l’onglet discussion.
Avertissement de risque
Le trading de CFD avec effet de levier comporte un risque élevé. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez d’abord sur compte démo et appliquez une gestion du capital responsable.