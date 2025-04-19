Price Alert MT5
- Yardımcı programlar
- Ian Nganga Comba
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 19 Nisan 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Price Alert MT5 — Bir kez satın alın. Bir ömür boyu uyarı alın.
Piyasada önde olmak bir zamanlar pahalı platformlara aylık abone olmayı gerektirirdi…
Burada 20 $, şurada 50 $ — günde birkaç uyarı almak için. Değer için değil, alternatif olmadığı için ödeme yapıyordunuz.
Ta ki şimdiye kadar.
Bir trader tarafından trader’lar için geliştirilen bu araç, ilgilendiğiniz herhangi bir fiyat seviyesinde uyarı ayarlama özgürlüğü sunar — ve fiyat ilgi alanınıza girdiğinde milisaniye içinde bildirim alırsınız.
Grafikte fiyat bölgesi belirleyin, ekranın başından uzaklaşın ve fiyat bu bölgeye girer girmez gerçek zamanlı uyarı alın. Kaçırılan hareket yok. Aylık ücret yok.
Neden Price Alert MT5?
-
Kendi işlem seviyelerinize göre özelleştirilmiş fiyat uyarıları
-
Sınırlı bildirimler için ödeme yapmaya son
-
Tek seferlik satın alma — ömür boyu kullanım
-
Sizi abone olmaya zorlamak isteyen bir şirket değil, gerçek bir trader tarafından geliştirildi
Fiyat hareketi, arz-talep bölgeleri veya destek-direnç seviyeleriyle çalışıyorsanız bile—
Price Alert MT5 başka bir gösterge değildir.
Bu, grafiklerinizi sizin yerinize izleyen ve yalnızca gerçekten önemli olduğunda konuşan bir trader’ın sessiz yardımcısıdır.
Çünkü akıllı trader’lar piyasayı kovalamazlar — onlar pazarın kendilerine gelmesini beklerler.