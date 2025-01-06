FUNDING EA est désormais complètement obsolète, et PROP FIRM SAVER EA a été développé sur sa base avec des fonctionnalités améliorées. Nous le proposons gratuitement afin que vous puissiez constater en temps réel le fonctionnement de la nouvelle version.

En avez-vous assez d’acheter des challenges prop firm pour finir avec des pertes ? FUNDING EA est là pour changer cela.

Cet EA ne se contente pas de vous aider à réussir vos challenges, il garantit également un remboursement en cas d’échec.

Avec FUNDING EA, vous pouvez tenter autant de challenges que vous le souhaitez, sans craindre de frais supplémentaires.

Comment cela fonctionne-t-il ? FUNDING EA utilise des stratégies de couverture avancées. Il est conçu pour réussir le challenge ou compenser le coût en cas d’échec.

Cela signifie que vous n’aurez pas à payer un nouveau challenge si la première tentative échoue.

Pour plus de simplicité, utilisez cet EA dans un challenge en une seule étape.

Pour utiliser FUNDING EA, vous aurez besoin de deux comptes : un compte de challenge prop firm et un compte réel.

Vous devez déposer deux fois le montant du challenge sur votre compte réel. Par exemple, si le challenge coûte 100 dollars, vous devez déposer 200 dollars sur votre compte réel.

L’EA ouvrira des positions sur les deux comptes. En cas d’échec du challenge, FUNDING EA récupérera le coût sur le compte réel, ce qui vous permettra de tenter autant de challenges que nécessaire.

Après avoir réussi le challenge, vous pouvez continuer à utiliser FUNDING EA sur votre compte prop pour générer des bénéfices sans risquer votre propre argent.

Règles simples lors de l’utilisation de FUNDING EA :

Assurez-vous que les paramètres des comptes prop et réel correspondent. Chargez l’EA sur le même graphique dans les deux comptes. Évitez de trader pendant les annonces économiques importantes à cause du risque de slippage.

Il est recommandé de l’utiliser sur EUR/USD ou sur XAU/USD si vous disposez d’un compte réel plus important.

Je recommande d’utiliser cet EA sur un challenge en une seule étape pour obtenir des résultats plus rapides.

Chaque fois que vous achetez cet EA, envoyez-moi un message direct sur MQL5 Market afin de recevoir conseils et assistance.



