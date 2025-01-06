FUNDING EA artık tamamen güncel değildir ve PROP FIRM SAVER EA onun üzerine inşa edilmiş, daha gelişmiş bir versiyondur. Yeni sürümün gerçek zamanlı olarak nasıl çalıştığını göstermek için bunu ücretsiz sunuyoruz.

Prop firm challenge satın alıp zarar etmekten bıktınız mı? FUNDING EA bu durumu değiştirmek için burada.

Bu EA yalnızca challenge’ları başarıyla geçmekle kalmaz, aynı zamanda başarısız olunması halinde iade garantisi de sunar.

FUNDING EA ile ek maliyet endişesi olmadan istediğiniz kadar challenge deneyebilirsiniz.

Nasıl çalışır? FUNDING EA gelişmiş hedge stratejileri kullanır. Challenge’ı ya başarıyla geçer ya da başarısızlık durumunda maliyeti karşılar.

Bu, ilk denemede başarısız olsanız bile yeni bir challenge için tekrar ödeme yapmanıza gerek olmadığı anlamına gelir.

Kolaylık açısından, bu EA’yı tek adımlı challenge’larda kullanmanızı öneririz.

FUNDING EA’yı kullanmak için iki hesap gerekir: bir prop challenge hesabı ve bir gerçek hesap.

Gerçek hesabınıza challenge tutarının iki katını yatırmanız gerekir. Örneğin, challenge 100 dolar ise gerçek hesabınıza 200 dolar yatırmalısınız.

EA her iki hesapta da aynı anda işlem açar. Challenge başarısız olursa, FUNDING EA maliyeti gerçek hesaptan telafi eder ve böylece sınırsız sayıda challenge deneyebilirsiniz.

Challenge başarıyla geçildikten sonra FUNDING EA’yı prop hesabınızda kullanmaya devam ederek kendi paranızı riske atmadan kazanç elde edebilirsiniz.

FUNDING EA kullanırken basit kurallar:

Prop hesabı ve gerçek hesabın ayarlarının aynı olduğundan emin olun. EA’yı her iki hesapta da aynı grafiğe yükleyin. Yüksek slippage riski nedeniyle önemli haber açıklamaları sırasında işlem yapmaktan kaçının.

EUR/USD veya büyük hesaplar için XAU/USD üzerinde çalıştırmanız tavsiye edilir.

Daha hızlı sonuç almak için bu EA’yı tek adımlı challenge’larda kullanmanızı öneriyorum.

Bu EA’yı satın aldığınızda, MQL5 Market üzerinden bana doğrudan mesaj göndererek rehberlik ve destek alabilirsiniz.



