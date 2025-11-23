Auto Grid trades

Auto Grid: mevcut işlemlerinize dayalı otomatik Grid emirleri oluşturma.

Karmaşık trading stratejilerini otomatikleştirin yeni pozisyonları tespit eden ve optimize edilmiş emir dizilerini otomatik olarak oluşturan gelişmiş grid sistemleri ile.

    Çok fonksiyonlu araç: 66+ özellik, Auto Grid aracı dahil  |  sorularınız için iletişime geçin  |  MT5 versiyonu

    A. Akıllı İşlem Tespiti ve İzleme:

    1. Sembole özel veya kapsamlı portföy taraması
    2. Hassas kategorizasyon ile gelişmiş emir tipi tespiti
    3. Stratejik izleme başlatma: anında, gecikmeli veya koşul bazlı
    4. Algoritmik strateji uyumluluğu için magic number entegrasyonu

    B. Gelişmiş Grid Konfigürasyonu:

    1. Stratejik Emir Yerleştirme: Çoklu pozisyonlandırma metodolojileri
    2. Akıllı Yön Mantığı: Aynı, zıt veya piyasa bazlı emir oluşturma
    3. Hassas Emir Miktarı: Özelleştirilebilir grid yoğunluğu ve yapısı
    4. Gelişmiş Offset Sistemleri: Sabit aralık veya dinamik yüzde ilerlemesi
    5. Kapsamlı Seviye Yönetimi: Boyut veya fiyat tutarlılığı ile SL/TP devralma
    6. Gelişmiş Lot Boyutlandırma: Sabit, progresif artış veya stratejik azalma
    7. Son Kullanım Kontrolü: Özel zaman çerçeveleri veya orijinal emir devralma

    C. Gelişmiş Çıkış Stratejisi Otomasyonu:

    • Hassas strateji yürütme için çoklu kapatma metodolojileri
    • Kapsamlı tetikleyici seçenekleri ile koşul bazlı sonlandırma
    • En iyi giriş koruma sistemleri ile portföy optimizasyonu

    Gelişmiş Otomasyon Yönetimi

    • Tek tıkla strateji aktivasyonu ve anında uygulama
    • Detaylı raporlama ile kapsamlı durum izleme
    • Hızlı strateji dağıtımı ve optimizasyonu için ön ayar sistemi

    Ek giriş ayarları (arayüz):

    • Yazı tipi boyutu
    • Panel boyutu (yüzde)
    • Koyu / açık tema

    Algo Trading izin verilmiş olmalıdır.

