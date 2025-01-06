Funding EA

FUNDING EA artık tamamen güncel değildir ve PROP FIRM SAVER EA onun üzerine inşa edilmiş, daha gelişmiş bir versiyondur. Yeni sürümün gerçek zamanlı olarak nasıl çalıştığını göstermek için bunu ücretsiz sunuyoruz.

Prop firm challenge satın alıp zarar etmekten bıktınız mı? FUNDING EA bu durumu değiştirmek için burada.

Bu EA yalnızca challenge’ları başarıyla geçmekle kalmaz, aynı zamanda başarısız olunması halinde iade garantisi de sunar.
FUNDING EA ile ek maliyet endişesi olmadan istediğiniz kadar challenge deneyebilirsiniz.

Nasıl çalışır? FUNDING EA gelişmiş hedge stratejileri kullanır. Challenge’ı ya başarıyla geçer ya da başarısızlık durumunda maliyeti karşılar.
Bu, ilk denemede başarısız olsanız bile yeni bir challenge için tekrar ödeme yapmanıza gerek olmadığı anlamına gelir.

Kolaylık açısından, bu EA’yı tek adımlı challenge’larda kullanmanızı öneririz.

FUNDING EA’yı kullanmak için iki hesap gerekir: bir prop challenge hesabı ve bir gerçek hesap.

Gerçek hesabınıza challenge tutarının iki katını yatırmanız gerekir. Örneğin, challenge 100 dolar ise gerçek hesabınıza 200 dolar yatırmalısınız.

EA her iki hesapta da aynı anda işlem açar. Challenge başarısız olursa, FUNDING EA maliyeti gerçek hesaptan telafi eder ve böylece sınırsız sayıda challenge deneyebilirsiniz.

Challenge başarıyla geçildikten sonra FUNDING EA’yı prop hesabınızda kullanmaya devam ederek kendi paranızı riske atmadan kazanç elde edebilirsiniz.

FUNDING EA kullanırken basit kurallar:

  1. Prop hesabı ve gerçek hesabın ayarlarının aynı olduğundan emin olun.

  2. EA’yı her iki hesapta da aynı grafiğe yükleyin.

  3. Yüksek slippage riski nedeniyle önemli haber açıklamaları sırasında işlem yapmaktan kaçının.

EUR/USD veya büyük hesaplar için XAU/USD üzerinde çalıştırmanız tavsiye edilir.

Daha hızlı sonuç almak için bu EA’yı tek adımlı challenge’larda kullanmanızı öneriyorum.

Bu EA’yı satın aldığınızda, MQL5 Market üzerinden bana doğrudan mesaj göndererek rehberlik ve destek alabilirsiniz.


Yazarın diğer ürünleri
Propfirm Saver
Ian Nganga Comba
Uzman Danışmanlar
Propfirm Saver 10 kopyadan yalnızca 10’i kaldı – Fiyat: $120 Satıştan sonra fiyat $200 olacaktır Strateji özeti Propfirm Saver, traderların prop firm sınavlarını geçmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş bir Expert Advisor’dır. İşlemleri, bir prop firm hesabı ve bir canlı hesap arasında dağıtarak riski azaltır. Temel özellikler Aynı anda sadece bir işlem açar (grid veya martingale yok) Tüm işlemler Stop Loss ve Take Profit ile korunur Basit ve bilgilendirici arayüz Önceden optimize edil
Crazy Peacock
Ian Nganga Comba
Uzman Danışmanlar
Evrimsel Bir Ticaret Çözümü: 16+ Stratejiye Sahip Uzman Danışmanın Tanıtımı Otomatik ticaretin potansiyelini açığa çıkartarak, tek bir, sağlam araç içinde 16'dan fazla karlı stratejiyi barındıran bir Uzman Danışmanı (EA) gururla sunuyoruz. Bu EA, riskli taktikler olan grid veya martingale stratejilerini kullanmadan ticaretin kapsamlı bir yaklaşımını sunarak, güvenli ve güvenilir bir ticaret deneyimi sağlıyor. Güvenlik Önceliklidir: Bu EA'nın tasarım felsefesinin temeli güvenliktir. Agresif tica
FREE
Gold Diggers
Ian Nganga Comba
Yardımcı programlar
PROP FİRMA SEÇİMİ Finansal potansiyelinizi ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Gold Digger'ı bugün satın alın ve gerçek bir altın avcısı olun! Gold Digger EA Açıklaması: İyi analiz edilmiş bir ızgara sistemi kullanarak aylık %4-8 getiri sağlamayı hedefler. Genel Bakış Gold Digger, XAUUSD (Altın) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir ızgara ticaret sistemi kullanan sofistike bir Expert Advisor (EA)'dır. Bu EA, %4-8 aralığında tutarlı aylık getiri sağlamayı amaçlar. Profesyonel traderlar
FREE
Trend Teller MT4
Ian Nganga Comba
Göstergeler
Trend Teller, tüm ana döviz çiftleri ve zaman dilimlerinde (M1’den MN1’e kadar) piyasa trendine kuşbakışı bir bakış sunan güçlü ve sezgisel bir kontrol paneli aracıdır. Trader’lar tarafından trader’lar için geliştirilen bu araç, piyasa yönünü analiz ederken yaşanan karmaşayı ortadan kaldırır ve sizi büyük resme uygun şekilde yönlendirir. Birçok yeni başlayan trader piyasa yönünü belirlemekte zorlanır — hatta profesyonel trader'lar bile zaman zaman bu konuda yanılabilir. İşte bu nedenle Trend Tel
FREE
Fast Alert MT4
Ian Nganga Comba
Yardımcı programlar
Fast Alerts MT4 — Bir kere al. Ömür boyu uyarı al. Bir zamanlar, piyasaların bir adım önünde olmak, pahalı platformlara her ay abone olmak anlamına geliyordu… 20$ burada, 50$ orada — sadece günde birkaç bildirim almak için. Değer için ödeme yapmıyordun — çünkü başka seçeneğin yoktu. Şimdiye kadar. Bir trader tarafından, traderlar için geliştirilmiş bu araç, ilgilendiğiniz herhangi bir fiyat seviyesinde uyarılar ayarlama özgürlüğü sunar ve fiyat milisaniyeler içinde belirlediğiniz bölgeye girdiği
Price Alert MT5
Ian Nganga Comba
Yardımcı programlar
Price Alert MT5 — Bir kez satın alın. Bir ömür boyu uyarı alın. Piyasada önde olmak bir zamanlar pahalı platformlara aylık abone olmayı gerektirirdi… Burada 20 $, şurada 50 $ — günde birkaç uyarı almak için. Değer için değil, alternatif olmadığı için ödeme yapıyordunuz. Ta ki şimdiye kadar. Bir trader tarafından trader’lar için geliştirilen bu araç, ilgilendiğiniz herhangi bir fiyat seviyesinde uyarı ayarlama özgürlüğü sunar — ve fiyat ilgi alanınıza girdiğinde milisaniye içinde bildirim alırsın
Trend Teller
Ian Nganga Comba
Göstergeler
Trend Teller, tüm ana döviz çiftleri ve zaman dilimlerinde (M1’den MN1’e kadar) piyasa trendine kuşbakışı bir bakış sunan güçlü ve sezgisel bir kontrol paneli aracıdır. Trader’lar tarafından trader’lar için geliştirilen bu araç, piyasa yönünü analiz ederken yaşanan karmaşayı ortadan kaldırır ve sizi büyük resme uygun şekilde yönlendirir. Birçok yeni başlayan trader piyasa yönünü belirlemekte zorlanır — hatta profesyonel trader'lar bile zaman zaman bu konuda yanılabilir. İşte bu nedenle Trend Tel
