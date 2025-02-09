Smart FVG indicator

Mum Hareket Endeksi (CMI) — Görsel Mum Gücü Özet Mumları, anlık yönünü ve göreceli gücünü göstermek için kapanış davranışına göre renk kodlarıyla kodlar. Ne işe yarar? CMI, tutarlı bir renk atamak için her mumun kapanış/açılış ve çubuk içi aralığını değerlendirir. Bu, kısa vadeli momentum ve baskı değişimlerini tek bakışta okumanıza yardımcı olur. Grafik analizi için görsel bir yardımcıdır ve işlem sinyalleri üretmez. Önemli Noktalar Kapanış davranışına göre net yükseliş/düşüş renklendirmesi. T