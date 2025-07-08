GoldenKnight

Aucune configuration complexe n’est nécessaire. Il vous suffit de le glisser sur le graphique, et l’EA utilisera automatiquement ses paramètres optimaux intégrés. Vous pouvez mettre de côté votre travail et partir en vacances, le reste est entre les mains de GoldenKnight.

Instrument de trading : XAUUSD (OR)
Période : M1

GoldenKnight est un EA de trading sur grille soigneusement conçu, combinant plus de 20 ans d’expérience en trading et une optimisation continue, presque parfait. Mes créateurs ont intégré une connaissance approfondie des marchés et des compétences professionnelles dans chaque ligne de mon code, garantissant ainsi des performances optimales.

GoldenKnight utilise une méthode unique de grille qui, par le biais de la couverture tête-queue, ajuste différentes ordres, gérant ainsi les positions de manière scientifique et rationnelle.

Paramètres de l’EA :

Plateforme : ICMarkets (IC) recommandé

Solde : Minimum 200 USD, recommandé au-dessus de 1000 USD

Levier : Minimum 1:100, recommandé au-dessus de 1:500

Type de compte : Compte de couverture

VPS : Fonctionne 24h/24, 7j/7

Les tests historiques de GoldenKnight de 2020 à 2025 montrent qu’avec un dépôt initial de 3000 USD, sans intérêt composé, le résultat final était de 104800 USD, soit une croissance de 34,93 fois (3396,67 %). Il y a presque des transactions quotidiennes, avec un total de 24 121 ordres ! La perte maximale flottante était de 3,58 %.

Optimisation à long terme et support technique :
GoldenKnight sera régulièrement optimisé et mis à jour pour s’adapter aux conditions changeantes du marché, tout en offrant un support technique de haute qualité. Notre équipe de support client vous aidera rapidement en cas de problème, garantissant ainsi la stabilité et l’efficacité à long terme de l’EA.


Avis 1
mrea59
1626
mrea59 2025.07.11 13:38 
 

Been running EA since start of this week (demo only) bought EA as was at a low price, thought it was worth the risk as back testing was very good and didn't want to wait incase price increased. Have to say that I am very impressed - starting balance was $5.4K now stands at $5.8. using default settings as advised by the developer - however, yesterday I increased the starting lot from 0.01 to 0.02 just to see the difference. This was against the advice of the developer who is extremely helpful and quick to respond. In the comments I have attached just todays results to date - EA is still running and have open trades, so hopefully todays profits will be higher than those attached. Hoping that I have stumbled on a great EA

