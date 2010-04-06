Manual Strategy Tester Assistant

Manuel Strateji Testi Yardımcı Uzman Danışmanı, MetaTrader 4'teki Strateji Testi kullanarak stratejilerini manuel olarak test etmek isteyen tacirlere yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu uzman danışman, kullanıcı dostu bir panel sunar ve grafik üzerinde siparişleri ayarlamak, lot büyüklüğünü hesaplamak, risk yönetimi yapmak ve hesap bakiyesini ve özkaynağı doğrudan takip etmek için sezgisel kontrollere sahip bir arayüz sağlar.

Ana Özellikler:

  • Kolay gezinme ve kontrol için 5 düğmeli kullanıcı dostu bir panel.
  • Risk yönetimi işlevselliği: USD cinsinden istenen risk miktarını belirleyin ve buna göre lot büyüklüğünü hesaplayın.
  • Hatları Ayarla: Hassas sipariş yerleştirme için grafik üzerinde giriş durdurma ve kar alma hatlarını otomatik olarak görüntüler.
  • Sipariş Yerleştirme: Giriş hattının Ask veya Bid fiyatına göre konumuna bağlı olarak beklemede olan siparişler (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) açın.
  • Hatı Kaldır: Sipariş yerleştirildikten sonra giriş durdurma ve kar alma hatlarını hızlı bir şekilde kaldırın.
  • Karlı Hale Getir: Kar sağlandığında siparişi kara taşıyın.
  • Siparişleri Sil: Tüm beklemede olan veya açık işlemleri tek bir tıklamayla kapatın.
  • Panelde hesap bakiyesi ve özkaynakın gerçek zamanlı olarak görüntülenmesi, kolay takip için.

Manuel Strateji Testi Yardımcı Uzman Danışmanı'nı kullanarak tacirler, MetaTrader 4 Strateji Testi içinde stratejilerini manuel olarak test edebilirler, böylece ticaret yaklaşımlarını hassaslaştırabilir ve ticaret fikirlerini etkili bir şekilde doğrulayabilirler.


Video Manual Strategy Tester Assistant
