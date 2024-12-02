AXIS Neural EA for MT5

Diğerlerinin kazanmasını mı izlemeye devam edeceksin, yoksa gerçek oyuna mı gireceksin?

NODE Neural EA ısınma niteliğindeydi. AXIS gerçek oyundur. İşte ciddi şekilde oynamaya başladığın yer burası.

AXIS Neural EA

Bu sadece bir EA değil. Ne yaptığını bilen traderların kullandığı sistem.

EUR/USD, GBP/USD ve AUD/USD üzerinde işlem yapar – Sadece çeşitlendirme yapmakla kalmaz, en likit paritelerde fırsatlarını maksimize eder.

– Sadece çeşitlendirme yapmakla kalmaz, en likit paritelerde fırsatlarını maksimize eder. Tarihsel olarak aylık %4,74 getiri – Gerçek veriler, simülasyonlar veya abartılı vaatler değil.

– Gerçek veriler, simülasyonlar veya abartılı vaatler değil. Hassaslıkta cerrahi keskinlik – Bollinger Bantları, Hareketli Ortalamalar ve gelişmiş sinir ağı kombinasyonu, sahte sinyalleri filtreler ve sadece en iyi fırsatlara girer.

– Bollinger Bantları, Hareketli Ortalamalar ve gelişmiş kombinasyonu, sahte sinyalleri filtreler ve sadece en iyi fırsatlara girer. Gelişmiş risk yönetimi – Sermayeni korurken büyümeye devam eder.

Şüphelerin mi var? Önce SSS'ye bak

Zaman kazan. Kurulum, yapılandırma, ayarlar… bilmen gereken her şeyi içeren detaylı SSS'yi hazırladım.

Ayrıca, yenilikler ve tavsiyelerden haberdar olmak istersen, AXIS'in Telegram'daki özel grubuna katılabilirsin.

Sana mı göre?

Problemlerini artırmak yerine fırsatlarını çoğaltmak istiyorsan sana göre.

Zihninle işlem yapmaya hazır ve şansa bağımlı kalmayı bırakmaya kararlıysan sana göre.

Piyasanın senin aleyhine oynayacağı günü beklemeyi tercih ediyorsan sana göre değil.

249 dolar'a AXIS sana şunları sunar:

Optimize edilmiş stratejilerle EUR/USD, GBP/USD ve AUD/USD üzerinde eş zamanlı işlem.

Tarihsel olarak aylık %4,74 getiri, gerçek verilere dayalı.

Sermayeni büyümeyi engellemeden koruyan gelişmiş risk yönetimi.

Trading beklemez. AXIS'i şimdi al ve gerçekten fark yaratan bir sistemle işlem yapmaya başla.