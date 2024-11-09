BtcAI
- Novin Ghasemi Nik
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 7 giugno 2025
- Attivazioni: 6
BTC AI Trading Bot - Trading Crypto Avanzato con Integrazione IA
Link ai canali: https://www.mql5.com/en/channels/btcai
Questo Expert Advisor utilizza strategie diverse per il backtesting rispetto al trading dal vivo:
Piano d'Aumento Prezzo:
|
IMPORTANTE AVVISO SUL BACKTESTING
Questo Expert Advisor utilizza strategie diverse per il backtesting rispetto al trading dal vivo:
- Modalità Backtest: Utilizza una strategia semplificata basata su indicatori tecnici tradizionali.
- Trading dal Vivo: Impiega un'analisi completa tramite IA, inclusi sentiment di mercato, impatto delle notizie e riconoscimento di schemi complessi.
- I risultati del backtest NON rappresenteranno le performance del trading dal vivo a causa di queste differenze fondamentali.
- La modalità di backtest è fornita solo per test e verifiche di base del sistema.
|Dopo l'acquisto, ti preghiamo di inviarci un messaggio privato per ricevere le tue impostazioni di ottimizzazione personalizzate e ulteriori indicazioni che possono migliorare significativamente le prestazioni del bot. Queste impostazioni avanzate sono condivise individualmente per garantire che ogni trader ottenga la configurazione più ottimale per il proprio stile di trading.
Caratteristiche Principali
Integrazione Avanzata dell'IA
- Analisi di mercato in tempo reale utilizzando reti neurali.
- Dimensionamento dinamico delle posizioni basato sulla volatilità del mercato.
- Riconoscimento di schemi su più intervalli temporali.
- Analisi del sentiment delle notizie crypto e degli eventi di mercato.
- Punti di ingresso e uscita adattivi basati sulle condizioni di mercato.
Gestione del Rischio
- Sistema di gestione delle posizioni a più livelli.
- Meccanismi dinamici di trailing stop.
- Chiusura parziale automatizzata a livelli chiave di profitto.
- Dimensionamento delle posizioni aggiustato al rischio.
- Limiti massimi di posizione per simbolo.
- Funzionalità di protezione del saldo dell'account.
Analisi del Mercato
- Analisi approfondita dell'azione dei prezzi.
- Integrazione del profilo di volume.
- Rilevamento delle zone di supporto/resistenza.
- Valutazione della volatilità del mercato.
- Valutazione della forza della tendenza.
- Sistema di rilevamento delle rotture.
Integrazione delle Notizie
- Analisi in tempo reale delle notizie crypto.
- Valutazione del sentiment di mercato.
- Valutazione dell'impatto degli eventi principali.
- Correlazione con i movimenti dei prezzi.
- Regolazione del rischio basata sulla volatilità delle notizie.
Gestione delle Operazioni
- Molteplici livelli di presa di profitto.
- Regolazione dinamica dello stop-loss.
- Chiusura parziale delle posizioni.
- Monitoraggio automatizzato delle operazioni.
- Ottimizzazione della dimensione della posizione.
- Ottimizzazione dei punti d'ingresso e uscita.
Dashboard Visiva
- Monitoraggio delle prestazioni in tempo reale.
- Statistiche e analisi delle operazioni.
- Indicatori delle condizioni di mercato.
- Integrazione del feed di notizie.
- Metriche di gestione del rischio.
- Panoramica del portafoglio.
Approccio al Trading
Analisi del Mercato
- Combina analisi tecnica e sentimentale.
- Identifica configurazioni commerciali ad alta probabilità.
- Valuta la liquidità e la volatilità del mercato.
- Valuta la forza e la direzione della tendenza.
- Monitora i livelli chiave dei prezzi.
Strategia d'Ingresso
- Richiede più fattori di conferma.
- Segnali d'ingresso basati sull'azione dei prezzi.
- Conferma tramite profilo volumetrico.
- Correlazione con il sentiment delle notizie.
- Analisi della profondità del mercato.
Strategia d'Uscita
- Presa di profitto a più livelli.
- Sistema dinamico di trailing stop.
- Regolazione della posizione basata sulle notizie.
- Punti d'uscita basati sulla volatilità.
- Chiusura parziale a livelli chiave.
Gestione del Rischio
- Dimensionamento basato sull'account.
- Limite massimo per rischio per operazione.
- Monitoraggio totale dell'esposizione.
- Protezione contro il drawdown (ritiro).
- Livelli multipli per la valutazione del rischio.
Specifiche Tecniche
Coppie Supportate
- Principale: BTCUSD
- Secondaria: ETHUSD
- Altre coppie possono essere aggiunte tramite impostazioni.
Intervalli Temporali
- Analisi Principale: M15
- Conferma Secondaria: H1, H4
- Analisi della Tendenza: D1
Dati Richiesti
- Dati sui prezzi
- Dati sul volume
- Accesso al feed di notizie
- Profondità di mercato (raccomandato)
Requisiti Minimi del Sistema
- Piattaforma MT5
- Connessione Internet stabile
- Broker con trading crypto
- Feed notizie abilitato
Note Importanti
Orari di Trading
- Attivo 24/7
- Regola l'attività in base alle condizioni del mercato
- Maggiore attività durante le ore principali del mercato
Avviso sui Rischi
- Le performance passate non garantiscono risultati futuri
- Inizia sempre con dimensioni piccole
- Monitora regolarmente le prestazioni del sistema
- Utilizza impostazioni appropriate per il rischio
Migliori Pratiche
- Inizia con dimensioni minime
- Monitora attentamente le operazioni iniziali
- Mantieni impostazioni conservative per il rischio
- Si raccomanda un monitoraggio regolare del sistema
- Mantieni una connessione Internet stabile
Ottimizzazione
- I parametri possono essere regolati per diversi stili commerciali.
- Le impostazioni per il rischio devono corrispondere alla dimensione dell'account.
- Possono essere implementati filtri temporali.
- Le regole d'ingresso/uscita possono essere affinate.
- Ottieni la tua copia ora prima che il prezzo aumenti!
Novin Ghasemi Nik