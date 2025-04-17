XAU OneShot EA MT5

XAU Oneshot EA, XAUUSD (Altın) için tasarlanmış, yüksek olasılıklı tek pozisyonlu işlemlere odaklanan otomatik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). EA, her gün yalnızca 2-3 dikkatle seçilmiş işlemi, en uygun piyasa koşullarında gerçekleştirir ve çoklu pozisyonlar veya martingale gibi riskli stratejilerden kaçınır.

Neden XAU Oneshot EA?

Tek İşlem, Tek Odak: Karmaşıklığı azaltmak ve riski sınırlamak için yalnızca bir işlem gerçekleştirir.

Trend Takibi: Akıllı algoritma, altın (XAU) piyasasındaki trendleri takip ederek istikrarlı performans sağlar.

Gelişmiş Risk Yönetimi:

Özelleştirilebilir Zarar Durdur (Stop Loss) (varsayılan: 15.0) ve Kâr Al (Take Profit) (varsayılan: 15.0).

Otomatik Başabaş Noktası (Break-Even) (tetikleme: 6.0) ve Takip Eden Zarar Durdur (Trailing Stop) (varsayılan: 9.0) ile kazanç koruma.

Kısmi Kâr Al (varsayılan: 5.0, %50 kapatma) ve Günlük Zarar Limiti (500 $).

Riskli Taktik Yok: Martingale ve hedge stratejilerinden uzak durarak daha güvenli ve disiplinli işlem yapar.

Akıllı İşlem Zamanlaması:

Haber Filtresi (varsayılan: önemli USD/GBP/EUR haberlerinden 15 dakika önce/sonra).

Otomatik Emir Kapatma (varsayılan: 00:00).

Teknik Özellikler:

Parite: XAUUSD (Altın)

Zaman Dilimi: H1

Platform: MT5

Minimum Yatırım: 500 $

VPS: 7/24 çalışma için önerilir

Hesap Türü: Farketmez

Özel Teklif:

Yeni özellikler ve optimizasyonlarla birlikte ömür boyu ücretsiz güncellemeler.



