Signal en direct https://www.mql5.com/zh/signals/2325976?source=Site+Signals+My#!tab=account
Aucune configuration complexe n’est nécessaire. Il vous suffit de le glisser sur le graphique, et l’EA utilisera automatiquement ses paramètres optimaux intégrés. Vous pouvez mettre de côté votre travail et partir en vacances, le reste est entre les mains de GoldenKnight.
Instrument de trading : XAUUSD (OR)
Période : M1
GoldenKnight est un EA de trading sur grille soigneusement conçu, combinant plus de 20 ans d’expérience en trading et une optimisation continue, presque parfait. Mes créateurs ont intégré une connaissance approfondie des marchés et des compétences professionnelles dans chaque ligne de mon code, garantissant ainsi des performances optimales.
GoldenKnight utilise une méthode unique de grille qui, par le biais de la couverture tête-queue, ajuste différentes ordres, gérant ainsi les positions de manière scientifique et rationnelle.
Paramètres de l’EA :
Plateforme : ICMarkets (IC) recommandé
Solde : Minimum 200 USD, recommandé au-dessus de 1000 USD
Levier : Minimum 1:100, recommandé au-dessus de 1:500
Type de compte : Compte de couverture
VPS : Fonctionne 24h/24, 7j/7
Been running EA since start of this week (demo only) bought EA as was at a low price, thought it was worth the risk as back testing was very good and didn't want to wait incase price increased. Have to say that I am very impressed - starting balance was $5.4K now stands at $5.8. using default settings as advised by the developer - however, yesterday I increased the starting lot from 0.01 to 0.02 just to see the difference. This was against the advice of the developer who is extremely helpful and quick to respond. In the comments I have attached just todays results to date - EA is still running and have open trades, so hopefully todays profits will be higher than those attached. Hoping that I have stumbled on a great EA