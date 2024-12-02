AXIS Neural EA for MT5
- Uzman Danışmanlar
- Enrique Enguix
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 31 Ocak 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Diğerlerinin kazanmasını mı izlemeye devam edeceksin, yoksa gerçek oyuna mı gireceksin?
NODE Neural EA ısınma niteliğindeydi. AXIS gerçek oyundur. İşte ciddi şekilde oynamaya başladığın yer burası.
AXIS Neural EA
Bu sadece bir EA değil. Ne yaptığını bilen traderların kullandığı sistem.
- EUR/USD, GBP/USD ve AUD/USD üzerinde işlem yapar – Sadece çeşitlendirme yapmakla kalmaz, en likit paritelerde fırsatlarını maksimize eder.
- Tarihsel olarak aylık %4,74 getiri – Gerçek veriler, simülasyonlar veya abartılı vaatler değil.
- Hassaslıkta cerrahi keskinlik – Bollinger Bantları, Hareketli Ortalamalar ve gelişmiş sinir ağı kombinasyonu, sahte sinyalleri filtreler ve sadece en iyi fırsatlara girer.
- Gelişmiş risk yönetimi – Sermayeni korurken büyümeye devam eder.
Şüphelerin mi var? Önce SSS'ye bak
Zaman kazan. Kurulum, yapılandırma, ayarlar… bilmen gereken her şeyi içeren detaylı SSS'yi hazırladım.
Ayrıca, yenilikler ve tavsiyelerden haberdar olmak istersen, AXIS'in Telegram'daki özel grubuna katılabilirsin.
Sana mı göre?
- Problemlerini artırmak yerine fırsatlarını çoğaltmak istiyorsan sana göre.
- Zihninle işlem yapmaya hazır ve şansa bağımlı kalmayı bırakmaya kararlıysan sana göre.
- Piyasanın senin aleyhine oynayacağı günü beklemeyi tercih ediyorsan sana göre değil.
249 dolar'a AXIS sana şunları sunar:
- Optimize edilmiş stratejilerle EUR/USD, GBP/USD ve AUD/USD üzerinde eş zamanlı işlem.
- Tarihsel olarak aylık %4,74 getiri, gerçek verilere dayalı.
- Sermayeni büyümeyi engellemeden koruyan gelişmiş risk yönetimi.
Trading beklemez. AXIS'i şimdi al ve gerçekten fark yaratan bir sistemle işlem yapmaya başla.
I’m a beginner in forex trading, and AXIS was the first EA I ever purchased. At first, due to a lack of understanding, poor risk management, and using excessive lot sizes, I experienced significant losses. I was trying to make profits within just a few days, but this experience made me realize that this is not gambling—it’s investing. Now, I’m running the EA with a 0.01 lot size, and it’s showing very stable and beautiful results. To those considering purchasing this EA: • If you don’t have enough capital to endure sudden drawdowns, I highly recommend using the default settings and starting with 0.01 lots. • Please use AXIS for a few weeks first to understand how amazing it is, and then consider increasing your lot size. • This EA isn’t suitable for those looking for quick profits in a short period, but if you use it wisely, it can deliver results beyond your expectations. To Enrique Enguix: Thank you so much for creating such a wonderful EA. I truly appreciate it from the bottom of my heart.