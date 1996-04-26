Dorado Gold EA Xauusd
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 25 ottobre 2025
- Attivazioni: 10
Miglior Gold EA • Robot Oro MT5 • EA XAUUSD per Micro‑Lotti
Dorado Gold EA è un Expert Advisor di swing e day‑trading di breve periodo per il CFD GOLD / XAUUSD. Progettato per broker che consentono posizioni da 0,01 lotto, mantiene il drawdown massimo sotto il 10 % e risponde alle ricerche più popolari su MQL5 come “gold ea”, “low drawdown ea” e “prop‑firm robot”.
1. Prezzi di lancio
(il prezzo aumenta automaticamente quando ogni blocco di licenze è esaurito)
|Fase
|Licenze
|Licenza a vita
|Noleggio 1 mese
|3 mesi
|6 mesi
|Early Bird
|prime 10
|79 USD
|30 USD
|55 USD
|75 USD
|Growing
|11‑30
|99 USD
|35 USD
|69 USD
|95 USD
|Standard
|31 +
|149 USD
|45 USD
|90 USD
|120 USD
2. Strategia – panoramica
Filtro trend (H4) – due EMA permettono operazioni solo nella direzione dominante.
Filtro volatilità (ATR) – l’EA passa in automatico fra logica trend e range in base all’ATR.
-
Motore di ingresso (M15)
Modalità trend → inversione EMA + MACD sopra/sotto lo zero per cogliere gli impulsi.
-
Modalità range → estremi RSI con CCI / Bollinger / Stocastico opzionali per rapidi rimbalzi.
-
Gestione del rischio – SL/TP basati su ATR, filtri di spread e sessione, chiusura posizioni il venerdì alle 21:00 (ora RO).
Pausa di sicurezza – dopo 7 perdite consecutive l’EA si mette in pausa e riparte il giorno di trading successivo.
Risultato: profilo adatto a prop‑firm – stop fissi, senza griglie né martingala, controllo della perdita giornaliera.
3. Money‑management & requisiti
Pronto all’uso con 0,01 lotto (≈ 95 USD di margine con leva 1 : 20).
Il broker richiede minimo 0,1 lotto? Imposta Lots = 0.1 nei parametri.
Lotto fisso o rischio in % per trade (1 % di default).
Capitale minimo consigliato 500 USD.
Margin‑guard integrato: blocca nuovi ordini se la free margin scende sotto il 40 %.
4. Aspettative in live
10‑12 operazioni al mese (swing e intraday, da poche ore a un giorno).
Drawdown storico < 10 % con rischio di default.
Obiettivo 4‑8 % mensile con rischio 0,5‑1 % per operazione.
In sessioni molto calme sull’oro l’EA può restare inattivo – attende il momento giusto.
5. Installazione rapida
Apri il grafico GOLD / XAUUSD M15.
Attacca Dorado Gold EA, lascia i parametri di default o regola lotto / rischio.
-
Mantieni MT5 o VPS acceso 24 h, latenza < 100 ms.
6. Pacchetto & aggiornamenti
File EX5 compilato (nessuna DLL).
Parametri di default pronti, completamente modificabili.
Aggiornamenti a vita tramite MQL5 Market; domande gestite nel tab di discussione.
Avvertenza sul rischio
Il trading di CFD con leva finanziaria comporta un alto rischio. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Prova prima su conto demo e applica una gestione del capitale responsabile.