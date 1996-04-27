Assistant to easy manage multiple orders
- Yardımcı programlar
- Supattra Sumethasorn
- Sürüm: 1.0
Birden fazla siparişinizi kolayca yönetmenizi sağlayan asistan
1. “Tek Tıklamayla Çoklu Sipariş Yönetiminde Ustalaşın – Riske Dayalı Parti Büyüklüğü, Kısmi Kapanışlar.
Yardımcı programın temel güçlü yönlerini vurgular: otomatik hacim/risk kontrolü, çoklu sipariş gözetimi
2. “Daha Akıllı Ticaret Yapın, Daha Zor Değil – Eşzamanlı Ticaret Yönetimi için Eksiksiz Bir Kontrol Paneli”
Birden fazla işlemde verimliliği ölçeklendirmek için EA'yı hepsi bir arada kontrol paneli olarak çerçeveler
3. “Tüm Emirleri Yönetecek Tek Panel – Kısmi Kapatma, Yarı Kapatma, Kar Kapatma, Tümünü Kapat
Aynı anda birden fazla pozisyonu yöneten yatırımcılara hitap eden temel işlevleri listeler
4. “Zahmetsiz Çoklu Pozisyon Kontrolü — SL/TP Hatları ve MetaTrader5 için Ortalama Fiyat Hattı”
Risk yönetimini, grafiksel ticaret arayüzünü vurgular,
5. SL ve TP'yi kolayca değiştirin; birden fazla sipariş yalnızca sürükleyip tıklayın
🧩 Bunlar Neden İşe Yarar?
Çoklu emir kontrolü: Kullanıcıların birden fazla emir için EA ticaret yardımında tam olarak aradıklarını ele alır"
Görsel kontrol panelinin çekiciliği: Yatırımcılar netlik istiyor; EA'nızın kontrol paneli satın alma ilgisini artırıyor
Not :
Bu, siparişleri kolayca yönetmeye yönelik araçlardır, kar ve zararı garanti etmez.
Riskten korunma stratejisi için uygun değildir.