Smart FVG indicator
- Göstergeler
- Ahmad Kazbar
- Sürüm: 1.10
- Güncellendi: 4 Mart 2025
Smart FVG (MT5) — Fair Value Gap Görselleştirici
Summary
FVG’leri ATR duyarlı ayarlarla tespit edip görselleştirir; isteğe bağlı uyarılar.
What it does
Smart FVG, bitişik mumlarla örtüşmeyen fiyat alanlarını (Fair Value Gap, FVG) algılar ve grafikte boğa/ayı bölgeleri olarak gösterir. Gölgelendirme ve renkler özelleştirilebilir. İsteğe bağlı uyarılar yeni boşluklar oluştuğunda veya doldurulduğunda bildirir. Bu, grafiksel analiz amaçlı bir araçtır; işlem yürütmez.
Key features
-
Otomatik FVG tespiti ve net görsel işaretleme
-
ATR temelli hassasiyet (mevcut volatiliteye uyum)
-
Özelleştirilebilir görseller (mum renkleri, FVG gölgelendirmesi)
-
Fiyat ilerledikçe FVG alanlarını oluşturma/silme seçenekleri
-
Yeni/dolmuş boşluklar için uyarılar (isteğe bağlı)
Inputs (örnek)
-
FVG Kuralları: minimum boşluk boyutu, geriye bakış, tespit modu
-
ATR Ayarları: dönem, çarpan
-
Görünüm: tema (açık/koyu), boğa/ayı renkleri, dolgu opaklığı, “dolduruldu” alanını göster/gizle
-
Otomasyon: doldurulan boşlukları otomatik sil, geçmiş uzunluğu
-
Uyarılar: yeni FVG, doldurma (push/terminal/ses)
Lütfen gerçek parametre adlarıyla eşleştirerek güncelleyin.
How to use
-
Göstergiyi istediğiniz sembol ve zaman dilimine ekleyin.
-
(İsteğe bağlı) ATR ve minimum boşluk ayarlarını piyasanıza göre ayarlayın.
-
Vurgulanan bölgeleri mevcut metodolojinize (SMC/ICT, kırılma, mean-reversion vb.) tamamlayıcı olarak kullanın.
Notes
-
Görselleştirme içindir; performans veya kâr garantisi yoktur.
-
Sembole/zaman dilimine ve volatil olaylara göre davranış değişebilir.
-
Boğa/ayı ve “dolduruldu” örneklerini gösteren ekran görüntüleri önerilir.
Changelog
v1.10 — İlk sürüm.
Support
- Sorular için MQL5 yorumları veya özel mesajlar.
Excellent! Thank you very much!