DYJ WITHDRAWAL PLAN: Sistema di Trading Basato sull’Inversione di Tendenza 1. Che cos'è DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN è un sistema di trading automatico progettato per riconoscere le inversioni di tendenza del mercato e per aprire e chiudere automaticamente le operazioni nei momenti chiave. È compatibile con qualsiasi strumento finanziario e qualsiasi broker , inclusi Forex e Indici Sintetici , garantendo massima flessibilità di utilizzo. 2. Funzioni Princip