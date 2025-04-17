XAU OneShot EA MT5
- Uzman Danışmanlar
- Duy Van Nguy
- Sürüm: 3.7
- Güncellendi: 8 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
XAU Oneshot EA, XAUUSD (Altın) için tasarlanmış, yüksek olasılıklı tek pozisyonlu işlemlere odaklanan otomatik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). EA, her gün yalnızca 2-3 dikkatle seçilmiş işlemi, en uygun piyasa koşullarında gerçekleştirir ve çoklu pozisyonlar veya martingale gibi riskli stratejilerden kaçınır.
Neden XAU Oneshot EA?
Tek İşlem, Tek Odak: Karmaşıklığı azaltmak ve riski sınırlamak için yalnızca bir işlem gerçekleştirir.
Trend Takibi: Akıllı algoritma, altın (XAU) piyasasındaki trendleri takip ederek istikrarlı performans sağlar.
Gelişmiş Risk Yönetimi:
Özelleştirilebilir Zarar Durdur (Stop Loss) (varsayılan: 15.0) ve Kâr Al (Take Profit) (varsayılan: 15.0).
Otomatik Başabaş Noktası (Break-Even) (tetikleme: 6.0) ve Takip Eden Zarar Durdur (Trailing Stop) (varsayılan: 9.0) ile kazanç koruma.
Kısmi Kâr Al (varsayılan: 5.0, %50 kapatma) ve Günlük Zarar Limiti (500 $).
Riskli Taktik Yok: Martingale ve hedge stratejilerinden uzak durarak daha güvenli ve disiplinli işlem yapar.
Akıllı İşlem Zamanlaması:
Haber Filtresi (varsayılan: önemli USD/GBP/EUR haberlerinden 15 dakika önce/sonra).
Otomatik Emir Kapatma (varsayılan: 00:00).
Teknik Özellikler:
Parite: XAUUSD (Altın)
Zaman Dilimi: H1
Platform: MT5
Minimum Yatırım: 500 $
VPS: 7/24 çalışma için önerilir
Hesap Türü: Farketmez
Özel Teklif:
Yeni özellikler ve optimizasyonlarla birlikte ömür boyu ücretsiz güncellemeler.
