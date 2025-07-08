GoldenKnight
Non è necessario alcun setup complesso. Basta trascinarlo sul grafico e l'EA utilizzerà automaticamente i parametri ottimali integrati. Puoi mettere da parte il lavoro e andare in vacanza, lasciando il resto a GoldenKnight.
Strumento di trading: XAUUSD (ORO)
Intervallo di tempo: M1
GoldenKnight è un EA di trading a griglia progettato con cura, che combina oltre 20 anni di esperienza nel trading e un'ottimizzazione continua, quasi perfetto. I miei creatori hanno integrato una profonda conoscenza del mercato e competenze professionali in ogni riga del mio codice, garantendo così le migliori performance di trading.
GoldenKnight utilizza un metodo unico a griglia che, tramite una copertura testa-coda, regola gli ordini differenti e gestisce le posizioni in modo scientifico e razionale.
Impostazioni dell'EA:
Piattaforma: Consigliato ICMarkets (IC)
Saldo: Minimo 200 USD, consigliato sopra 1000 USD
Leva: Minimo 1:100, consigliato sopra 1:500
Tipo di account: Account di copertura
VPS: Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Been running EA since start of this week (demo only) bought EA as was at a low price, thought it was worth the risk as back testing was very good and didn't want to wait incase price increased. Have to say that I am very impressed - starting balance was $5.4K now stands at $5.8. using default settings as advised by the developer - however, yesterday I increased the starting lot from 0.01 to 0.02 just to see the difference. This was against the advice of the developer who is extremely helpful and quick to respond. In the comments I have attached just todays results to date - EA is still running and have open trades, so hopefully todays profits will be higher than those attached. Hoping that I have stumbled on a great EA