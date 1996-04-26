Dorado Gold EA Xauusd

Miglior Gold EA • Robot Oro MT5 • EA XAUUSD per Micro‑Lotti
Dorado Gold EA è un Expert Advisor di swing e day‑trading di breve periodo per il CFD GOLD / XAUUSD. Progettato per broker che consentono posizioni da 0,01 lotto, mantiene il drawdown massimo sotto il 10 % e risponde alle ricerche più popolari su MQL5 come “gold ea”, “low drawdown ea” e “prop‑firm robot”.

1. Prezzi di lancio

(il prezzo aumenta automaticamente quando ogni blocco di licenze è esaurito)

Fase Licenze Licenza a vita Noleggio 1 mese 3 mesi 6 mesi
Early Bird prime 10 79 USD 30 USD 55 USD 75 USD
Growing 11‑30 99 USD 35 USD 69 USD 95 USD
Standard 31 + 149 USD 45 USD 90 USD 120 USD

2. Strategia – panoramica

  • Filtro trend (H4) – due EMA permettono operazioni solo nella direzione dominante.

  • Filtro volatilità (ATR) – l’EA passa in automatico fra logica trend e range in base all’ATR.

  • Motore di ingresso (M15)

    • Modalità trend → inversione EMA + MACD sopra/sotto lo zero per cogliere gli impulsi.

    • Modalità range → estremi RSI con CCI / Bollinger / Stocastico opzionali per rapidi rimbalzi.

  • Gestione del rischio – SL/TP basati su ATR, filtri di spread e sessione, chiusura posizioni il venerdì alle 21:00 (ora RO).

  • Pausa di sicurezza – dopo 7 perdite consecutive l’EA si mette in pausa e riparte il giorno di trading successivo.

Risultato: profilo adatto a prop‑firm – stop fissi, senza griglie né martingala, controllo della perdita giornaliera.

3. Money‑management & requisiti

  • Pronto all’uso con 0,01 lotto (≈ 95 USD di margine con leva 1 : 20).

  • Il broker richiede minimo 0,1 lotto? Imposta Lots = 0.1 nei parametri.

  • Lotto fisso o rischio in % per trade (1 % di default).

  • Capitale minimo consigliato 500 USD.

  • Margin‑guard integrato: blocca nuovi ordini se la free margin scende sotto il 40 %.

4. Aspettative in live

  • 10‑12 operazioni al mese (swing e intraday, da poche ore a un giorno).

  • Drawdown storico < 10 % con rischio di default.

  • Obiettivo 4‑8 % mensile con rischio 0,5‑1 % per operazione.

  • In sessioni molto calme sull’oro l’EA può restare inattivo – attende il momento giusto.

5. Installazione rapida

  1. Apri il grafico GOLD / XAUUSD M15.

  2. Attacca Dorado Gold EA, lascia i parametri di default o regola lotto / rischio.

  3. Mantieni MT5 o VPS acceso 24 h, latenza < 100 ms.

6. Pacchetto & aggiornamenti

  • File EX5 compilato (nessuna DLL).

  • Parametri di default pronti, completamente modificabili.

  • Aggiornamenti a vita tramite MQL5 Market; domande gestite nel tab di discussione.

Avvertenza sul rischio
Il trading di CFD con leva finanziaria comporta un alto rischio. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Prova prima su conto demo e applica una gestione del capitale responsabile.


Prodotti consigliati
Nova ICH Trader
Anita Monus
Experts
LIMITED OCTOBER DISCOUNT EVENT All Nova EAs now   $80   (was   $150 ) — save nearly   50% Or   rent for $30 / month Nova ICH Trader is built on the timeless power of the Ichimoku Kinko Hyo system — reengineered into a fully automated trading solution that understands trend, momentum, and equilibrium in one cohesive framework. This Expert Advisor doesn’t just follow price — it interprets structure, space, and sentiment with precision. By analyzing cloud dynamics, crossovers, and distance fro
UJ Master EA
Matej Hofman
Experts
Introducing   UJ Master EA, a simple  yet powerful Expert Advisor for trading the USDJPY pair! Developed, tested and traded by a team of experienced traders with trading experience of over two decades. Prop-Firms Ready Easy To Set up Not sensitive to broker conditions  UJ Master EA is updated every 3 months to get the best results! UJ Master EA   utilizes a complex price action strategy and smart money concepts, following strict mechanical rules. For the best possible results, follow these ste
Femto Core
Imam Nasrudin
Experts
[Femto Core] Professional, reliable & safe gold trading robot. Introducing the advanced Expert Advisor developed for the XAUUSD pair, EA combines 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, namely Breakout M5 and M6, then this EA is designed in such a way by using custom fibonacci levels and using the BULL BEAR POWER comparison filter to detect trend strength on the M15 TimeFrame,  This indicator is a special indicator developed by the maker, to determine the percentage of BULL and BEAR candle streng
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Experts
Smart Edge Analyzer — Edge Your Risk. Master Your Market. Smart Edge Analyzer is a powerful fully automated trading robot designed for traders who want intelligent, precision-driven market entries — without lifting a finger. Originally created as a manual signal tool, Smart Edge Analyzer has been fully upgraded to place real trades automatically based on advanced technical conditions. It combines robust market analysis with a smart execution engine that protects your capital while capturing
Hedge MA
Abdelhak Bekkali
Experts
Hedge MA is both a moving average cross EA and hedging EA, designed to recover a loss of a losing trade by opening an opposite trade, or more, if necessary. If the initial trade will be lost, the hedge trade will win. If the initial trade wins, then the hedge trade might not even get triggered and will be cancelled. The EA is designed for МТ5 hedge accounts. Recommended account - cent МТ5 hedge, at least 15000 USD cents ($150), leverage - 1:500. Recommended timeframe - М5. The default settings a
MoMo Trade MT5
Dmitry Homenkov
Experts
MoMo Trade MT5 (MT4 version https://www.mql5.com/ru/market/product/57354 )   - trading system based on one of the momentum strategies. It uses simple and reliable tools like MACD and EMA to find entry points. The trading strategy looks for reversal patterns after trend area. The EA has implemented to work on M5 timeframe and focuses on short-term profit targets. But it also can be used on any timeframe. Volume calculation The volume amount is fixed ( Fixed volume ) or calculated based on risk pe
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Experts
Perché scegliere un bot di trading senza account di segnali per il tracciamento? Tracciamento trade live:   Account principale  |  Account secondario  | Canale ufficiale AOT  Questo EA è adatto per sfide di prop firm e account di trading personali, combinando strumenti analitici con funzionalità di gestione del rischio per supportare il tuo trading. AOT MT5 EA di trading multi-simbolo: AOT è un EA progettato per assistere il trader utilizzando IA avanzata per l'analisi di mercato su 16 coppi
LittleLight
Rukhzoramo Qurbonnazarova
Experts
LittleLight is an advanced expert advisor (TEMA and MA) designed to help traders profit from market trends. This Advisor is based on 2 standard indicators from the terminal, both indicators have the period settings of 14 Moving Average (MA) and Triple Exponential Moving Average. A buy/sell deal will be opened when the two lines intersect. If the TEMA line is below the MA at the time of intersection, we will open a sell order. Accordingly, it eats and the TEMA line became higher than the Moving A
Magnet Scalper Pro MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
In this EA you will have two sources of income: 1- Direct trades 2- Rebates from your broker. Thus insure to register under an IB that shares with you their revenues Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Magnet Scalper Pro" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this i
MMM Classic Alligator EA
Andre Tavares
Experts
This EA uses an Alligator indicator and has a classic strategy to trade as the Alligators Jaw, Teeth and Lips calculation results are compared each tick. This way, the EA opens orders at right moment and closes the orders as it reaches the right profit value. It protects your money because it is provided with: trailing stop loss to protect your profit. Once your order has a positive profit, it sets SL at a certain distance in order to keep a positive profit; Spread value limit to prevent opening
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Rey Toro
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now Rey Toro this amazing EA was made and carefully tested for the EUR/NZD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is keep your capital safely behind this incredible bull and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Experts
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
TradeGhost
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Small steps are big peaks
Anton Chuev
Experts
This Expert Advisor is designed for a large number of positions with a small profit. In case of a drawdown, a position is opened in the opposite direction with recalculated lot size and reduced amount of points for closure. It trades along the trend based on Moving Average, and opens positions during a drawdown based on Stochastic. For each addition of a position, there are certain rules that take the current situation into account. Lot size for the first position is also calculated automaticall
The Line Electron EA
Dhaval Prahladbhai Patel
Experts
The Line Electron EA - Advanced Multi-Currency Trading System Precision trading in the dynamic forex market requires sophisticated algorithms, adaptive strategies, and robust risk management. The Line Electron EA seamlessly integrates these critical elements into an intelligent system designed for optimal multi-currency trading performance. With five years of proven market experience and cutting-edge signal line technology, The Line Electron EA represents the evolution of algorithmic trading, he
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
EA Leggera
Artem Titarenko
Experts
EA Leggera è un Expert Advisor avanzato e altamente efficace con una strategia affidabile e sicura. Questo è uno strumento di trading professionale che ha il potere sinergico di metodi avanzati di trading piatto e metodi di tendenza adattivi. I metodi implementati ci hanno permesso di aumentare l'efficienza e la velocità nel considerare la situazione del mercato, al fine di sfruttare ogni momento del mercato a nostro vantaggio. Il blocco analitico, insieme ai dati del grafico dei prezzi, tiene c
Satoshi Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/149784 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/149785 Satoshi Nakamoto – Expert Advisor BTCUSD M5 Satoshi Nakamoto è un Expert Advisor specializzato, progettato esclusivamente per BTCUSD sul timeframe M5. Combina ingressi basati sull'RSI con uscite basate sull'ADX, oltre a solidi livelli di gestione del rischio. L'obiettivo: catturare i micro-movimenti di Bitcoin mantenendo al contempo una rigorosa protezione del conto. Caratt
Fisherman MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/127890 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/127891 Fisherman è un Expert Advisor (EA) avanzato basato su griglia progettato per catturare sistematicamente i movimenti dei prezzi. Proprio come un pescatore che lancia una rete per catturare pesci, questo EA distribuisce una griglia strutturata di ordini in sospeso per massimizzare le opportunità di mercato. L'EA funziona in due modalità flessibili: 1. Modalità automatica: l'EA
BandsFill Multiplayer EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal Expert Advisor is equally good for both scalping and conservative multi-currency trading of simultaneous trading of several pairs. This  Expert Advisor  is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our   BandsFill   Indicator  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the oppo
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Experts
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
Femto Ground
Imam Nasrudin
Experts
[Femto Ground] Professional, reliable & safe GBPUSD trading robot. Introducing the advanced Expert Advisor developed for the GBPUSD pair, EA combines 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, namely Breakout M5 and M12, then this EA is designed in such a way by using custom fibonacci levels and using the BULL BEAR POWER comparison filter to detect trend strength on the M15 TimeFrame,  This indicator is a special indicator developed by the maker, to determine the percentage of BULL and BEAR candle s
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
Experts
Approfitta delle mosse esplosive che si verificano all'apertura degli indici azionari e concediti un vantaggio attuabile ogni giorno. Il breakout dell'intervallo di apertura EA può essere modificato a proprio piacimento per catturare le tendenze che si formano subito dopo l'apertura ogni giorno sui principali indici azionari come DAX, DOW, NASDAQ e S&P500. Queste aperture si verificano ogni giorno alla stessa ora, quindi sai quando si verificherà la volatilità e spesso subito dopo l'apertura di
Trend Gator
Pankaj Raj Kumar Tolani
Experts
This Expert Advisor is a fully automated trading system on the most popular major currency pairs and is based on Moving Average and Alligator settings optimized to get the maximum return over time. Draw Down is controlled using trailing stop and each currency can have different set files. A Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program hence making inputs options very simple and easy to understand. SET FILES ARE ADDED TO THE COMMENT #1   OFFER until 3
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.88 (33)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (328)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (18)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets   LMAX   Tickmill The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illus
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.96 (26)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.08 (25)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (482)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 2 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.8 (5)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.58 (36)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (27)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.31 (68)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Golden Mirage mt5
Michela Russo
5 (5)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (26)
Experts
EA New Player — Un Expert Advisor di Trading di Nuova Generazione Non si limita a fare trading: cambia le regole del gioco. EA New Player è un innovativo Expert Advisor di portafoglio per MT5, basato su sette comprovate strategie di analisi tecnica. Non utilizza l'intelligenza artificiale, ma supera molte soluzioni di reti neurali grazie alla sua architettura sofisticata, alla logica trasparente e al sistema di filtraggio dei segnali flessibile. PROMOZIONE 1+1: Acquista un Expert Advisor e rice
GOLD Dahab
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
4.67 (9)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Altri dall’autore
Shaolin Trend Follow
Sorin Alexandru Mocanu
5 (1)
Indicatori
Shaolin Trend Follow v2.1 Ottimizzato per EURUSD su MetaTrader 5 Un indicatore leggero e puramente di segnale che segue un rigoroso flusso di lavoro “top-down”: prima conferma il movimento dominante su H4, poi attende i motori di ingresso adattati alla volatilità su M15. Nessun ordine automatico né gestione del capitale: solo marcatori chiari / quando le condizioni si allineano, per consentirti di agire a tuo piacimento. Conferma del trend su H4 Parabolic SAR + filtro ADX assicurano che veng
FREE
SAM Waves AutoTrader
Sorin Alexandru Mocanu
5 (1)
Experts
SAM Waves AutoTrader – Expert Advisor Multi–Valuta di Precisione per Trader Intraday (EA grafico M15 • Conferma di trend H4 • Robot Forex con SL/TP fissi • No Grid / No Martingale / No Hedging • Analisi Top-Down • Miglior EA MT5 2025 • Prop-Firm-Friendly & Bot di Trading Automatico Sicuro) Offerta di Lancio – Prezzi Speciali Early-Adopters Valida fino al 31 luglio 2025 o fino alle prime 15 vendite di luglio , a seconda di quale evento si verifichi per primo. Tipo di licenza Prezzo Promo Prezz
SAM Waves PRO
Sorin Alexandru Mocanu
5 (1)
Indicatori
SAM Waves PRO – Professional Signal Indicator for Day Trading SAM Waves PRO is the extended version of the popular SAM Waves indicator, designed specifically for disciplined intraday Forex traders. It includes real-time notifications via push, email, and sound alerts, ensuring you never miss a qualified trading signal. Backtested on over 5.5 years of historical data, the strategy has achieved a consistent win rate above 60 percent when traded using a fixed stop loss and take profit between 20 an
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione