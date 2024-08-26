Plant and Harvest Pro

5

Bonus : recevez 1 EA gratuit (pour 2 comptes) – contactez-moi après l’achat

Plant and Harvest Pro : Le pouvoir de planter et récolter dans le trading automatisé

Souhaitez-vous que votre trading ressemble au cycle naturel de la vie, où chaque position est une graine que vous plantez pour récolter des bénéfices ? Nous vous présentons Plant and Harvest Pro, l'Expert Advisor qui transforme le marché en votre champ de culture personnel.

Plantation Intelligente

Plant and Harvest Pro est conçu pour identifier les meilleurs moments pour « planter » (ouvrir des positions) sur le marché. Il utilise des algorithmes avancés basés sur l'analyse des tendances et des chandeliers, garantissant que chaque position est un investissement calculé et précis.

Récolte de Profits

Une fois les conditions optimales réunies, l'EA s'occupe de « récolter » vos bénéfices de manière efficace. En mettant l'accent sur la maximisation de vos rendements, Plant and Harvest Pro ajuste automatiquement la taille du lot et exécute des clôtures stratégiques pour s'assurer que vous tirez toujours le meilleur parti de chaque transaction.

Équilibre et Croissance

Grâce à son système de mise à l'échelle automatique, Plant and Harvest Pro ajuste les opérations en fonction du solde de votre compte, vous permettant de croître de manière durable. Que vous préfériez une stratégie conservatrice ou une approche plus agressive, cet EA s'adapte à votre style de trading.

Timeframe Configurable

Plant and Harvest Pro vous permet d'ajuster l'unité de temps pour l'analyse du marché, en fonction de l'intervalle de chandeliers qui correspond le mieux à votre stratégie. Que vous préfériez une analyse en M1, H1, D1 ou tout autre timeframe, cet EA s'adapte pour vous offrir les meilleures opportunités de « plantation » et de « récolte ».

Un Outil pour Tous

Avec Plant and Harvest Pro, vous n'avez pas besoin d'être un expert en agriculture ou en trading. Cet EA est intuitif, facile à utiliser et offre un support complet pour vous aider à optimiser vos opérations dès le premier jour.

Avertissement : L'utilisation de Plant and Harvest Pro ne garantit pas de gains financiers. Le trading sur les marchés financiers comporte des risques, et il est possible de perdre une partie ou la totalité de votre capital. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant d'utiliser cet EA. Investissez de manière responsable.

Avis 2
Darwin Balcázar
23
Darwin Balcázar 2024.12.03 00:56 
 

Compre este producto la verdad es muy bueno por lo general hace unas buenas entradas, hay más ganancias que perdidas.

Gracias

Répondre à l'avis