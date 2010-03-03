QuantCore Levels - Consulente di trading basato sui livelli di supporto e resistenzaSi tratta di un consulente di trading intelligente (robot) creato sulla base dei principi classici dell'analisi tecnica e integrato dalla potenza dell'intelligenza artificiale OpenAI. La principale strategia di trading del consulente è quella di lavorare sui livelli di supporto e resistenza, il che lo rende uno strumento universale sia per i mercati in trend che per quelli piatti.





Informazioni necessarie e impostazioni del consulente qui - link









Strategia di base

QuantCore Levels analizza la struttura del mercato, identificando le principali zone di supporto e resistenza in base ai dati storici e alla volatilità attuale. Il consulente cerca la conferma di un rollback o di una rottura dei livelli e apre posizioni nella direzione del potenziale movimento dei prezzi, tenendo conto del rischio e della probabilità di continuazione del trend.





Intelligenza artificiale e apprendimento automatico





Il consulente è stato sviluppato e ottimizzato con la partecipazione di OpenAI, che ha consentito:





Migliorare l'algoritmo di identificazione del livello.





Eliminare il fattore umano soggettivo.





Eseguire l'apprendimento automatico su un ampio campione di dati di mercato del 2020.





Adattare la logica di entrate e uscite a seconda delle fasi del mercato (andamento, consolidamento, novità, ecc.).









Caratteristiche principali





Marcatura automatica dei livelli: supporto, resistenza, zona di consolidamento.





Gestione adattiva del rischio: la dimensione del lotto e lo stop loss vengono selezionati in base alla forza del segnale e alla volatilità.





Filtraggio dei falsi breakout: utilizza un modello addestrato per distinguere tra segnali veri e falsi.





Ottimizzato sulla base della cronologia dal 2020: il modello è stato addestrato su periodi di elevata volatilità, crisi e movimenti laterali.





Impostazioni minime - adattamento massimo: il consulente si adatta automaticamente al mercato.









Vantaggi





Logica affidabile, testata nel tempo (livelli S/R).





Un approccio intelligente basato sull'intelligenza artificiale.





Adattabilità alle diverse condizioni di mercato.





Non richiede l'intervento costante del commerciante.