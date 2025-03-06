- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
70 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (12.50%)
En iyi işlem:
1 175.20 USD
En kötü işlem:
-829.08 USD
Brüt kâr:
6 777.02 USD (7 128 pips)
Brüt zarar:
-3 120.38 USD (4 492 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 685.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 685.84 USD (14)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
0.04%
Maks. mevduat yükü:
149.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
4.41
Alış işlemleri:
41 (51.25%)
Satış işlemleri:
39 (48.75%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
45.71 USD
Ortalama kâr:
96.81 USD
Ortalama zarar:
-312.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-378.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-829.08 USD (1)
Aylık büyüme:
38.76%
Yıllık tahmin:
470.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
228.67 USD
Maksimum:
829.08 USD (73.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.68% (378.37 USD)
Varlığa göre:
47.03% (2 005.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 175.20 USD
En kötü işlem: -829 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 685.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -378.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.86 × 7
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|2.26 × 996
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
Exness-Real28
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
RoboForex-ECN-3
|3.03 × 269
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
Goldex AI Ürünü:
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
185%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
31
100%
80
87%
0%
2.17
45.71
USD
USD
47%
1:500