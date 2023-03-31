MT4 History Loader

Bu yardımcı EA, brokerinizden tüm geçmiş verileri bir kerede indirmeyi amaçlamaktadır. Bir grafiğe bırakıldıktan sonra (herhangi bir grafik olabilir), girdilerde işlenecek sembolleri ve zaman dilimlerini seçeceksiniz. Sonra her şey otomatikleştirilir. Biraz zaman alabilir ve yapılanlar Uzmanlar günlüğünde görüntülenecektir.

Tabii ki sadece broker sunucusunda gerçekten mevcut olan verileri indirebilir. İşlem MT4 "Grafikler" ayarlarına bağlıdır "Geçmişte maksimum çubuklar" ve "Grafikte maksimum çubuklar", maksimum veriyi aldığınızdan emin olmak istiyorsanız, bu değerleri varsayılandan daha büyük değerlere ayarlayabilirsiniz. Ancak, tüm brokerler çok fazla geçmiş veri sağlamaz ve bu ayarlar için çok büyük değerler kullanmak platform performansınızı ciddi şekilde etkileyebilir, kullanırken dikkatli olun.

Bu araç, birden fazla sembol ve birden fazla zaman dilimiyle çalışan göstergeler veya EA için gerekli tüm verileri indirmek için çok kullanışlıdır, çünkü hepsi otomatik olacak ve hepsini manuel olarak yapmaya gerek kalmayacaktır.

Çok iyi bir örnek, önce Fx Power, tüm zaman dilimlerinde eksiksiz bir geçmişe sahip en iyi döviz gücü ölçer, size eksiksiz bir ticaret araçları portföyü ve çok ilginç ticaret analizleri sunan ortağım Daniel Stein tarafından sağlanmıştır.

Sabah Brifingimiz burada mql5 ve Telegram üzerinden ayrıntılar ve ekran görüntüleriyle günlük piyasa güncellemenizi alın!


İncelemeler 9
Nicholas
33
Nicholas 2025.06.06 21:29 
 

Very handy and easy to use.

SafaaLegend
65
SafaaLegend 2025.03.09 08:00 
 

all is great, thanks!

Osazeme Usen
506
Osazeme Usen 2024.08.18 01:33 
 

Fantastic tool that works perfectly.

İncelemeye yanıt