QuantCore Patterns
- Experts
- Vitali Vasilenka
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 25 settembre 2025
- Attivazioni: 10
QuantCore Patterns è un consulente di trading intelligente basato sui pattern. Automatizzare l'analisi. Gestisci i tuoi profitti.
In un'epoca di sovraccarico di informazioni e volatilità del mercato, i trader professionisti e gli investitori sono alla ricerca di soluzioni accurate e comprovate che possano garantire stabilità e crescita del capitale. Questa è esattamente la soluzione fornita da QuantCore Patterns: un algoritmo di trading ad alta tecnologia in grado di riconoscere e utilizzare la potenza dei pattern di mercato per il trading automatizzato.
I pattern (o figure di pattern) sono strutture di prezzo ricorrenti sui grafici, formate dalla psicologia del mercato di massa. Questi dati aiutano a prevedere i futuri movimenti dei prezzi in base al comportamento della maggior parte dei partecipanti.
Attenzione trader!
Tutte le informazioni necessarie per configurare e installare il consulente sono qui - link
Istruzioni per l'impostazione di un consulente di trading Ecco un link
Tipi di modelli:
I modelli di inversione indicano un possibile cambiamento nella tendenza attuale.
Doppio massimo / doppio minimo
Segnalano la fine della tendenza attuale e l'inizio di una nuova.
Triplo massimo / Triplo minimo
Conferma una forte resistenza o un supporto.
Testa e spalle / Testa e spalle invertite
Uno dei segnali di inversione più accurati.
Stelle di candela (mattina, sera, doppie, triple)
Combinazioni di candele che indicano un cambiamento nel sentiment del mercato.
Continuazione del trend: conferma la forza del movimento attuale.
Bandiere e gagliardetti
Si formano dopo un movimento impulsivo, preannunciandone la continuazione.
Canali (ascendente, discendente, laterale)
Indicano un trend stabile e i limiti delle fluttuazioni dei prezzi.
Cunei (ascendenti/discendenti)
Segnale che una tendenza sta perdendo vigore, ma con la possibilità di continuazione o inversione.
Cosa rende unici i QuantCore Patterns?
25 modelli di trading integrati, dalle figure classiche alle formazioni di candele avanzate.
Logica meccanica che fornisce un'interpretazione rapida e accurata dei grafici.
Flessibilità: l'algoritmo si adatta in tempo reale alle mutevoli condizioni di mercato.
Analisi tecnica completa: identifica tendenze, livelli, volumi e modelli senza intervento umano.
Gestione intelligente del rischio: impostazione automatica di stop loss, take profit e calcolo del lotto ottimale.
Consigli per l'uso:
Coppie consigliate: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDCAD, NZDUSD, AUDUSD
Intervallo di tempo: M15 - consente di combinare accuratezza e frequenza delle transazioni
Deposito minimo: $ 1000 per coppia di valute (è possibile utilizzare conti in centesimi)
Gestione del rischio: 0,01 lotti per ogni deposito di $ 1000
Condizioni: spread minimo, sono preferibili i conti ECN
I modelli QuantCore sono:
Trading automatizzato basato su analisi approfondite
Oltre 25 modelli di mercato: dai classici alle innovazioni
Flessibilità, controllo e affidabilitàUna vera arma del trader nelle mani di un professionista