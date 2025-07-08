GoldenKnight

5

Rimangono solo 1 copie, al prezzo di 799 USD.

Il prossimo prezzo sarà di 1399 USD. Rimani aggiornato e non perderlo. Il prezzo finale sarà di 9999 USD.

Segnale in diretta https://www.mql5.com/zh/signals/2325976?source=Site+Signals+My#!tab=account

Non è necessario alcun setup complesso. Basta trascinarlo sul grafico e l'EA utilizzerà automaticamente i parametri ottimali integrati. Puoi mettere da parte il lavoro e andare in vacanza, lasciando il resto a GoldenKnight.

Strumento di trading: XAUUSD (ORO)
Intervallo di tempo: M1

GoldenKnight è un EA di trading a griglia progettato con cura, che combina oltre 20 anni di esperienza nel trading e un'ottimizzazione continua, quasi perfetto. I miei creatori hanno integrato una profonda conoscenza del mercato e competenze professionali in ogni riga del mio codice, garantendo così le migliori performance di trading.

GoldenKnight utilizza un metodo unico a griglia che, tramite una copertura testa-coda, regola gli ordini differenti e gestisce le posizioni in modo scientifico e razionale.

Impostazioni dell'EA:

Piattaforma: Consigliato ICMarkets (IC)

Saldo: Minimo 200 USD, consigliato sopra 1000 USD

Leva: Minimo 1:100, consigliato sopra 1:500

Tipo di account: Account di copertura

VPS: Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Il backtest storico di GoldenKnight dal 2020 al 2025 mostra che con un deposito iniziale di 3000 USD, senza interesse composto, il risultato finale è stato di 104800 USD, con una crescita di 34,93 volte (3396,67%). Ci sono quasi ordini quotidiani, con un totale di 24.121 operazioni! Il drawdown massimo è stato del 3,58%.

Ottimizzazione a lungo termine e supporto tecnico:
GoldenKnight non solo sarà ottimizzato regolarmente e aggiornato per adattarsi alle condizioni di mercato in continua evoluzione, ma offre anche un supporto tecnico di alta qualità. Il nostro team di assistenza clienti ti aiuterà rapidamente con qualsiasi problema, garantendo la stabilità e l'efficienza a lungo termine dell'EA.


Recensioni 1
mrea59
1631
mrea59 2025.07.11 13:38 
 

Been running EA since start of this week (demo only) bought EA as was at a low price, thought it was worth the risk as back testing was very good and didn't want to wait incase price increased. Have to say that I am very impressed - starting balance was $5.4K now stands at $5.8. using default settings as advised by the developer - however, yesterday I increased the starting lot from 0.01 to 0.02 just to see the difference. This was against the advice of the developer who is extremely helpful and quick to respond. In the comments I have attached just todays results to date - EA is still running and have open trades, so hopefully todays profits will be higher than those attached. Hoping that I have stumbled on a great EA

