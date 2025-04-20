Fast Alert MT4

Fast Alerts MT4 — Bir kere al. Ömür boyu uyarı al.

Bir zamanlar, piyasaların bir adım önünde olmak, pahalı platformlara her ay abone olmak anlamına geliyordu…

20$ burada, 50$ orada — sadece günde birkaç bildirim almak için. Değer için ödeme yapmıyordun — çünkü başka seçeneğin yoktu.

Şimdiye kadar.

Bir trader tarafından, traderlar için geliştirilmiş bu araç, ilgilendiğiniz herhangi bir fiyat seviyesinde uyarılar ayarlama özgürlüğü sunar ve fiyat milisaniyeler içinde belirlediğiniz bölgeye girdiğinde sizi uyarır.

Grafiğinizde bir fiyat bölgesi belirleyin, ekrandan uzaklaşın ve fiyat bu bölgeye girdiğinde anında gerçek zamanlı bir bildirim alın.

Kaçırılan hareketler yok. Aylık ücret yok.

Neden Fast Alerts MT4?

Kendi ticaret seviyelerinize göre özelleştirilmiş fiyat uyarıları

Sınırlı bildirimler için ödeme yapmaya son

Tek seferlik satın alma — ömür boyu kullanım

Gerçekten ticaret yapan birisi tarafından geliştirildi, abonelik almak isteyen bir şirket değil

Ücretsiz demo sürümünü indirip kendiniz deneyin — çalışıyor

Fiyat aksiyonu, arz ve talep veya destek ve direnç bölgelerinde olsanız da —

Fast Alerts MT4 başka bir gösterge değil.

Bu, piyasayı izleyen ve sadece gerçekten önemli olduğunda size bildirimde bulunan sessiz asistanınızdır.

Çünkü akıllı trader’lar piyasayı kovalamazlar — piyasanın onlara gelmesini beklerler.



