Automated AI Trading
- Uzman Danışmanlar
- The Hung Ngo
- Sürüm: 1.10
- Güncellendi: 30 Temmuz 2024
Etkinleştirmeler: 10
Otomatik AI Ticareti MT5: Forex Başarısı İçin Akıllı Ortakınız
Genel Bakış: Forex ticaretinin geleceğine, Otomatik AI Ticareti MT5 ile hoş geldiniz, en iyi ticaret ortağınız. Bu Uzman Danışman (EA), ticaret deneyiminizi basitleştirmek için tasarlanmış bir yapay zeka şaheseridir. Grafiklerinize sorunsuzca entegre olur ve XAU, EUR ve GBP çiftleri üzerinde olağanüstü basitlik ve verimlilik ile çalışır, herhangi bir broker ile uyumludur.
Ana Özellikler:
- AI Destekli Strateji: Otomatik AI Ticareti MT5'in kalbinde, piyasa koşullarını zahmetsizce tanımlayan ve buna uyum sağlayan gelişmiş bir AI algoritması yer almaktadır, bu da sizi sürekli olarak trendin doğru tarafında tutar.
- Basitleştirilmiş İşlem: Sadece grafiğinize ekleyin ve EA'nın geri kalanını yapmasına izin verin. Sezgisel tasarımı, karmaşık bir kurulum gerektirmez; ticareti kolaylaştırır.
- Çeşitli Para Birimleriyle Uyumluluk: Altın veya EUR ve GBP gibi büyük para birimleri ticareti yapıyor olun, bu EA bunu ele alabilir ve size çok yönlü bir ticaret aracı sunar.
- XAU için Optimal Ayar: Her $1000 için sabit lot ayarı 0.05 ile, EA ticaret için hazırdır, güvenli ve istikrarlı büyümeyi sağlar.
- EUR için Optimal Ayar: Her $1000 için otomatik lot ayarı 0.2 ile, EA ticaret için hazırdır, güvenli ve istikrarlı büyümeyi sağlar.
- GBP için Optimal Ayar: Her $1000 için otomatik lot ayarı 0.2 ile, EA ticaret için hazırdır, güvenli ve istikrarlı büyümeyi sağlar.
- Özelleştirilebilir Trailing Stop ve Sipariş Tutma: Trailing stop ve sipariş süresini zevkinize göre ayarlayın, durdurma kaybını hesaplanan R oranında hareket ettiren akıllıca tasarlanmış bir takip sistemi ile geleneksel ticaret sistemlerinden ayrılır.
Neden Otomatik AI Ticareti Seçmelisiniz?
- Kullanım Kolaylığı: Hem başlangıç seviyesindeki hem de deneyimli tüccarlar için kullanıcı dostudur, karmaşık yapılandırmalara gerek yoktur.
- Akıllı Risk Yönetimi: AI destekli yaklaşım, yatırımlarınızı koruyan akıllı risk kontrolleri ile disiplinli ticareti sağlar.
- Herhangi Bir Broker ile Uyumlu: Uyumluluk sorunları hakkında endişelenmeden herhangi bir broker ile ticaret yapmanın özgürlüğünün keyfini çıkarın.
Çalıştırma Önerileri:
- Önerilen Para Birimleri: XAU, EUR, GBP
- Minimum Sermaye: Yalnızca $200 ile başlayın, optimal lot boyutlarına orantılı olarak ölçeklendirin.
- Hesap Türü: Evrensel uyumluluk, düşük spreadli hesaplar için en iyisidir.
- Kaldıraç Tipi: Çeşitli kaldıraç seçeneklerini barındıracak şekilde esneklik sunar.
Not: Ticaret riskler içerir. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonlarla sorumlu bir şekilde ticaret yapmak ve gerekirse finansal uzmanlardan tavsiye almak esastır. Otomatik AI Ticareti MT5 ile akıllı ticaret yolculuğuna çıkın ve Forex piyasasında sürekli karlar elde etme potansiyelini keşfedin.