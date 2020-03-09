Stealth MT5





STEALTH - Puissance invisible, profit visible

STEALTH est un Expert Advisor nouvelle génération conçu pour les traders souhaitant opérer discrètement. Doté d'un mécanisme unique d'ordres en attente cachés, cet EA élimine la détection précoce des courtiers et les glissements dus aux faux mouvements du marché.





Au lieu de placer des ordres en attente visibles, STEALTH utilise des lignes horizontales invisibles comme déclencheurs d'exécution. Une fois que le prix atteint ces niveaux, l'EA ouvre instantanément des ordres au marché avec SL, TP et Trailing Stop cachés, garantissant un contrôle total et une discrétion totale.





Fonctionnalités principales

Ordres en attente cachés

Logique d'achat/vente stop sans exposer les ordres au courtier ; déclenchée uniquement lorsque le prix atteint les lignes furtives.





SL/TP/Trailing Stop invisibles

Toute la gestion des risques est exécutée par programmation, à l'abri des manipulations du courtier.





Contrôle du filtre temporel

Tradez uniquement pendant vos séances de marché préférées avec des heures de début et de fin personnalisables.





Dimensionnement dynamique des lots

Utilisez le mode lot fixe ou composition automatique avec calcul basé sur le solde.





Modes anti-courtier et anti-backtest

Comportement furtif optionnel pour éviter la détection du courtier ou les erreurs de lecture du simulateur.





Paramètres d'entrée

Gestion des lots : Lot fixe / Lot automatique (basé sur le solde)





Distance d'attente : Distance réglable par rapport au prix actuel





SL / TP / Stop suiveur : Contrôle total des risques cachés





Filtre temporel : Fenêtre de trading personnalisable





Filtre de spread : Évitez les entrées à spread élevé





Idéal pour :

XAUUSD (or), BTCUSD ou paires à forte volatilité





Scalping d'actualités avec exécution cachée





Traders souhaitant une protection supplémentaire contre la chasse aux stop loss





Avertissement :

STEALTH n'utilise pas de techniques de martingale, de grille ou de sureffet de levier. Chaque transaction est calculée, contrôlée et masquée, comme une véritable mission furtive.





Conseil : Placez vos niveaux de furtivité avec soin. Vous ne faites pas que trader : vous tendez une embuscade au marché.