Sinyaller / MetaTrader 4 / Goldex AI High risk
Mateo Perez Perez

Goldex AI High risk

Mateo Perez Perez
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 185%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
70 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (12.50%)
En iyi işlem:
1 175.20 USD
En kötü işlem:
-829.08 USD
Brüt kâr:
6 777.02 USD (7 128 pips)
Brüt zarar:
-3 120.38 USD (4 492 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 685.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 685.84 USD (14)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
0.04%
Maks. mevduat yükü:
149.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
4.41
Alış işlemleri:
41 (51.25%)
Satış işlemleri:
39 (48.75%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
45.71 USD
Ortalama kâr:
96.81 USD
Ortalama zarar:
-312.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-378.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-829.08 USD (1)
Aylık büyüme:
38.76%
Yıllık tahmin:
470.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
228.67 USD
Maksimum:
829.08 USD (73.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.68% (378.37 USD)
Varlığa göre:
47.03% (2 005.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 175.20 USD
En kötü işlem: -829 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 685.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -378.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 daha fazla...
Goldex AI Ürünü:

https://www.mql5.com/tr/signals/2294221

İnceleme yok
2025.09.17 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 14:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.23 17:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 17:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 17:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 14:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 13:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.02 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 13:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 14:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.17% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.