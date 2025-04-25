EasyInsight MT4

5

EASY Insight – Akıllı Yatırım Burada Başlıyor

Genel Bakış
Tüm piyasayı – Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler – saniyeler içinde, hiç manuel grafik taraması yapmadan analiz edebileceğinizi hayal edin.

EASY Insight, gösterge verilerini uygulanabilir ticaret zekasına dönüştüren, yapay zekaya hazır bir dışa aktarma aracıdır. Artık tahminlere ve görsel karmaşaya zaman harcamak istemeyen yatırımcılar için geliştirilmiştir; tüm piyasanın anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar.

Bu, tamamen yeni bir ticaret seviyesi – sonsuz pencere değişimi yok, karmaşık grafik katmanları yok. Yalnızca zaten bildiğiniz araçlardan gelen saf, yapılandırılmış analiz: FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) ve Forex dışı varlıklar için IX Power (IXP).

Daha fazla kolaylık mı istiyorsunuz? Her şeyin tek kurulumda olduğu EASY Insight AIO'yu seçin – ek kurulum gerekmez, grafikte gösterge görselleri yok, sadece anında yapay zeka analizi için saf veri dışa aktarımı.

1. EASY Insight Ticaretinizi Neden Değiştirecek?

Çoklu Varlık Kapsamı
• Forex, metaller, kripto paralar, endeksler, hisseler – brokerınızın sunduğu her şeyi analiz edin.

Yapay Zeka Optimizasyonlu Dışa Aktarım
• ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity ve daha fazlasıyla doğrudan kullanılmak üzere tasarlanmış, son derece yapılandırılmış verileri dışa aktarın.

Dışa Aktarım İçeriği:
• 3 seçilebilir zaman diliminde baz ve karşıt para birimlerinin güç analizi (FXP’den).
• Net uzun pozisyon değişimleriyle duyarlılık dinamikleri (FXV’den).
• Hacim değişimleri (FXV), volatilite (FXD), hassas destek/direnç bölgeleri (FXL).
• M15, H1, D1 için OHLC dahil piyasa verileri.

Güçlü Prompt Mühendisliği
• Yapay zekanızın dışa aktarılan verileri doğru yorumlamasına yardımcı olmak için prompt dosyası dahil.
• Her türlü yapılandırılmış girişe sahip yapay zeka sistemiyle çalışır ve süper hızlı ticaret önerileri sağlar.

2. Daha fazlasını isteyen yatırımcılar için

Standart sürüm, temel göstergelerimize zaten sahip olan (veya ayrı ayrı lisanslamayı tercih eden), analiz sırasında araçlarını grafik üzerinde görmeyi isteyen yatırımcılar için uygundur.

Grafik katmanlarına ihtiyacınız yok mu? Sadelik mi tercih ediyorsunuz? O halde EASY Insight AIO sizin için ideal — her şey dahil, anında dışa aktarım için hazır, ek kurulum gerekmez.

3. Akıllı Klasör Yapısı

Verileriniz, varlık sınıfına göre (Forex, Kripto, Metaller vb.) otomatik olarak klasörlere ayrılır ve her biri, yapay zeka işlemesi, eğitim ve geriye dönük test için zaman aralıklı dışa aktarımlar içerir.

4. Toplulukta Kanıtlanmış Performans

Hızla büyüyen EASY Insight topluluğumuz, dışa aktarılan verilere dayalı gelişmiş prompt ayarları, ticaret stratejileri ve hatta tam EA framework'leri paylaşıyor. İlk kullanıcılar, lansman sonrası aynı hafta sonunda karlı kripto işlemleri bildirdi.

EASY Insight’a katılarak ticaret işbirliği ve inovasyonda yeni bir boyuta geçiyorsunuz.

5. Uygulamada Görmek İster misiniz?

Gerçek örnekleri ve tam anlatımları AI Trading YouTube oynatma listemizde izleyin.

6. Kaynaklar & Destek

• EASY Insight’ı ilk kez mi kullanıyorsunuz? Buradan başlayın: EasyInsight SSS
• Şablonlara, ticaret stratejilerine, videolara ve grup sohbetlerine Stein Investments merkezi üzerinden ulaşabilirsiniz.

7. Kısaca – Neden EASY Insight?

• Tüm ana varlık sınıfları için tek tıkla CSV dışa aktarma
• Yapay zeka araçları için yapılandırılmış ve prompt-optimize edilmiş
• En sevdiğiniz Stein Investments göstergelerine dayanır
• Büyüyen bir topluluk tarafından veri odaklı yatırımın geleceği için kullanılıyor
• Verimli, modern ve bir sonraki işleminize hazır

Daha akıllı ticarete hazır mısınız?
EASY Insight’ı bugün edinin ve yapay zekâ destekli hassas yatırım dünyasına adım atın.

İncelemeler 1
Devonish
3254
Devonish 2025.05.19 21:35 
 

Well I'm happy to be the first to write a review. I think this is an excellent tool, although its still under evaluation. The support is very good. You do need the specified indicators for this to 'farm the data'.

Alain Verleyen
51338
Geliştiriciden yanıt Alain Verleyen 2025.05.19 21:38
Thanks a lot for your review, Devonish — and for being the first to leave one! 😊🙏
I’m really glad to hear you’re enjoying the tool so far. And yes, you’re absolutely right — Easy Insight relies on the connected indicators to gather and structure the data for AI use, so having those in place is key. Appreciate your kind words about the support as well — looking forward to hearing more about your results as you continue testing!
İncelemeye yanıt